Lázár János: újabb 5 milliárd forintot kap a Dunaferr, három külföldi befektetővel tárgyalunk a az újraindításról
Szerdán tárgyalja a kormány a dunaújvárosi vasmű kérdését, a nemzetgazdasági miniszter jelenleg három potenciális befektetővel tárgyal az üzem újraindításáról – mondta kedden Pusztaszabolcson Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter szerint elsősorban külföldi befektető jöhet szóba, aki reményeik szerint évtizedekig tudja majd működtetni a vasműt.

Kedden Pusztaszabolcson tartott Lázárinfót Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki az eseményen a dunaújvárosi vasmű sorsát is érintette. A miniszter kiemelte, hogy a szerdai kormányülésen tárgyalnak a témáról, a nemzetgazdasági miniszter három potenciális befektetővel tárgyal.

A globális acélipart jelenleg egyik oldalról a kínaiak, másik oldalról az amerikaiak szorítják, így elsősorban külföldi befektető jöhet szóba, aki remélhetőleg további évtizedekig tudja majd működtetni a vasműt

- hangsúlyozta Lázár. Szerinte ehhez az egész országnak komoly érdeke fűződik, ezért a kormány számára stratégiai cél.

Lázár elmondása szerint szerdán újabb 5 milliárd forintot adhatnak a Dunaferrnek, hogy az infrastruktúra a jelenlegi formában fennmaradhasson, amíg a tárgyalások zajlanak. A miniszter hozzátette: ha nem tudják megmenteni a Dunaferrt, akkor más iparágakat kell Dunaújvárosba telepíteni, az infrastruktúrát nem szabad veszni hagyni.

