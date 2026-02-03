A techcégek miatt estek a tőzsdék

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Mínuszos lett a zárás is
Az S&P 500 erősen, 1 százalékkal gyengült, miután a technológiai részvényeknél kisebb eladási hullám indult, a befektetők főleg olyan részvényekre váltottak, amelyek szélesebb körben kapcsolódnak a gazdaság javulásához – például a kiskereskedelmi ágazathoz.
A Dow Jones 201 ponttal, azaz 0,4%-kal esett vissza, miután napközben volt pillanat, hogy 0,5 százalékos pluszban volt és új rekordot, 49 653,13 pontot ért el.
A Nasdaq 1,8%-ot gyengült, mivel a Magnificent Seven eddig jelentő cégei – így a Microsoft és a Meta Platforms 3%, illetve 2%-kal estek, míg a Tesla és az Apple enyhébb mértékben csökkentek.
Az Nvidia is zuhant, a mesterséges intelligencia piacvezetőjének 4%-os esése tovább növelte az év veszteségeit.
Az ezüst és az arany árfolyamának emelkedése kissé javította a hangulatot napközben, az azonnali aranyárfolyam 5%-kal, az azonnali ezüstárfolyam pedig 6%-kal is volt magasabban napközben, de aztán estére kissé visszagyengültek.
Váratlan fordulat: beidézték Elon Muskot a francia hatóságok, gyermekpornográfia miatt nyomoznak
A francia rendőrség kedden házkutatást tartott az Elon Musk tulajdonában lévő X közösségi platform párizsi irodáiban, miközben az ügyészség kihallgatásra idézte a milliárdos techmogult egy, az X algoritmusaihoz és adatkezeléséhez kapcsolódó, tavaly indult nyomozás részeként – számolt be a Reuters.
Nem javul a hangulat
Az amerikai tőzsdén megtorpant a lendület: a befektetők tömegesen szálltak ki a technológiai részvényekből, és inkább a gazdasági élénküléshez szorosabban kötődő szektorok felé fordultak. Ennek hatására az S&P 500 1,3%-kal gyengült, míg a Dow Jones 436 pontot, 0,9 százalékot esett, pedig a nap elején még 0,5%-os pluszban járt, és 49 653,13 ponton új történelmi csúcsot is megütött.
A Nasdaq eközben 2%-ot zuhant, ami a technológiai cégeknél látható komolyabb eladási láznak köszönhető, amely a Microsoft múlt heti lejtmenetével indult el.
A bitcoin is szenved
A bitcoin kedden eddig több mint 5%-ot esett, és 73 844,67-es mélypontot ért el. Ez a legalacsonyabb szint 2024. november 6. óta, amikor 68 898,00-ra esett vissza. Az év eleje óta a legnépszerűbb kriptodeviza körülbelül 15%-ot esett.
Egyre vörösebb New York
A korábbi mínuszokhoz képest az amerikai indexek érdemben tovább gyengültek a kereskedés előrehaladtával: az S&P 500 már 1,3 százalékos esést mutat a korábbi 0,7 százalék után, a Dow Jones 405 pontos, 0,8 százalékos mínuszba csúszott a napközbeni rekordérintést követően, míg a Nasdaq vesztesége 1,9 százalékra mélyült az előző 1,3 százalékról.
A technológiai papírokban a lejtmenet folytatódik: a Microsoft 3, a Meta 2, a Tesla 1 százalékot esik, az Nvidia szintén tovább gyengül, a szoftverszektor pedig nem korrigál, hanem egyre mélyebbre esik.
5000 dollár környékén arany, véreznek a techcégek
Az amerikai részvénypiacok mínuszban állnak eddig a keddi kereskedés során, miközben a befektetők technológiai papírokból ciklikusabb, gazdasági javuláshoz kötődő részvényekbe rotálnak át.
Az S&P 500 0,7 százalékos esést mutat, a Dow Jones 0,1 százalékkal gyengül – noha napközben 0,5 százalékos pluszban történelmi csúcsot (49 653 pont) is érintett –, míg a technológiai túlsúlyú Nasdaq 1,3 százalékkal esik.
A techindexet különösen az Nvidia és a Microsoft húzza le , amelyek egyenként mintegy 2 százalékos mínuszban állnak, a szoftverpapírok pedig még nagyobb esést szenvednek el: a ServiceNow 7, a Salesforce 5 százalék körüli veszteséget mutat.
A technológiai gyengüléssel szemben a defenzívebb és hagyományosabb szereplők közül több papír erősödik:
a Walmart közel 3 százalékos pluszban forog, és átlépte az ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációt, amit digitális üzletágának gyors bővülése és új vásárlók bevonzása hajt.
A piaci hangulatot erősen befolyásolja az arany és az ezüst látványos korrekciója is a pénteki zuhanás után: az azonnali aranyár 5, az ezüst 10 százalékkal emelkedik, enyhítve a múlt heti árupiaci esés miatti kockázatkerülési félelmeket.
A háttérben egyszerre zajlik a gyorsjelentési szezon és az AI-szektor újraértékelése: ezen a héten több mint száz S&P 500-vállalat közöl eredményeket, köztük az Alphabet és az Amazon is. A befektetők különösen arra figyelnek, hogy az AI-beruházások valóban javítják-e a profitabilitást, mivel a piac az elmúlt napokban kifejezetten szigorúan reagált a technológiai cégek számaira. A mostani mozgás inkább szektorrotációt jelez, mintsem általános pánikot, de a technológiai papírok volatilitása továbbra is meghatározza az indexek irányát.
Drámai zuhanás a tőzsdén: a csodaszer gyártója váratlan bejelentést tett
A Novo Nordisk amerikai részvényei zuhanásba kezdtek, miután a dán gyógyszergyártó 2026-ra 5–13 százalékos árbevétel-csökkenést jelzett előre az amerikai piacon erősödő verseny és a növekvő árnyomás miatt – számolt be a CNBC.
Az arany megfojtotta az európai tőzsdéket
A nagyobb európai indexek vegyesen zártak kedden. A STOXX Europe 600 gyakorlatilag stagnált (–0,02%), a német DAX szinte változatlan maradt (–0,05%), a francia CAC 40 kis mínuszban fejezte be a napot (–0,14–0,4% körüli esés a záróértéktől függően), a brit FTSE 100 0,35%-kal gyengült, a spanyol IBEX 35 0,12%-ot esett.
Az olasz FTSE MIB volt az egyetlen markánsabban pozitív index, 0,74%-os emelkedéssel.
A mozgatórugó egyértelműen az árupiaci korrekció volt: az arany, az ezüst és a bitcoin hétvégi zuhanása után a nemesfémek ára hétfőn visszapattant, ami kedden jelentős ralit indított a bányászpapírokban.
A globális hangulatot támogatta az is, hogy az amerikai és az ázsiai piacok stabilizálódtak: Donald Trump elnök bejelentette az amerikai–indiai kereskedelmi megállapodást, ami az ázsiai ország piacait kilőtte, és a hatás Európában is enyhítette a kockázatkerülő hangulatot.
Pánik a tőzsdén: egyetlen bejelentés miatt omlottak össze a szoftvercégek részvényei
A jogi szoftvereket fejlesztő és adatszolgáltató vállalatok részvényei kedden meredeken esni kezdtek, miután az Anthropic bejelentette új, mesterséges intelligenciára épülő automatizálási eszközét, amely a befektetők szerint érdemben fenyegetheti e cégek alaptevékenységét – közölte a Bloomberg.
Új csúcson zárt a BUX
Ma is nagyon erős napot zárt a magyar tőzsde, a BUX index végül 1,5 százlékos pluszban zárt.
Elit klubhoz csatlakozott a Walmart
A Walmart a mai kereskedésben átlépte az ezer milliárd dolláros piaci értéket, ezzel belépett abba a szűk körbe, amelyet eddig szinte kizárólag technológiai vállalatok alkottak - írta meg a CNBC.
Vészjósló figyelmeztetés érkezett: különleges világháború küszöbén állunk
Ray Dalio amerikai sztárbefektető szerint a világ a geopolitikai feszültségek és az ingadozó tőkepiacok miatt a tőkeháború küszöbéhez érkezett, ahol a pénz fegyverré válhat - írta a CNBC.
Végre kiderült, ki lesz a Walt Disney vezetője
A Walt Disney Company kedden bejelentette, hogy a vidámparkok üzletágát irányító Josh D’Amaro veszi át a vezérigazgatói posztot, ezzel véget vetve az évek óta húzódó utódlási bizonytalanságnak. Az 54 éves D’Amaro március 18-án lép a 74 éves Bob Iger helyébe, aki a Pixar, a Marvel, a Lucasfilm és a 21st Century Fox felvásárlásával formálta a mai Disneyt.
Kitart a nemesfémek ralija
Jelentős emelkedésben vannak a nemesfémek: az arany árfolyama 5,5 százalékkal, az ezüsté pedig már 11,5 százalékkal került feljebb.
A legjelentősebb bányászcégek árfolyamai is meglódultak az amerikai piacnyitást követően: az aranybányászok közül a Barrick árfolyama 3,5 százalékos, az Agnico Eagle 3, a Newmont pedig 3,1 százalékos pluszban van, míg a fontosabb ezüsttermelők közül a Hecla jegyzése 4,7 százalékkal, a Pan American Silveré pedig 4,6 százalékkal került feljebb.
Iránykeresés Amerikában, lefordulás Európában
Egyelőre nincs meg az irány a tengerentúli tőzsdéken, mindhárom vezető részvényindex a tegnapi záróértéke környékén kezdi a napot.
Európában azonban lefordulást láthatunk, a brit FTSE már 1 százalékos mínuszban van, de a német DAX is esik.
2026 egyik sztárja a magyar tőzsde
Ahogy arról tegnap beszámoltunk, a nemzetközi részvénypiacok idei alakulása több meglepetést is hozott a befektetők számára. Az eddigi kereskedési időszakban ugyanis nem az Egyesült Államok tőzsdéi produkálják a legkiemelkedőbb hozamokat, helyettük a periférikus országok és számos feltörekvő gazdaság részvényindexei kerültek az élvonalba.
A budapesti értéktőzsde is a nemzetközi élmezőnyhöz tartozik, aBUXindex január végén 16 százalékos pluszban volt,
most pedig már 17,8 százalékos az idei emellkedés mértéke. Ma eddig 1,9 százalékkal került feljebb a BUX.
Kriptósok, figyelem: végre megvan, hol lehet szabályosan bitcoint venni Magyarországon
A Bitpanda az első és jelenleg egyetlen kriptóbróker, amely teljes mértékben megfelel a magyar kriptóeszköz-szabályozási rendszer követelményeinek, ezáltal lehetővé téve, hogy megszakítás nélkül nyújtson kriptóbefektetési szolgáltatásokat a magyarországi felhasználók számára, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban - olvasható a társaság közleményében.
Mélyrepülésben a PayPal részvénye
A PayPal a ma közzétett gyorsjelentésében visszafogott 2026-os nyereség-előrejelzést tett közzé, miután negyedik negyedéves számai elmaradtak a Wall Street várakozásaitól. A gyengébb teljesítményt az amerikai kiskereskedelmi költések visszaesése és a fizetési szolgáltatások lassabb növekedése magyarázza, a vállalat részvényei pedig 16 százalékot estek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben. A cég egyúttal bejelentette, hogy március 1-jétől a HP korábbi vezetője, Enrique Lores veszi át az elnök-vezérigazgatói posztot.
Nagy kitörés jöhet ebben a rendkívül olcsó magyar részvényben - Évek óta várnak erre a befektetők
2026-ban sem kell feltétlenül külföldre menni a vonzó befektetési lehetőségekért. A magyar piac nagy lendületben van, több olyan részvény is akad, ahol fundamentális és technikai oldalról is összeállni látszik a kép. Mostani elemzésünkben egy olyan magyar részvénnyel fogunk foglalkozni, melyben évek óta várt nagy kitörés jöhet, ráadásul ez a papír még mindig renkívül olcsó. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Kisebb hangulatromlás Európa tőzsdéin
Az erős nyitást követően a késődélelőtti órákra lankadni látszik a lendület, már csak kisebb pluszban vannak a vezető indexek: a DAX például fél százalékkal került feljebb.
Bod Péter Ákos: Trump egyszerűen nem érti a 21. századot, amivel veszélybe sodorja a dollárt
Az amerikai vámháborús fordulat egyik legmeglepőbb következménye nem a kereskedelmi statisztikákban, hanem a devizapiacon jelent meg: a dollár 2025 tavasza óta látványosan gyengült az euróval és a főbb valuták kosarával szemben. A „szabadságnapi” vámbejelentés után a befektetők nem a megszokott menekülőeszközként kezelték az amerikai fizetőeszközt, miközben az euró kifejezetten stabil maradt. Ez éles ellentmondásban áll a klasszikus közgazdasági várakozásokkal, amelyek szerint a protekcionizmus erősíti a hazai valutát. Hogyan befolyásolják Trump lépései az amerikai gazdaság mozgásterét és a pénzügyi egyensúlyát?
2008 óta nem volt ilyen az aranynál
Egyre nagyobb rali van kibontakozóban a nemesfémek piacán, az arany már 6 százalékos pluszban van. Ez 278 dolláros ugrást jelent a jegyzésben - a Reuters adatbázisa szerint 2008 óta nem láthattunk ilyen jelentős ugrást dollárban kifejezve.
Erős kezdés Európában
Emelkedéssel indítják a napot a vezető európai tőzsdék: a DAX 0,8 százalékkal, a CAC fél százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került flejebb.
Menetel az OTP részvénye
Nincs megállás a magyar tőzsdén, tovább emelkednek a hazai blue chipek, élen az OTP-vel és a Mollal. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Mi lesz a magyar tőzsdével? Áprilisban kiderülhet
A befektetők egyre merészebb fogadásokat kötnek a magyar részvényekre, kötvényekre és a forintra az április 12-i választások előtt, amelyek akár alapjaiban is átalakíthatják az ország jövőjét a Bloomberg által megkérdezett szakértők szerint. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Nagy dobás a Richtertől: új szintre lép az együttműködés a japán partnerrel
A Richter és a japán Fuji Pharma bejelentette, hogy tovább bővíti és hosszú távon is megerősíti stratégiai együttműködését. A két vállalat kapcsolata nem új: évek óta szorosan együtt dolgoznak a nőgyógyászat területén.
Jelentett a tőzsde legtitokzatosabb cége
A Palantir felülmúlta a Wall Street várakozásait a negyedik negyedévben, miközben egyre több vállalat és az amerikai kormányzat is versenyt fut a cég mesterségesintelligencia-eszközeinek megvásárlásáért - írja a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Történelmi rekordot döntöttek ezek a techóriások: 18 éve nem láttak ilyet a befektetők
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése világszerte felpörgette a memóriachipek iránti keresletet, ami újabb lendületet adott a dél-koreai tőzsdének. A Kospi-index ma történelmi csúcsra ugrott, miután a chipgyártók részvényei komoly raliba kezdtek, írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Kilőtt az arany!
Elképesztő volatilitás figyelhető meg a nemesfémek piacán: a pénteki és tegnapi esést követően most felpattant az arany és az ezüst is.
Emelkedés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel kifejezetten jó hangulat látszik, a Kospi 6,8 százalékot ralizott, a Nikkei 3,69 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,2 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 1,2 százalékos mínuszban áll.
- Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,84 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,77 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,09 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,32 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,59 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon az MNB publikálja a hitelintézetek decemberi összevont mérlegét, nemzetközi fronton pedig a francia januári inflációs adat kerül a fókuszba.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,5 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 31,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 10,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 9,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 407,66
|1,1%
|0,0%
|2,1%
|2,8%
|10,9%
|61,0%
|S&P 500
|6 976,44
|0,5%
|0,4%
|1,7%
|1,9%
|15,5%
|82,3%
|Nasdaq
|25 738,61
|0,7%
|0,1%
|2,1%
|1,9%
|19,8%
|91,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|52 655,18
|-1,3%
|-0,4%
|4,6%
|4,6%
|33,1%
|85,7%
|Hang Seng
|26 775,57
|-2,2%
|0,0%
|1,7%
|4,5%
|32,4%
|-8,5%
|CSI 300
|4 605,98
|-2,1%
|-2,1%
|-0,5%
|-0,5%
|20,7%
|-16,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 797,52
|1,1%
|-0,5%
|1,1%
|1,3%
|14,1%
|79,2%
|CAC
|8 181,17
|0,7%
|0,6%
|-0,2%
|0,4%
|2,9%
|47,1%
|FTSE
|10 341,56
|1,2%
|1,9%
|3,9%
|4,1%
|19,2%
|58,7%
|FTSE MIB
|46 005,21
|1,0%
|2,3%
|1,4%
|2,4%
|26,1%
|108,5%
|IBEX
|18 115,2
|1,3%
|2,5%
|3,6%
|4,7%
|46,5%
|127,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|128 391
|-0,3%
|1,4%
|15,6%
|15,6%
|50,2%
|191,1%
|ATX
|5 658,25
|1,0%
|2,4%
|5,7%
|6,2%
|46,4%
|91,2%
|PX
|2 776,32
|0,5%
|1,3%
|2,8%
|3,4%
|48,4%
|165,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 400
|-0,3%
|1,4%
|15,1%
|15,1%
|65,9%
|190,9%
|Mol
|3 856
|-1,9%
|0,5%
|31,2%
|31,2%
|34,0%
|71,4%
|Richter
|10 880
|1,0%
|3,4%
|10,3%
|10,3%
|6,9%
|31,8%
|Magyar Telekom
|2 040
|2,1%
|4,8%
|13,8%
|13,8%
|47,2%
|418,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,6
|-4,5%
|1,9%
|7,7%
|7,6%
|-15,4%
|12,5%
|Brent
|66,38
|-6,2%
|1,2%
|9,1%
|9,1%
|-13,6%
|15,4%
|Arany
|4 697,05
|-6,6%
|-7,9%
|8,7%
|8,6%
|67,2%
|155,5%
|Devizák
|EURHUF
|381,4
|0,2%
|0,0%
|-0,6%
|-0,7%
|-6,4%
|7,3%
|USDHUF
|323,4396
|1,1%
|0,9%
|-0,9%
|-1,1%
|-17,5%
|9,4%
|GBPHUF
|441,6650
|0,3%
|0,5%
|0,4%
|0,2%
|-9,4%
|9,5%
|EURUSD
|1,1792
|-0,9%
|-0,9%
|0,3%
|0,4%
|13,4%
|-2,0%
|USDJPY
|154,2200
|0,0%
|0,3%
|-1,5%
|-1,6%
|-0,4%
|46,7%
|GBPUSD
|1,3628
|-0,7%
|-0,6%
|0,9%
|1,3%
|9,7%
|0,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|78 666
|-6,5%
|-10,9%
|-12,5%
|-11,3%
|-23,2%
|121,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,28
|0,5%
|1,6%
|2,0%
|2,8%
|-5,9%
|286,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|0,7%
|-0,1%
|-2,6%
|-1,2%
|16,2%
|-653,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,59
|-0,2%
|-0,6%
|-4,1%
|-4,1%
|-1,3%
|163,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Koonsiri Boonnak
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Váratlan lépés a kormánytól: stratégiai jelentőségűvé nyilvánítottak egy csődbe ment céget
Rengeteg piaci szereplő kártalanítása válhat így egyszerűbbé.
Rekordidő alatt fejlesztették ki az új csodafegyvert: hamarosan megkapja az ukrán hadsereg
Sorsfordító hatása lehet az új fegyveradománynak.
A gyógyszeripar felé kacsingat az OpenAI
Megszólalt a cégvezér.
Zelenszkij kemény választ vár Amerikától: konkrét követelést fogalmazott meg Trump felé
Putyin támadásai után várja a lépéseket Washingtontól.
Sosem látott járvány tombol Magyarországon
Még felfutó szakaszban vagyunk.
Apró európai ország fegyverei dönthetik el Ukrajna sorsát: megdöbbentő, honnan érkezik a segítség
Egymilliárd eurós orosz hadihajókat semmisítenek meg fillérekből.
Ursula von der Leyen szép csendben több milliárd eurós ajándékot készít elő az EU-s iparnak
Hatalmas könnyítés készül a brüsszeli boszorkánykonyhában.
Megdöbbentő tervet vázolt fel Donald Trump: ez már a saját pártjának is sok
Meghúzták a határokat a Republikánus Párt tagjai a választásokat illetően.
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!