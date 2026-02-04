Egy hónap múlva kiderül: merre tart a vállalati compliance az AI korában

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A compliance szakemberek ma már nem csupán a szabályok betartása felett őrködnek, hanem stratégiai tanácsadóként vesznek részt abban a folyamatban, amelyben a vállalatok a változásokból versenyelőnyt kovácsolnak. A konferencia középpontjában a mesterséges intelligencia áll, amely új piacokat teremt és szinte minden szektorban átalakítja az üzleti modelleket, ezáltal új üzleti lehetőségeket és egyben új compliance kihívásokat is jelent.

A rendezvény három fő szekció köré épül fel. A délelőtti programban a compliance mint szakma fejlődését és az adatvagyon felhasználásának kérdéseit tárgyalják meg a résztvevők. A délutáni szekcióban pedig a mesterséges intelligencia által teremtett új piacok és az átalakuló üzleti modellek compliance vonatkozásait vizsgálják meg.

A konferencia zárásaként Compliance Kalandok címmel ültetett állófogadás várja a résztvevőket, ahol kötetlen hangulatban folytathatják a szakmai párbeszédet és bővíthetik kapcsolati hálójukat. Ez a networking esemény lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző területekről érkező szakemberek megosszák tapasztalataikat és megbeszéljék a jövő kihívásait.

Kiemelt témák:

Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz

Hogyan lesz a változásból versenyelőny?

Milyen képességekkel, tudással és eszközökkel kell rendelkezniük a compliance-szakembereknek?

Az intelligens eszközök és az MI alkalmazása a vállalati megfelelésben nem luxus, hanem szükségszerűség!

Kinek ajánljuk:

Digitális fejlesztést tervező cégek vezetőinek, üzleti döntéshozóknak

Compliance terület szakembereinek, gazdasági és pénzügyi vezetőknek

Vállalati jogászoknak

Informatikai és kiberbiztonsági szakértőknek

Digitalizációs és AI projektek vezetőinek, munkatársainak

Ügyvédi irodáknak, jogászoknak

Szabályozó és ellenőrző szervek képviselőinek

Banki, finanszírozási piac szereplőinek

Tanácsadó cégeknek, kutatás-fejlesztési, innovációs terület képviselőinek

Ne hagyd ki ezt az egyedülálló lehetőséget! Regisztrálj most a konferenciára 94.900 Ft + ÁFA áron, és légy részese a compliance szakma jövőjét formáló beszélgetéseknek. A jelentkezés és további információk itt érhetők el. Találkozzunk március 3-án a Radisson Blu Béke Hotelben!

