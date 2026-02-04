Mesterséges intelligenciával fejlesztett új ökoszisztémát a CIG Pannónia

Mesterséges intelligencia segítségével személyre szabható biztosítási termékek kialakításához fejlesztett innovatív megoldást a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., valamint a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. és a Széchenyi István Egyetem konzorciuma, a projekt megvalósításához 800 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A CIG Pannónia Biztosítók tájékoztatása szerint a projekt célja olyan modern hibrid biztosítói működési környezet létrehozása volt, amely amellett, hogy javítja a CIG Pannónia Biztosítók jövőbeli versenyképességét,

a biztosítási lefedettség növelésére kínál innovatív megoldást testreszabott biztosítási ajánlatokon keresztül lakossági ügyfeleknek.

A kialakított hibrid modell egyesíti a digitalizáció által kínált előnyöket a személyes kapcsolatok fenntartásával.

A projekt megvalósítása során olyan új, mesterséges intelligenciát alkalmazó ajánlómotort és informatikai ökoszisztémát fejlesztettek ki, amely a bevezetéskor egy újgenerációs lakásbiztosítást tartalmaz és az ügyfelek igényei alapján egyedi, testreszabott ajánlatot készít. A megkötött biztosítás olyan fontos kiegészítőket is tartalmazhat ezáltal, amelyekre az ügyfélnek a mindennapokban szüksége lehet. Kiemelt cél volt, hogy a megkötött biztosítási szerződésben a választott biztosítási összegek és kockázatok valós védelmet adjanak a biztosítottnak, elkerülve az esetleges alulbiztosítottságot.

A CIG Pannónia Biztosítók által működtetett platform hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a kiszolgálást az ügyfeleknek és a partnereknek is.

A projekt eredményeként olyan technológiai és üzleti alapokon nyugvó innovatív megoldás jött létre, amely nemcsak a célcsoport számára nyújt előnyt, hanem piaci hasznosításra is alkalmas, és a következő időszakban további egyéni lakossági biztosítási termékeket is ebben a modern infrastruktúrában alakítanak ki - írták a közleményben.

