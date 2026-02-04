  • Megjelenítés
Egy hónap múlva kiderül: merre tart a vállalati compliance az AI korában
Egy hónap múlva kiderül: merre tart a vállalati compliance az AI korában

Portfolio
2026. március 3-án a Radisson Blu Béke Hotelben kerül megrendezésre a Digital Compliance 2026 konferencia, ahol a mesterséges intelligencia és a compliance szakma találkozásának legaktuálisabb kérdéseit járják körbe a szakma vezető képviselői. A Portfolio és a Wolters Kluwer közös rendezvényén a résztvevők megtudhatják, hogyan válhat a változásokból versenyelőny, és milyen új lehetőségeket kínál az intelligens technológiák alkalmazása a vállalati megfelelésben.
A compliance szakemberek ma már nem csupán a szabályok betartása felett őrködnek, hanem stratégiai tanácsadóként vesznek részt abban a folyamatban, amelyben a vállalatok a változásokból versenyelőnyt kovácsolnak. A konferencia középpontjában a mesterséges intelligencia áll, amely új piacokat teremt és szinte minden szektorban átalakítja az üzleti modelleket, ezáltal új üzleti lehetőségeket és egyben új compliance kihívásokat is jelent.

A rendezvény három fő szekció köré épül fel. A délelőtti programban a compliance mint szakma fejlődését és az adatvagyon felhasználásának kérdéseit tárgyalják meg a résztvevők. A délutáni szekcióban pedig a mesterséges intelligencia által teremtett új piacok és az átalakuló üzleti modellek compliance vonatkozásait vizsgálják meg.

A konferencia zárásaként Compliance Kalandok címmel ültetett állófogadás várja a résztvevőket, ahol kötetlen hangulatban folytathatják a szakmai párbeszédet és bővíthetik kapcsolati hálójukat. Ez a networking esemény lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző területekről érkező szakemberek megosszák tapasztalataikat és megbeszéljék a jövő kihívásait.

Kiemelt témák:

  • Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz
  • Hogyan lesz a változásból versenyelőny?
  • Milyen képességekkel, tudással és eszközökkel kell rendelkezniük a compliance-szakembereknek?
  • Az intelligens eszközök és az MI alkalmazása a vállalati megfelelésben nem luxus, hanem szükségszerűség!

Kinek ajánljuk:

  • Digitális fejlesztést tervező cégek vezetőinek, üzleti döntéshozóknak
  • Compliance terület szakembereinek, gazdasági és pénzügyi vezetőknek
  • Vállalati jogászoknak
  • Informatikai és kiberbiztonsági szakértőknek
  • Digitalizációs és AI projektek vezetőinek, munkatársainak
  • Ügyvédi irodáknak, jogászoknak
  • Szabályozó és ellenőrző szervek képviselőinek
  • Banki, finanszírozási piac szereplőinek
  • Tanácsadó cégeknek, kutatás-fejlesztési, innovációs terület képviselőinek

Ne hagyd ki ezt az egyedülálló lehetőséget! Regisztrálj most a konferenciára 94.900 Ft + ÁFA áron, és légy részese a compliance szakma jövőjét formáló beszélgetéseknek. A jelentkezés és további információk itt érhetők el. Találkozzunk március 3-án a Radisson Blu Béke Hotelben!

