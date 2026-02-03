A techcégek miatt estek a tőzsdék

Az S&P 500 erősen, 1 százalékkal gyengült, miután a technológiai részvényeknél kisebb eladási hullám indult, a befektetők főleg olyan részvényekre váltottak, amelyek szélesebb körben kapcsolódnak a gazdaság javulásához – például a kiskereskedelmi ágazathoz.

A Dow Jones 201 ponttal, azaz 0,4%-kal esett vissza, miután napközben volt pillanat, hogy 0,5 százalékos pluszban volt és új rekordot, 49 653,13 pontot ért el.

A Nasdaq 1,8%-ot gyengült, mivel a Magnificent Seven eddig jelentő cégei – így a Microsoft és a Meta Platforms 3%, illetve 2%-kal estek, míg a Tesla és az Apple enyhébb mértékben csökkentek.

Az Nvidia is zuhant, a mesterséges intelligencia piacvezetőjének 4%-os esése tovább növelte az év veszteségeit.

Az ezüst és az arany árfolyamának emelkedése kissé javította a hangulatot napközben, az azonnali aranyárfolyam 5%-kal, az azonnali ezüstárfolyam pedig 6%-kal is volt magasabban napközben, de aztán estére kissé visszagyengültek.