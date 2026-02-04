Csúnya ütést kapott az Nvidia egyik legnagyobb versenytársa, zuhan az árfolyam

A decemberrel zárult negyedévben a chipgyártó egy részvényre jutó nyeresége 1,53 dollár lett a várt 1,32 dollárral szemben. A bevétel 10,27 milliárd dollárra rúgott, szemben a 9,67 milliárd dolláros elemzői konszenzussal.

Az első negyedévre a vállalat mintegy 9,8 milliárd dollár körüli árbevétellel számol, ami ugyan szintén meghaladja a piaci várakozásokat,

egyes szakértők azonban ennél is erősebb iránymutatásban bíztak az Ai-chipek iránti robusztus kereslet miatt.

Emellett a folyó negyedévre vonatkozó előrejelzés negyedév/negyedév alapú visszaesést jelez a bevételekben.

Az AMD a nagy teljesítményű AI-gyorsítók piacának egyik kulcsszereplője, bár az Nvidia által dominált szegmensben egyelőre kisebb részesedéssel rendelkezik. A cég nemrég jelentős ügyfeleket jelentett be, köztük az OpenAI-t és az Oracle-t. Az év második felében tervezi piacra dobni Helios nevű, szerverméretű AI-rendszerét, és Lisa Su vezérigazgató szerint már folynak a tárgyalások az MI450 chip értékesítéséről is.

Az adatközponti üzletág 5,4 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 39 százalékos éves növekedésnek felel meg. Su hangsúlyozta, hogy az AI-beruházási hullám nemcsak a grafikus processzorok, hanem a hagyományos szerverprocesszorok iránti keresletet is húzza.

A kliens- és gamingrészleg bevétele 37 százalékkal, 3,9 milliárd dollárra nőtt, elsősorban a laptopokba és PC-kbe szánt Ryzen processzorok iránti élénk keresletnek köszönhetően. Ezekkel a termékekkel a vállalat az Intel rovására tudott piaci részesedést szerezni.

Az amerikai exportkorlátozások miatt kérdésessé vált, hogy az AMD szállíthat-e AI-chipeket Kínába. A vállalat közlése szerint a negyedik negyedévben 390 millió dollár értékben értékesített Instinct MI308 chipeket a kínai piacon, az első negyedévre pedig mintegy 100 millió dolláros kínai bevételre számít ezen a területen. A 390 millió dolláros értékesítés meglepte az elemzőket, és részben magyarázza, hogy miért sikerült a cégnek jelentősen felülmúlni a negyedik negyedéves profitvárakozásokat. Egyesek viszont kiemelték, hogy a kínai bevételek nélkül az adatközpont üzletág teljesítménye elmaradt volna a várakozásoktól.

A zárás utáni kereskedésben az AMD 8,1 százalékot esett, így 222,5 dolláron kezdheti a kereskedést. Az esésben a technológiai szektor körül romló hangulat is szerepet játszhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ