Drasztikus döntést hozott egy európai ország, már a jövő héten életbe lép

A spanyol kormányfő egy dubai konferencián jelentette be, hogy országa a jövő héttől korlátozza a 16 év alattiak közösségi média hozzáférését. Az érintett oldalak eléréséhez igazolni kell az életkort, ehhez
nem lesz elég egy négyzetet bepipálni, hanem valódi ellenőrzést vezetnek be – tette hozzá.
Sanchez szerint meg kell védeni a gyerekeket a „digitális vadnyugattól”, ezért van szükség a lépésre. Ezzel Spanyolország lesz az első európai állam, mely hasonló korlátozást vezet be azok után, hogy decemberben lépett életbe a hasonló ausztrál törvény.
Hivatalosan egyelőre nem jelentették be, melyik oldalakra vonatkozik majd a tiltás, de a miniszterelnök élesen bírálta a TikTokot, az X-et, az Instagramot és a Grokot. Sanchez szerint további öt európai ország csatlakozhat hozzájuk hasonló korlátozással, korábban Franciaország és az Egyesült Királyság kezdeményezett hasonlót.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Egy plakátért többet fizettek, mint egy számítógépért az Apple-relikviák aukcióján
Egy 1979-es Apple-plakát 660 ezer dollárért kelt el.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Elárulta Putyin, mennyivel nőtt az orosz gazdaság
Jobban, mint a magyar.
A britek visszacsinálnák a brexitet, de már a startmezőn elakadtak az uniós tagállamok vezetőin
Egyelőre egy mindkét fél számára fontos megállapodásban sem tudtak dűlőre jutni.
Fontos telefonhíváson van túl Putyin - Ezzel menti meg az orosz gazdaságot?
Az olajpiac stabilitása a tét.
Beijedtek a tőzsdéken: egyetlen bejelentés miatt szakadnak a szoftvercégek részvényei
Niche területnek tűnik, de annál öldöklőbb a verseny.
Nem menne ki idén a nemzetközi piacra az államcsődök világbajnoka
Pedig a befektetők ugrásra készek.
Nem kérnek az amerikaiak gépéből, a legmodernebb európai vadászbombázót veszi meg a feltörekvő középhatalom
Durva pofont kapott az amerikai gyártó.
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!