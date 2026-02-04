  • Megjelenítés
Miért küldenek egyre több ipari eszközt aukcióra a hazai vállalatok?
Üzlet

Miért küldenek egyre több ipari eszközt aukcióra a hazai vállalatok?

Egy ipari berendezés sorsa ma már nem akkor dől el, amikor elromlik, hanem amikor a vállalat újragondolja a működését. Telephelyváltás, technológiacsere, költözés vagy egy lezárt projekt után egyre több cég dönt úgy, hogy nem hirdet, nem alkudozik, hanem licitre bocsátja a feleslegessé vált eszközeit. Kocsis Csaba, az Intergavel Kft. cégvezetője szerint az ipari aukció mára túlnőtt az értékesítés logikáján, és a vállalati eszközgazdálkodás szerves részévé vált: olyan mechanizmussá, amely piaci visszajelzést ad, időben keretet szab a döntéseknek, és kontrollált módon zárja le az eszközökhöz kapcsolódó üzemi bizonytalanságot.

Ma már nem számít rendkívülinek, hogy egy 700-800 ezer eurós újkori értékű berendezés az eredeti ár harmadáért cserél gazdát egy ipari aukción, miközben egy másik, alacsony értékűnek gondolt tételért ötszámjegyű eurós licitharc alakul ki – pusztán azért, mert az adott komponens éppen hiánycikk a világpiacon. Ezek a szélsőségek nem a piac torzulásai, hanem annak jelei, hogy a versenyhelyzet képes nagyon eltérő árakat kialakítani attól függően, hogy hol és mikor koncentrálódik a kereslet.

Az ipari aukciókhoz sokáig a felszámolások, a sikertelen projektek vagy a „gyors pénzzé tétel” képe társult. A vállalati oldalon azonban már teljesen más logika érvényesül. „Egy vállalat számára az eszköz nem addig probléma, amíg áll, hanem addig, amíg döntést igényel” – fogalmaz Kocsis Csaba.

DSC_0884
Kocsis Csaba, az Intergavel Kft. ügyvezetője - fotó: Bácsi Róbert/Portfolio

A kérdés sok esetben nem az, hogy el lehet-e adni egy gépet, hanem az, hogy mikor, milyen feltételekkel, mennyi erőforrást lekötve és milyen kockázatok mellett. Egy nyitott végű hirdetés, egy kereskedői alku vagy a selejtezés mind olyan opciók, amelyek időben elhúzódhatnak, adminisztratív terhet jelentenek, és bizonytalan kimenettel járnak. Az aukció ezzel szemben kötött időablakban működik: a folyamat végén döntés születik és lezárható az ügy.

Miért nem elég az apróhirdetés?

A vállalati megbízások mögött manapság jellemzően nem kényszerhelyzet, hanem üzemi racionalitás áll. Gyakori kiváltó ok a telephelyváltás, a költözés vagy egy ingatlan határidős kiürítése, amikor az idő fontosabb tényezővé lehet, mint az eszköz könyv szerinti értéke. Ugyanígy aukcióra kerülhetnek gépek technológiacsere, automatizálás vagy portfólió-egyszerűsítés során, illetve akkor is, amikor egy projekt – például egy pilot vagy K+F-fejlesztés – lezárul, és a berendezésekre nincs további üzemi igény.

Ezekben a helyzetekben az aukció nem árverseny, hanem megoldás. Egy kiszámítható folyamat, amelynek van eleje és vége

– emeli ki az Intergavel vezetője. A használt eszközök piacán a hirdetési platformok kézenfekvő alternatívát kínálnak, üzemi szempontból azonban egészen más problémára adnak választ. Egy hirdetés nyitott végű: az eladó feltölt, vár, alkudozik, szervez, majd reménykedik, hogy végül létrejön az üzlet. Az ár pedig gyakran inkább egy kívánság, mint piaci visszajelzés.

DSC_0831
fotó: Bácsi Róbert/Portfolio

Ezzel szemben az aukció koncentrált versenyhelyzetet teremt. Meghatározott időpontban, egy időablakban találkozik a kereslet és a kínálat, és a végén egy olyan ár születik, amelyet a piac validált. „A hirdetés reményt ad, az aukció választ” – mondja Kocsis Csaba. Ez a különbség különösen akkor válik fontossá, amikor a vállalatnak nem hónapjai, hanem hete vagy napjai vannak egy döntés lezárására.

Az aukcióval kapcsolatban gyakori félreértés, hogy „leértékeli” az eszközöket. A gyakorlat inkább azt mutatja, hogy a rendszer

képes egyszerre lefelé és felfelé is eltéríteni az árat attól függően, hol alakul ki valódi verseny.

Ha egy technológiára több vevőnek van azonos időben szüksége, a licit könnyen felhajtja az árat. Ha nincs koncentrált kereslet, az ár lejjebb kerül – de ez is valós piaci visszajelzés. „Az aukció mechanizmusa nem arról szól, mennyit szeretnénk kapni egy eszközért, hanem arról, hogy mennyit hajlandó érte fizetni a piac abban a pillanatban” – hangsúlyozza az aukciósház vezetője.

Hogyan dönt a leendő licitáló a használt gépekről?

A nagyvállalati környezetből érkező berendezéseknél a vevői oldal nem a „használt” címkéből indul ki, hanem abból, hogy az eszköz dokumentált üzemi környezetben működött, karbantartási protokollok szerint üzemelt, és az előélete visszakövethető. Ez a transzparencia érdemben csökkenti a vevői kockázatot, ami közvetlenül megjelenik az árban is.

DSC_0793
fotó: Bácsi Róbert/Portfolio

Egy dán játékgyártó vállalat magyarországi üzeméből származó fröccsöntő berendezések esetében például éppen a dokumentált működés tette lehetővé, hogy a vevők ne pusztán használt gépként, hanem reális beruházási alternatívaként tekintsenek ezekre az eszközökre egy új, több millió eurós fejlesztéssel szemben. Hasonló logika érvényesült a Rába korábbi gyártókapacitásainak értékesítésekor is: a technológia önmagában nem számított korszerűnek, mégis erős kereslet alakult ki, mert a vevők pontosan tudták, milyen üzemi háttérből érkeznek a berendezések.

A dokumentált előélet ugyanakkor nem minden esetben elegendő önmagában. A nagyobb értékű vagy kritikus üzemi szerepet betöltő berendezéseknél

továbbra is fontos a személyes meggyőződés, és az a lehetőség, hogy a vevő „oda tudjon állni” az eszközhöz.

Az online aukciók térnyerése ezért nem szorította ki a megtekintést: bizonyos ágazatokban – különösen az agráriumban és az élelmiszeriparban – ez továbbra is a döntési folyamat része. Más iparágakban a helyszíni megtekintés elsősorban a drágább, összetettebb berendezéseknél jelenik meg, ahol a fizikai benyomás – zaj, rezgés, általános állapot – legalább annyit nyom a latban, mint a műszaki adatlap. A megtekintés így nem az online aukció ellentéte, hanem annak kiegészítése: az előélet csökkenti az információs aszimmetriát, a személyes tapasztalat pedig segít meghúzni azt az árat, amely fölé a vevő már nem hajlandó menni.

Az aukció szerepe a vállalati compliance-ben

Az ipari aukciók egyik kevésbé látható, de egyre fontosabb funkciója a kockázatkezelés. Különösen igaz ez a multinacionális vállalatok esetében, ahol a vevőszűrés, az export- és szankciós megfelelés, a kettős felhasználású (dual-use) besorolás vagy az áfakezelés nem mellékes adminisztratív kérdés, hanem üzleti kockázat.

DSC_0938
fotó: Bácsi Róbert/Portfolio

„Egy multinacionális cég nem akar egyszeri tranzakciók miatt sok vevőt beengedni a saját pénzügyi rendszerébe, vitákat kezelni vagy hónapokig utóéletet menedzselni egy exportnál elakadt szállítmány miatt” – mondja Kocsis Csaba. Ilyen helyzetekben az aukció nemcsak értékesítési forma, hanem a lebonyolítás és a kockázatok kiszervezése is.

Kisebb tételeknél is meglepően intenzív licitek alakulhatnak ki

A lezárt ügyletek alapján az elmúlt időszak egyik legfontosabb tanulsága, hogy az aukciós piac aktivitása nőtt, miközben az egy ügyletre jutó átlagos érték csökkent. A nagy értékű gépcserék ritkábbak, helyettük egyre több üzemen kívüli vagy kihasználatlan eszköz kerül piacra. A motiváció gyakran nem a beruházás, hanem a cash-flow-javítás: „nézzük meg, miből lehet még pénzt csinálni”.

Ezzel párhuzamosan felértékelődött az alkatrészpiac is. Ha kevesebb az új beruházás, a meglévő gépparkot kell életben tartani, ami a használt alkatrészek iránti keresletet is felhajtja. Ez különösen jól látszik az agrárszegmensben, ahol az aukciók volumenét nem a nagy értékű traktorok és kombájnok adják, hanem a darabszám. Itt lényegesen több tétel jelenik meg, főként a kisebb és közepes munkagépekből: pótkocsik, ekék, különféle boronák és egyéb eszközök kerülnek sorra.

Nem ritka, hogy egy-egy tételre 60-70 licit is érkezik, és egészen magas árakig elmegy a licit.

“Sokszor maga az eladó sem számít ekkora érdeklődésre, de az aukciós verseny könnyen felülírja az előzetes várakozásokat.” Más iparágakban inkább a magasabb értékű gépek mozgatják a piacot. A néhány ezer eurós tételekért jellemzően kisebb az érdeklődés, míg a tízezer euró feletti gépek iránt már stabil kereslet mutatkozik, sok esetben Magyarországon belül is. Ez a határ jól jelzi, hol válik egy eszköz aukciós szempontból valóban „érdekessé” a piaci szereplők számára.

A lezárás mint üzleti érték

A vállalati oldalon az ipari aukció értelme tehát nem egyetlen előnyben ragadható meg, hanem abban, hogy lezárhatóvá tesz egy addig nyitva maradt döntést. Időt szabadít fel, kiszámíthatóvá teszi a kimenetet, és valódi piaci visszajelzést ad egy olyan eszközről, amely már nem illeszkedik az aktuális működésbe.

Nem a beruházás alternatívája, hanem annak kiegészítője: segít kivezetni azt, ami már nem termel, de még értéket hordoz. Ebben az értelemben az ipari aukció nem rendkívüli esemény, hanem egy tudatos vállalati döntési pont – a működés újrarendezésének része.

A cikk megjelenését az Intergavel Kft. támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

