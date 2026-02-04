Miért küldenek egyre több ipari eszközt aukcióra a hazai vállalatok?

Egy ipari berendezés sorsa ma már nem akkor dől el, amikor elromlik, hanem amikor a vállalat újragondolja a működését. Telephelyváltás, technológiacsere, költözés vagy egy lezárt projekt után egyre több cég dönt úgy, hogy nem hirdet, nem alkudozik, hanem licitre bocsátja a feleslegessé vált eszközeit. Kocsis Csaba, az Intergavel Kft. cégvezetője szerint az ipari aukció mára túlnőtt az értékesítés logikáján, és a vállalati eszközgazdálkodás szerves részévé vált: olyan mechanizmussá, amely piaci visszajelzést ad, időben keretet szab a döntéseknek, és kontrollált módon zárja le az eszközökhöz kapcsolódó üzemi bizonytalanságot.

Ma már nem számít rendkívülinek, hogy egy 700-800 ezer eurós újkori értékű berendezés az eredeti ár harmadáért cserél gazdát egy ipari aukción, miközben egy másik, alacsony értékűnek gondolt tételért ötszámjegyű eurós licitharc alakul ki – pusztán azért, mert az adott komponens éppen hiánycikk a világpiacon. Ezek a szélsőségek nem a piac torzulásai, hanem annak jelei, hogy a versenyhelyzet képes nagyon eltérő árakat kialakítani attól függően, hogy hol és mikor koncentrálódik a kereslet.

Az ipari aukciókhoz sokáig a felszámolások, a sikertelen projektek vagy a „gyors pénzzé tétel” képe társult. A vállalati oldalon azonban már teljesen más logika érvényesül. „Egy vállalat számára az eszköz nem addig probléma, amíg áll, hanem addig, amíg döntést igényel” – fogalmaz Kocsis Csaba.

Kocsis Csaba, az Intergavel Kft. ügyvezetője

A kérdés sok esetben nem az, hogy el lehet-e adni egy gépet, hanem az, hogy mikor, milyen feltételekkel, mennyi erőforrást lekötve és milyen kockázatok mellett. Egy nyitott végű hirdetés, egy kereskedői alku vagy a selejtezés mind olyan opciók, amelyek időben elhúzódhatnak, adminisztratív terhet jelentenek, és bizonytalan kimenettel járnak. Az aukció ezzel szemben kötött időablakban működik: a folyamat végén döntés születik és lezárható az ügy.

Miért nem elég az apróhirdetés?

A vállalati megbízások mögött manapság jellemzően nem kényszerhelyzet, hanem üzemi racionalitás áll. Gyakori kiváltó ok a telephelyváltás, a költözés vagy egy ingatlan határidős kiürítése, amikor az idő fontosabb tényezővé lehet, mint az eszköz könyv szerinti értéke. Ugyanígy aukcióra kerülhetnek gépek technológiacsere, automatizálás vagy portfólió-egyszerűsítés során, illetve akkor is, amikor egy projekt – például egy pilot vagy K+F-fejlesztés – lezárul, és a berendezésekre nincs további üzemi igény.

Ezekben a helyzetekben az aukció nem árverseny, hanem megoldás. Egy kiszámítható folyamat, amelynek van eleje és vége

– emeli ki az Intergavel vezetője. A használt eszközök piacán a hirdetési platformok kézenfekvő alternatívát kínálnak, üzemi szempontból azonban egészen más problémára adnak választ. Egy hirdetés nyitott végű: az eladó feltölt, vár, alkudozik, szervez, majd reménykedik, hogy végül létrejön az üzlet. Az ár pedig gyakran inkább egy kívánság, mint piaci visszajelzés.



Ezzel szemben az aukció koncentrált versenyhelyzetet teremt. Meghatározott időpontban, egy időablakban találkozik a kereslet és a kínálat, és a végén egy olyan ár születik, amelyet a piac validált. „A hirdetés reményt ad, az aukció választ” – mondja Kocsis Csaba. Ez a különbség különösen akkor válik fontossá, amikor a vállalatnak nem hónapjai, hanem hete vagy napjai vannak egy döntés lezárására.

Az aukcióval kapcsolatban gyakori félreértés, hogy „leértékeli” az eszközöket. A gyakorlat inkább azt mutatja, hogy a rendszer

képes egyszerre lefelé és felfelé is eltéríteni az árat attól függően, hol alakul ki valódi verseny.

Ha egy technológiára több vevőnek van azonos időben szüksége, a licit könnyen felhajtja az árat. Ha nincs koncentrált kereslet, az ár lejjebb kerül – de ez is valós piaci visszajelzés. „Az aukció mechanizmusa nem arról szól, mennyit szeretnénk kapni egy eszközért, hanem arról, hogy mennyit hajlandó érte fizetni a piac abban a pillanatban” – hangsúlyozza az aukciósház vezetője.

Hogyan dönt a leendő licitáló a használt gépekről?

A nagyvállalati környezetből érkező berendezéseknél a vevői oldal nem a „használt” címkéből indul ki, hanem abból, hogy az eszköz dokumentált üzemi környezetben működött, karbantartási protokollok szerint üzemelt, és az előélete visszakövethető. Ez a transzparencia érdemben csökkenti a vevői kockázatot, ami közvetlenül megjelenik az árban is.



Egy dán játékgyártó vállalat magyarországi üzeméből származó fröccsöntő berendezések esetében például éppen a dokumentált működés tette lehetővé, hogy a vevők ne pusztán használt gépként, hanem reális beruházási alternatívaként tekintsenek ezekre az eszközökre egy új, több millió eurós fejlesztéssel szemben. Hasonló logika érvényesült a Rába korábbi gyártókapacitásainak értékesítésekor is: a technológia önmagában nem számított korszerűnek, mégis erős kereslet alakult ki, mert a vevők pontosan tudták, milyen üzemi háttérből érkeznek a berendezések.

A dokumentált előélet ugyanakkor nem minden esetben elegendő önmagában. A nagyobb értékű vagy kritikus üzemi szerepet betöltő berendezéseknél

továbbra is fontos a személyes meggyőződés, és az a lehetőség, hogy a vevő „oda tudjon állni” az eszközhöz.

Az online aukciók térnyerése ezért nem szorította ki a megtekintést: bizonyos ágazatokban – különösen az agráriumban és az élelmiszeriparban – ez továbbra is a döntési folyamat része. Más iparágakban a helyszíni megtekintés elsősorban a drágább, összetettebb berendezéseknél jelenik meg, ahol a fizikai benyomás – zaj, rezgés, általános állapot – legalább annyit nyom a latban, mint a műszaki adatlap. A megtekintés így nem az online aukció ellentéte, hanem annak kiegészítése: az előélet csökkenti az információs aszimmetriát, a személyes tapasztalat pedig segít meghúzni azt az árat, amely fölé a vevő már nem hajlandó menni.

Az aukció szerepe a vállalati compliance-ben

Az ipari aukciók egyik kevésbé látható, de egyre fontosabb funkciója a kockázatkezelés. Különösen igaz ez a multinacionális vállalatok esetében, ahol a vevőszűrés, az export- és szankciós megfelelés, a kettős felhasználású (dual-use) besorolás vagy az áfakezelés nem mellékes adminisztratív kérdés, hanem üzleti kockázat.



„Egy multinacionális cég nem akar egyszeri tranzakciók miatt sok vevőt beengedni a saját pénzügyi rendszerébe, vitákat kezelni vagy hónapokig utóéletet menedzselni egy exportnál elakadt szállítmány miatt” – mondja Kocsis Csaba. Ilyen helyzetekben az aukció nemcsak értékesítési forma, hanem a lebonyolítás és a kockázatok kiszervezése is.

Kisebb tételeknél is meglepően intenzív licitek alakulhatnak ki

A lezárt ügyletek alapján az elmúlt időszak egyik legfontosabb tanulsága, hogy az aukciós piac aktivitása nőtt, miközben az egy ügyletre jutó átlagos érték csökkent. A nagy értékű gépcserék ritkábbak, helyettük egyre több üzemen kívüli vagy kihasználatlan eszköz kerül piacra. A motiváció gyakran nem a beruházás, hanem a cash-flow-javítás: „nézzük meg, miből lehet még pénzt csinálni”.

Ezzel párhuzamosan felértékelődött az alkatrészpiac is. Ha kevesebb az új beruházás, a meglévő gépparkot kell életben tartani, ami a használt alkatrészek iránti keresletet is felhajtja. Ez különösen jól látszik az agrárszegmensben, ahol az aukciók volumenét nem a nagy értékű traktorok és kombájnok adják, hanem a darabszám. Itt lényegesen több tétel jelenik meg, főként a kisebb és közepes munkagépekből: pótkocsik, ekék, különféle boronák és egyéb eszközök kerülnek sorra.

Nem ritka, hogy egy-egy tételre 60-70 licit is érkezik, és egészen magas árakig elmegy a licit.

“Sokszor maga az eladó sem számít ekkora érdeklődésre, de az aukciós verseny könnyen felülírja az előzetes várakozásokat.” Más iparágakban inkább a magasabb értékű gépek mozgatják a piacot. A néhány ezer eurós tételekért jellemzően kisebb az érdeklődés, míg a tízezer euró feletti gépek iránt már stabil kereslet mutatkozik, sok esetben Magyarországon belül is. Ez a határ jól jelzi, hol válik egy eszköz aukciós szempontból valóban „érdekessé” a piaci szereplők számára.

A lezárás mint üzleti érték

A vállalati oldalon az ipari aukció értelme tehát nem egyetlen előnyben ragadható meg, hanem abban, hogy lezárhatóvá tesz egy addig nyitva maradt döntést. Időt szabadít fel, kiszámíthatóvá teszi a kimenetet, és valódi piaci visszajelzést ad egy olyan eszközről, amely már nem illeszkedik az aktuális működésbe.

Nem a beruházás alternatívája, hanem annak kiegészítője: segít kivezetni azt, ami már nem termel, de még értéket hordoz. Ebben az értelemben az ipari aukció nem rendkívüli esemény, hanem egy tudatos vállalati döntési pont – a működés újrarendezésének része.

