Űrbéli adatközpontok, holdbázisok - itt van Elon Musk újabb nagy dobása

A Reuters hírügynökség számításai szerint rekordösszegű vállalati összeolvadásról van szó. A SpaceX piaci tőkeértéke ugyanis 1 ezer milliárd dollár, az xAI-é pedig 250 milliárd dollár. Musk szerint
az összevonás a rövid távon azt is lehetővé teszi, hogy a tőkeigényes xAI a SpaceX-ből több milliárd dolláros forrásokhoz jusson.
Ahogy tegnap, a hír felröppenésekor írtuk, az xAI a becslések szerint havonta nagyjából 1 milliárd dollárt éget el.
A SpaceX és Musk másik cége, a Tesla korábbi finanszírozási körökben összesen 2 milliárd dollárt már befektetett az xAI-ba. Mivel mindkét vállalat magánkézben van, az összeolvadás jogi és vállalatirányítási szempontból egyszerűbb lehet.
Elemzők ugyanakkor arra számítanak, hogy az összevonás a vállalatirányítás, a piaci tőkeérték és az összeférhetetlenségi kockázatok miatt szabályozói és befektetői vizsgálatokat vonhat maga után. Musk részesedését a két cégben piaci elemzők mintegy 40 százalékra teszik. Musk a SpaceX Starship rakétáját kulcselemnek nevezte a tervezett "űrbéli adatközpontok" felépítésében. A tervek szerint a jövőben nagyszámú műholdból és űrbeli infrastruktúrából álló rendszer biztosítaná az AI-számítási kapacitást, amely Musk szerint 2-3 éven belül a legolcsóbb megoldássá válhat.
A SpaceX egy pénteki beadvány szerint engedélyt kért akár 1 millió műhold Föld körüli pályára állítására.
A tervekben szerepel a napenergia hasznosítása, valamint hosszabb távon "holdi gyárak" létrehozása, amelyek helyi erőforrásokra támaszkodva gyárthatnának és telepíthetnének műholdakat. A SpaceX milliárd dolláros szövetségi szerződésekkel rendelkezik a NASA-val, a védelmi minisztériummal és hírszerzési szervezetekkel. Az xAI a Grok chatbot fejlesztője, amelyet Musk a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI és más versenytársak kihívójaként pozicionált. Musk korábban az X-et (Twitter) is beolvasztotta az xAI-ba, részvénycsere keretében. Musk vállalatbirodalmába tartozik még a Tesla, a Neuralink és a Boring Company.
Az egyesített birodalom irányításában Musknak várhatóan Gwynne Shotwell, a SpaceX régóta hivatalban lévő elnöke és operatív igazgatója is kulcsszerepet játszhat.
Musk októberben Anthony Armstrongot, a Morgan Stanley korábbi vezetőjét nevezte ki az xAI pénzügyi igazgatójává. Armstrong ugyanebben a pozícióban dolgozik az X-nél is, és korábban részt vett Musk 44 milliárd dolláros Twitter-felvásárlásának lebonyolításában.
Címlapkép forrása: Shutterstock
