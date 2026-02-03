  • Megjelenítés
A techcégek miatt estek a tőzsdék
A techcégek miatt estek a tőzsdék

Portfolio
Elsősorban a második negyedéves gyorsjelentési szezon friss számai és az amerikai kamatpálya alakulásával kapcsolatos várakozások, valamint az arany és az ezüst látványos korrekciója befolyásolták a tőzsdei hangulatot kedden. Ázsiában jó hangulatban telt a nap, Európában hangulatromlás volt a tőzsdéken, az amerikai tőzsdéken pedig beindult a techszektornál egy eladási hullám, ami végül mínuszba lökte a főbb indexeket. A nemesfémeknél markáns felpattanást láthattunk nap közben, de estére alábbhagyott a lendület.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Mínuszos lett a zárás is

Az S&P 500 erősen, 1 százalékkal gyengült, miután a technológiai részvényeknél kisebb eladási hullám indult, a befektetők főleg olyan részvényekre váltottak, amelyek szélesebb körben kapcsolódnak a gazdaság javulásához – például a kiskereskedelmi ágazathoz.

A Dow Jones 201 ponttal, azaz 0,4%-kal esett vissza, miután napközben volt pillanat, hogy 0,5 százalékos pluszban volt és új rekordot, 49 653,13 pontot ért el.

A Nasdaq 1,8%-ot gyengült, mivel a Magnificent Seven eddig jelentő cégei – így a Microsoft és a Meta Platforms 3%, illetve 2%-kal estek, míg a Tesla és az Apple enyhébb mértékben csökkentek.

Az Nvidia is zuhant, a mesterséges intelligencia piacvezetőjének 4%-os esése tovább növelte az év veszteségeit.

Az ezüst és az arany árfolyamának emelkedése kissé javította a hangulatot napközben, az azonnali aranyárfolyam 5%-kal, az azonnali ezüstárfolyam pedig 6%-kal is volt magasabban napközben, de aztán estére kissé visszagyengültek.

Váratlan fordulat: beidézték Elon Muskot a francia hatóságok, gyermekpornográfia miatt nyomoznak

A francia rendőrség kedden házkutatást tartott az Elon Musk tulajdonában lévő X közösségi platform párizsi irodáiban, miközben az ügyészség kihallgatásra idézte a milliárdos techmogult egy, az X algoritmusaihoz és adatkezeléséhez kapcsolódó, tavaly indult nyomozás részeként – számolt be a Reuters.

Nem javul a hangulat

Az amerikai tőzsdén megtorpant a lendület: a befektetők tömegesen szálltak ki a technológiai részvényekből, és inkább a gazdasági élénküléshez szorosabban kötődő szektorok felé fordultak. Ennek hatására az S&P 500 1,3%-kal gyengült, míg a Dow Jones 436 pontot, 0,9 százalékot esett, pedig a nap elején még 0,5%-os pluszban járt, és 49 653,13 ponton új történelmi csúcsot is megütött.

A Nasdaq eközben 2%-ot zuhant, ami a technológiai cégeknél látható komolyabb eladási láznak köszönhető, amely a Microsoft múlt heti lejtmenetével indult el.

A bitcoin is szenved

A bitcoin kedden eddig több mint 5%-ot esett, és 73 844,67-es mélypontot ért el. Ez a legalacsonyabb szint 2024. november 6. óta, amikor 68 898,00-ra esett vissza. Az év eleje óta a legnépszerűbb kriptodeviza körülbelül 15%-ot esett.

Egyre vörösebb New York

A korábbi mínuszokhoz képest az amerikai indexek érdemben tovább gyengültek a kereskedés előrehaladtával: az S&P 500 már 1,3 százalékos esést mutat a korábbi 0,7 százalék után, a Dow Jones 405 pontos, 0,8 százalékos mínuszba csúszott a napközbeni rekordérintést követően, míg a Nasdaq vesztesége 1,9 százalékra mélyült az előző 1,3 százalékról.

A technológiai papírokban a lejtmenet folytatódik: a Microsoft 3, a Meta 2, a Tesla 1 százalékot esik, az Nvidia szintén tovább gyengül, a szoftverszektor pedig nem korrigál, hanem egyre mélyebbre esik.

5000 dollár környékén arany, véreznek a techcégek

Az amerikai részvénypiacok mínuszban állnak eddig a keddi kereskedés során, miközben a befektetők technológiai papírokból ciklikusabb, gazdasági javuláshoz kötődő részvényekbe rotálnak át.

Az S&P 500 0,7 százalékos esést mutat, a Dow Jones 0,1 százalékkal gyengül – noha napközben 0,5 százalékos pluszban történelmi csúcsot (49 653 pont) is érintett –, míg a technológiai túlsúlyú Nasdaq 1,3 százalékkal esik.

A techindexet különösen az Nvidia és a Microsoft húzza le , amelyek egyenként mintegy 2 százalékos mínuszban állnak, a szoftverpapírok pedig még nagyobb esést szenvednek el: a ServiceNow 7, a Salesforce 5 százalék körüli veszteséget mutat.

A technológiai gyengüléssel szemben a defenzívebb és hagyományosabb szereplők közül több papír erősödik:

a Walmart közel 3 százalékos pluszban forog, és átlépte az ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációt, amit digitális üzletágának gyors bővülése és új vásárlók bevonzása hajt.

A piaci hangulatot erősen befolyásolja az arany és az ezüst látványos korrekciója is a pénteki zuhanás után: az azonnali aranyár 5, az ezüst 10 százalékkal emelkedik, enyhítve a múlt heti árupiaci esés miatti kockázatkerülési félelmeket.

A háttérben egyszerre zajlik a gyorsjelentési szezon és az AI-szektor újraértékelése: ezen a héten több mint száz S&P 500-vállalat közöl eredményeket, köztük az Alphabet és az Amazon is. A befektetők különösen arra figyelnek, hogy az AI-beruházások valóban javítják-e a profitabilitást, mivel a piac az elmúlt napokban kifejezetten szigorúan reagált a technológiai cégek számaira. A mostani mozgás inkább szektorrotációt jelez, mintsem általános pánikot, de a technológiai papírok volatilitása továbbra is meghatározza az indexek irányát.

Drámai zuhanás a tőzsdén: a csodaszer gyártója váratlan bejelentést tett

A Novo Nordisk amerikai részvényei zuhanásba kezdtek, miután a dán gyógyszergyártó 2026-ra 5–13 százalékos árbevétel-csökkenést jelzett előre az amerikai piacon erősödő verseny és a növekvő árnyomás miatt – számolt be a CNBC.      

Az arany megfojtotta az európai tőzsdéket

A nagyobb európai indexek vegyesen zártak kedden. A STOXX Europe 600 gyakorlatilag stagnált (–0,02%), a német DAX szinte változatlan maradt (–0,05%), a francia CAC 40 kis mínuszban fejezte be a napot (–0,14–0,4% körüli esés a záróértéktől függően), a brit FTSE 100 0,35%-kal gyengült, a spanyol IBEX 35 0,12%-ot esett.

Az olasz FTSE MIB volt az egyetlen markánsabban pozitív index, 0,74%-os emelkedéssel.

A mozgatórugó egyértelműen az árupiaci korrekció volt: az arany, az ezüst és a bitcoin hétvégi zuhanása után a nemesfémek ára hétfőn visszapattant, ami kedden jelentős ralit indított a bányászpapírokban.

A globális hangulatot támogatta az is, hogy az amerikai és az ázsiai piacok stabilizálódtak: Donald Trump elnök bejelentette az amerikai–indiai kereskedelmi megállapodást, ami az ázsiai ország piacait kilőtte, és a hatás Európában is enyhítette a kockázatkerülő hangulatot.

Pánik a tőzsdén: egyetlen bejelentés miatt omlottak össze a szoftvercégek részvényei

A jogi szoftvereket fejlesztő és adatszolgáltató vállalatok részvényei kedden meredeken esni kezdtek, miután az Anthropic bejelentette új, mesterséges intelligenciára épülő automatizálási eszközét, amely a befektetők szerint érdemben fenyegetheti e cégek alaptevékenységét – közölte a Bloomberg.

Új csúcson zárt a BUX

Ma is nagyon erős napot zárt a magyar tőzsde, a BUX index végül 1,5 százlékos pluszban zárt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Elit klubhoz csatlakozott a Walmart

A Walmart a mai kereskedésben átlépte az ezer milliárd dolláros piaci értéket, ezzel belépett abba a szűk körbe, amelyet eddig szinte kizárólag technológiai vállalatok alkottak - írta meg a CNBC.

Vészjósló figyelmeztetés érkezett: különleges világháború küszöbén állunk

Ray Dalio amerikai sztárbefektető szerint a világ a geopolitikai feszültségek és az ingadozó tőkepiacok miatt a tőkeháború küszöbéhez érkezett, ahol a pénz fegyverré válhat - írta a CNBC.

Végre kiderült, ki lesz a Walt Disney vezetője

A Walt Disney Company kedden bejelentette, hogy a vidámparkok üzletágát irányító Josh D’Amaro veszi át a vezérigazgatói posztot, ezzel véget vetve az évek óta húzódó utódlási bizonytalanságnak. Az 54 éves D’Amaro március 18-án lép a 74 éves Bob Iger helyébe, aki a Pixar, a Marvel, a Lucasfilm és a 21st Century Fox felvásárlásával formálta a mai Disneyt.

Kitart a nemesfémek ralija

Jelentős emelkedésben vannak a nemesfémek: az arany árfolyama 5,5 százalékkal, az ezüsté pedig már 11,5 százalékkal került feljebb.

A legjelentősebb bányászcégek árfolyamai is meglódultak az amerikai piacnyitást követően: az aranybányászok közül a Barrick árfolyama 3,5 százalékos, az Agnico Eagle 3, a Newmont pedig 3,1 százalékos pluszban van, míg a fontosabb ezüsttermelők közül a Hecla jegyzése 4,7 százalékkal, a Pan American Silveré pedig 4,6 százalékkal került feljebb.

barrick
Iránykeresés Amerikában, lefordulás Európában

Egyelőre nincs meg az irány a tengerentúli tőzsdéken, mindhárom vezető részvényindex a tegnapi záróértéke környékén kezdi a napot.

Európában azonban lefordulást láthatunk, a brit FTSE már 1 százalékos mínuszban van, de a német DAX is esik.

2026 egyik sztárja a magyar tőzsde

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, a nemzetközi részvénypiacok idei alakulása több meglepetést is hozott a befektetők számára. Az eddigi kereskedési időszakban ugyanis nem az Egyesült Államok tőzsdéi produkálják a legkiemelkedőbb hozamokat, helyettük a periférikus országok és számos feltörekvő gazdaság részvényindexei kerültek az élvonalba.  

A budapesti értéktőzsde is a nemzetközi élmezőnyhöz tartozik, aBUXindex január végén 16 százalékos pluszban volt,

most pedig már 17,8 százalékos az idei emellkedés mértéke. Ma eddig 1,9 százalékkal került feljebb a BUX.

Kriptósok, figyelem: végre megvan, hol lehet szabályosan bitcoint venni Magyarországon

A Bitpanda az első és jelenleg egyetlen kriptóbróker, amely teljes mértékben megfelel a magyar kriptóeszköz-szabályozási rendszer követelményeinek, ezáltal lehetővé téve, hogy megszakítás nélkül nyújtson kriptóbefektetési szolgáltatásokat a magyarországi felhasználók számára, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban - olvasható a társaság közleményében.

Mélyrepülésben a PayPal részvénye

A PayPal a ma közzétett gyorsjelentésében visszafogott 2026-os nyereség-előrejelzést tett közzé, miután negyedik negyedéves számai elmaradtak a Wall Street várakozásaitól. A gyengébb teljesítményt az amerikai kiskereskedelmi költések visszaesése és a fizetési szolgáltatások lassabb növekedése magyarázza, a vállalat részvényei pedig 16 százalékot estek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben. A cég egyúttal bejelentette, hogy március 1-jétől a HP korábbi vezetője, Enrique Lores veszi át az elnök-vezérigazgatói posztot.

Nagy kitörés jöhet ebben a rendkívül olcsó magyar részvényben - Évek óta várnak erre a befektetők

2026-ban sem kell feltétlenül külföldre menni a vonzó befektetési lehetőségekért. A magyar piac nagy lendületben van, több olyan részvény is akad, ahol fundamentális és technikai oldalról is összeállni látszik a kép. Mostani elemzésünkben egy olyan magyar részvénnyel fogunk foglalkozni, melyben évek óta várt nagy kitörés jöhet, ráadásul ez a papír még mindig renkívül olcsó.

Kisebb hangulatromlás Európa tőzsdéin

Az erős nyitást követően a késődélelőtti órákra lankadni látszik a lendület, már csak kisebb pluszban vannak a vezető indexek: a DAX például fél százalékkal került feljebb.

Bod Péter Ákos: Trump egyszerűen nem érti a 21. századot, amivel veszélybe sodorja a dollárt

Az amerikai vámháborús fordulat egyik legmeglepőbb következménye nem a kereskedelmi statisztikákban, hanem a devizapiacon jelent meg: a dollár 2025 tavasza óta látványosan gyengült az euróval és a főbb valuták kosarával szemben. A „szabadságnapi” vámbejelentés után a befektetők nem a megszokott menekülőeszközként kezelték az amerikai fizetőeszközt, miközben az euró kifejezetten stabil maradt. Ez éles ellentmondásban áll a klasszikus közgazdasági várakozásokkal, amelyek szerint a protekcionizmus erősíti a hazai valutát. Hogyan befolyásolják Trump lépései az amerikai gazdaság mozgásterét és a pénzügyi egyensúlyát?

2008 óta nem volt ilyen az aranynál

Egyre nagyobb rali van kibontakozóban a nemesfémek piacán, az arany már 6 százalékos pluszban van. Ez 278 dolláros ugrást jelent a jegyzésben - a Reuters adatbázisa szerint 2008 óta nem láthattunk ilyen jelentős ugrást dollárban kifejezve.

Erős kezdés Európában

Emelkedéssel indítják a napot a vezető európai tőzsdék: a DAX 0,8 százalékkal, a CAC fél százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került flejebb.

Menetel az OTP részvénye

Nincs megállás a magyar tőzsdén, tovább emelkednek a hazai blue chipek, élen az OTP-vel és a Mollal.

Mi lesz a magyar tőzsdével? Áprilisban kiderülhet

A befektetők egyre merészebb fogadásokat kötnek a magyar részvényekre, kötvényekre és a forintra az április 12-i választások előtt, amelyek akár alapjaiban is átalakíthatják az ország jövőjét a Bloomberg által megkérdezett szakértők szerint.

Nagy dobás a Richtertől: új szintre lép az együttműködés a japán partnerrel

A Richter és a japán Fuji Pharma bejelentette, hogy tovább bővíti és hosszú távon is megerősíti stratégiai együttműködését. A két vállalat kapcsolata nem új: évek óta szorosan együtt dolgoznak a nőgyógyászat területén.

Jelentett a tőzsde legtitokzatosabb cége

A Palantir felülmúlta a Wall Street várakozásait a negyedik negyedévben, miközben egyre több vállalat és az amerikai kormányzat is versenyt fut a cég mesterségesintelligencia-eszközeinek megvásárlásáért - írja a CNBC.

Történelmi rekordot döntöttek ezek a techóriások: 18 éve nem láttak ilyet a befektetők

A mesterséges intelligencia rohamos terjedése világszerte felpörgette a memóriachipek iránti keresletet, ami újabb lendületet adott a dél-koreai tőzsdének. A Kospi-index ma történelmi csúcsra ugrott, miután a chipgyártók részvényei komoly raliba kezdtek, írja a Bloomberg.

Kilőtt az arany!

Elképesztő volatilitás figyelhető meg a nemesfémek piacán: a pénteki és tegnapi esést követően most felpattant az arany és az ezüst is.

Emelkedés jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel kifejezetten jó hangulat látszik, a Kospi 6,8 százalékot ralizott, a Nikkei 3,69 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,2 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 1,2 százalékos mínuszban áll.
  • Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,84 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,77 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,09 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,32 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,59 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon az MNB publikálja a hitelintézetek decemberi összevont mérlegét, nemzetközi fronton pedig a francia januári inflációs adat kerül a fókuszba.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,5 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 31,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 10,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 9,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 407,66 1,1% 0,0% 2,1% 2,8% 10,9% 61,0%
S&P 500 6 976,44 0,5% 0,4% 1,7% 1,9% 15,5% 82,3%
Nasdaq 25 738,61 0,7% 0,1% 2,1% 1,9% 19,8% 91,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 655,18 -1,3% -0,4% 4,6% 4,6% 33,1% 85,7%
Hang Seng 26 775,57 -2,2% 0,0% 1,7% 4,5% 32,4% -8,5%
CSI 300 4 605,98 -2,1% -2,1% -0,5% -0,5% 20,7% -16,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 797,52 1,1% -0,5% 1,1% 1,3% 14,1% 79,2%
CAC 8 181,17 0,7% 0,6% -0,2% 0,4% 2,9% 47,1%
FTSE 10 341,56 1,2% 1,9% 3,9% 4,1% 19,2% 58,7%
FTSE MIB 46 005,21 1,0% 2,3% 1,4% 2,4% 26,1% 108,5%
IBEX 18 115,2 1,3% 2,5% 3,6% 4,7% 46,5% 127,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 128 391 -0,3% 1,4% 15,6% 15,6% 50,2% 191,1%
ATX 5 658,25 1,0% 2,4% 5,7% 6,2% 46,4% 91,2%
PX 2 776,32 0,5% 1,3% 2,8% 3,4% 48,4% 165,0%
Magyar blue chipek              
OTP 40 400 -0,3% 1,4% 15,1% 15,1% 65,9% 190,9%
Mol 3 856 -1,9% 0,5% 31,2% 31,2% 34,0% 71,4%
Richter 10 880 1,0% 3,4% 10,3% 10,3% 6,9% 31,8%
Magyar Telekom 2 040 2,1% 4,8% 13,8% 13,8% 47,2% 418,4%
Nyersanyagok              
WTI 61,6 -4,5% 1,9% 7,7% 7,6% -15,4% 12,5%
Brent 66,38 -6,2% 1,2% 9,1% 9,1% -13,6% 15,4%
Arany 4 697,05 -6,6% -7,9% 8,7% 8,6% 67,2% 155,5%
Devizák              
EURHUF 381,4 0,2% 0,0% -0,6% -0,7% -6,4% 7,3%
USDHUF 323,4396 1,1% 0,9% -0,9% -1,1% -17,5% 9,4%
GBPHUF 441,6650 0,3% 0,5% 0,4% 0,2% -9,4% 9,5%
EURUSD 1,1792 -0,9% -0,9% 0,3% 0,4% 13,4% -2,0%
USDJPY 154,2200 0,0% 0,3% -1,5% -1,6% -0,4% 46,7%
GBPUSD 1,3628 -0,7% -0,6% 0,9% 1,3% 9,7% 0,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 78 666 -6,5% -10,9% -12,5% -11,3% -23,2% 121,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,28 0,5% 1,6% 2,0% 2,8% -5,9% 286,7%
10 éves német állampapírhozam 2,83 0,7% -0,1% -2,6% -1,2% 16,2% -653,2%
10 éves magyar állampapírhozam 6,59 -0,2% -0,6% -4,1% -4,1% -1,3% 163,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
