Vérengzés az aranynál és az ezüstnél - Nagyon csúnya, ami történik

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Szakad tovább az ezüst is
Az ezüst árfolyama 12 százalékos esésben van hétfő reggel, de volt már ennél jóval nagyobb, 16 százalékos mínuszban is a jegyzés.
Ezzel egészen tavaly december 31-e óta nem látott szintre esett az árfolyam.
Zuhan az arany
Az arany árfolyama már 8 százalékos mínuszban van hétfő reggel, de volt már ennél nagyobb, több mint 10 százalékos esésben is a fém.
A mostani eséssel közel egy hónapos mélypontra, január 8 óta nem látott szintre zuhant az árfolyam.
Esésben az olaj
5 százalékos esésben van hétfő reggel a globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj hordónkénti ára, mivel enyhülni látszik a feszültség az USA és Irán között.
Nagy esés Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,3 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,31 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 2,85 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,26 százalékot emelkedett.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,8 százalékot eshet, a CAC 1,01 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 1,03 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,94 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 1,3 százalékot eshet, míg a Nasdaq 1,71 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma Ázsiában indul a hét: Kínában megjelenik a januári feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index, Európában a német kiskereskedelmi adat érkezik, az Egyesült Államokban pedig a januári feldolgozóipari bmi és az ISM-index ad iránymutatást az ipari aktivitásról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,3 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 9,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 16,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 892,47
|-0,4%
|-0,4%
|1,1%
|1,7%
|8,9%
|63,1%
|S&P 500
|6 939,03
|-0,4%
|0,3%
|0,6%
|1,4%
|14,3%
|86,8%
|Nasdaq
|25 552,39
|-1,3%
|-0,2%
|0,4%
|1,2%
|18,8%
|97,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 322,85
|-0,1%
|-1,0%
|5,9%
|5,9%
|34,9%
|92,8%
|Hang Seng
|27 387,11
|-2,1%
|2,4%
|5,9%
|6,9%
|35,4%
|-3,2%
|CSI 300
|4 706,34
|-1,0%
|0,1%
|1,2%
|1,7%
|23,3%
|-12,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 538,81
|0,9%
|-1,5%
|0,2%
|0,2%
|12,9%
|82,7%
|CAC
|8 126,53
|0,7%
|-0,2%
|-0,5%
|-0,3%
|2,3%
|50,5%
|FTSE
|10 223,54
|0,5%
|0,8%
|2,8%
|2,9%
|18,2%
|59,6%
|FTSE MIB
|45 527,42
|1,0%
|1,6%
|1,3%
|1,3%
|25,0%
|111,0%
|IBEX
|17 880,9
|1,7%
|1,9%
|3,0%
|3,3%
|44,0%
|130,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|128 831,6
|0,7%
|3,0%
|16,0%
|16,0%
|51,1%
|196,0%
|ATX
|5 604,9
|0,5%
|1,6%
|5,2%
|5,2%
|45,5%
|94,1%
|PX
|2 763,26
|0,1%
|1,6%
|2,9%
|2,9%
|46,7%
|171,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 540
|0,7%
|3,3%
|15,5%
|15,5%
|68,2%
|200,3%
|Mol
|3 930
|0,7%
|4,2%
|33,7%
|33,7%
|36,6%
|77,0%
|Richter
|10 770
|1,5%
|3,4%
|9,2%
|9,2%
|6,0%
|29,4%
|Magyar Telekom
|1 998
|1,4%
|3,3%
|11,5%
|11,5%
|40,9%
|407,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,5
|-0,4%
|6,3%
|11,6%
|12,6%
|-11,8%
|23,6%
|Brent
|70,73
|0,0%
|7,3%
|14,3%
|16,2%
|-8,0%
|26,4%
|Arany
|5 030,4
|-4,5%
|1,2%
|15,4%
|16,3%
|80,0%
|170,7%
|Devizák
|EURHUF
|380,7750
|-0,3%
|-0,3%
|-1,2%
|-0,8%
|-6,4%
|6,7%
|USDHUF
|320,0732
|0,0%
|-1,5%
|-2,4%
|-2,1%
|-17,9%
|8,9%
|GBPHUF
|440,3650
|0,3%
|-0,2%
|-0,5%
|-0,1%
|-9,5%
|9,1%
|EURUSD
|1,1897
|-0,3%
|1,2%
|1,2%
|1,3%
|14,0%
|-2,1%
|USDJPY
|152,8150
|0,0%
|-3,4%
|-2,2%
|-2,5%
|-0,9%
|46,0%
|GBPUSD
|1,3723
|-0,3%
|1,2%
|1,8%
|2,0%
|10,1%
|-0,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|84 130
|-0,5%
|-6,0%
|-4,8%
|-5,2%
|-19,7%
|145,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,26
|0,6%
|0,6%
|3,8%
|2,3%
|-5,8%
|289,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,81
|0,5%
|-2,0%
|-0,5%
|-2,0%
|12,7%
|-611,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,6
|-0,3%
|-1,5%
|-3,9%
|-3,9%
|-1,2%
|177,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: da-kuk
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Itt vannak a számok: rekordot döntött az orosz légierő
Ez minden eddigit felülmúlt.
Dollár, forint, részvények: megmutatjuk, mi mozgathatja a piacokat a következő napokban
Hullámvasút után jönnek a számok – ezekre figyel most a világ!
A dollár lett a világ beteg embere – Ezt kevesen gondolták volna a forintról
Egyelőre folytatódik 2025 a devizapiacon.
Rekordévet zárt a magyar turizmus, túlszárnyalta a terveket
Szállodahiány, Airbnb szigorítás és nagy attrakciók jöhetnek.
Döntött az olajkartell, megteszik az utolsó lépést is
Közben emelkedik az olajár.
Venezuela jól járhat az amerikai olajeladásokkal Trump szerint
Még nincs megállapodás az osztozkodás arányáról.
Nincs megállás, a hétvégén is folytatódik az esés a kriptopiacokon
Tőkeáttételes pozíciókat is tömegesen likvidálnak.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.