Drasztikus döntést hozott egy európai ország, már a jövő héten életbe lép

Ausztrál mintára a jövő héttől betiltja bizonyos közösségi média oldalak használatát a 16 év alattiaknak a spanyol kormány – jelentette be kedden Pedro Sanchez miniszterelnök a CNBC tudósítása szerint. A politikus kiemelte, hogy mostanra a közösségi média egyfajta önálló államként működik, ahol nincsenek törvények és a bűnözés elfogadható.

A spanyol kormányfő egy dubai konferencián jelentette be, hogy országa a jövő héttől korlátozza a 16 év alattiak közösségi média hozzáférését. Az érintett oldalak eléréséhez igazolni kell az életkort, ehhez

nem lesz elég egy négyzetet bepipálni, hanem valódi ellenőrzést vezetnek be – tette hozzá.

Sanchez szerint meg kell védeni a gyerekeket a „digitális vadnyugattól”, ezért van szükség a lépésre. Ezzel Spanyolország lesz az első európai állam, mely hasonló korlátozást vezet be azok után, hogy decemberben lépett életbe a hasonló ausztrál törvény.

Hivatalosan egyelőre nem jelentették be, melyik oldalakra vonatkozik majd a tiltás, de a miniszterelnök élesen bírálta a TikTokot, az X-et, az Instagramot és a Grokot. Sanchez szerint további öt európai ország csatlakozhat hozzájuk hasonló korlátozással, korábban Franciaország és az Egyesült Királyság kezdeményezett hasonlót.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images