Egy hónap múlva kiderül: merre tart a vállalati compliance az AI korában

A compliance szakemberek ma már nem csupán a szabályok betartása felett őrködnek, hanem stratégiai tanácsadóként vesznek részt abban a folyamatban, amelyben a vállalatok a változásokból versenyelőnyt kovácsolnak. A konferencia középpontjában a mesterséges intelligencia áll, amely új piacokat teremt és szinte minden szektorban átalakítja az üzleti modelleket, ezáltal új üzleti lehetőségeket és egyben új compliance kihívásokat is jelent.
A rendezvény három fő szekció köré épül fel. A délelőtti programban a compliance mint szakma fejlődését és az adatvagyon felhasználásának kérdéseit tárgyalják meg a résztvevők. A délutáni szekcióban pedig a mesterséges intelligencia által teremtett új piacok és az átalakuló üzleti modellek compliance vonatkozásait vizsgálják meg.
A konferencia zárásaként Compliance Kalandok címmel ültetett állófogadás várja a résztvevőket, ahol kötetlen hangulatban folytathatják a szakmai párbeszédet és bővíthetik kapcsolati hálójukat. Ez a networking esemény lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző területekről érkező szakemberek megosszák tapasztalataikat és megbeszéljék a jövő kihívásait.
Kiemelt témák:
- Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz
- Hogyan lesz a változásból versenyelőny?
- Milyen képességekkel, tudással és eszközökkel kell rendelkezniük a compliance-szakembereknek?
- Az intelligens eszközök és az MI alkalmazása a vállalati megfelelésben nem luxus, hanem szükségszerűség!
Kinek ajánljuk:
- Digitális fejlesztést tervező cégek vezetőinek, üzleti döntéshozóknak
- Compliance terület szakembereinek, gazdasági és pénzügyi vezetőknek
- Vállalati jogászoknak
- Informatikai és kiberbiztonsági szakértőknek
- Digitalizációs és AI projektek vezetőinek, munkatársainak
- Ügyvédi irodáknak, jogászoknak
- Szabályozó és ellenőrző szervek képviselőinek
- Banki, finanszírozási piac szereplőinek
- Tanácsadó cégeknek, kutatás-fejlesztési, innovációs terület képviselőinek
Ne hagyd ki ezt az egyedülálló lehetőséget! Regisztrálj most a konferenciára 94.900 Ft + ÁFA áron, és légy részese a compliance szakma jövőjét formáló beszélgetéseknek. A jelentkezés és további információk itt érhetők el. Találkozzunk március 3-án a Radisson Blu Béke Hotelben!
Címlapkép forrása: Portfolio
