Nincs megállás, itt a tripla csúcs a magyar tőzsdén
Nincs megállás, itt a tripla csúcs a magyar tőzsdén

Portfolio
Gyenge napja volt tegnap az amerikai tőzsdéknek, elsősorban a technológiai részvények szenvedtek. Az ázsiai tőzsdék ezek után nem volt egyértelmű a mozgások iránya, Japánban ugyancsak a technológiai részvények esése húzta lefelé a piacot, de az összkép inkább vegyes. Ami az európai tőzsdéket illeti már jobb a hangulat, itthon a BUX és két blue chip is történelmi csúcsot döntött. Eközben az arany és az ezüst árfolyama tovább emelkedik, a sárga nemesfém árfolyama újra 5000 dollár felett jár.
Emelkedik Európa

Az európai tőzsdéken emelkedéssel indul a kereskedés, a DAX 0,3 százalékot, a CAC 0,7 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,5 százalékot emelkedett. A milánói börze is feljebb került 0,6 százalékkal, míg a spanyol piac 0,2 százalékot esett.

Rekordok

Három történelmi csúcs is dőlt ma reggel a magyar tőzsdén, a BUX 1,3 százalékos emelkedéssel rekordszinten kezdi a napot.

Csúcsra ment az OTP is, a bankpapír 1,4 százalékkal 41 460 forintra emelkedett.

A Molnak is összejött a csúcsdöntés, 1,8 százalékos emelkedéssel 4020 forinton járt a jegyzés.

Ma is jól bekezdett a magyar tőzsde

Erősen indul a nap a magyar tőzsdén, az OTP, a Mol és a BUX is történelmi csúcson kezdi a napot.

Ma is jól bekezdett a magyar tőzsde
Csúnya ütést kapott az Nvidia egyik legnagyobb versenytársa, zuhan az árfolyam

Az AMD a vártnál jobb negyedik negyedéves eredményeket közölt, de az első negyedévre adott óvatosabb bevételi előrejelzés elmaradt a mesterségesintelligencia-lázban remélt szinttől, így a részvény a zárás utáni kereskedésben több mint 8 százalékot zuhant - írta meg a Cnbc.

Csúnya ütést kapott az Nvidia egyik legnagyobb versenytársa, zuhan az árfolyam
Eladási hullám söpör végig a szoftverrészvényeken, nyugtat az Nvidia vezére

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója "teljesen logikátlannak" nevezte azokat az aggodalmakat, amelyek szerint a mesterséges intelligencia a jövőben kiválthatja a szoftveripart, miután kedden jelentős eladási hullám söpört végig a globális szoftverrészvényeken.

Eladási hullám söpör végig a szoftverrészvényeken, nyugtat az Nvidia vezére
Több mint 17 éve nem történt ilyen az arannyal

Az arany árfolyama szerdán tovább emelkedett, miután ismét fellángoltak a geopolitikai feszültségek az Egyesült Államok és Irán között. A nemesfém már az előző kereskedési napon is kiugró teljesítményt nyújtott: kedden 5,9 százalékot erősödött, ami 2008 novembere óta a legnagyobb napi emelkedés.

Több mint 17 éve nem történt ilyen az arannyal
Alaposan meglepte az elemzőket a UBS

A UBS szerdán közzétett negyedik negyedéves jelentése szerint a svájci pénzintézet 1,2 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el, ami 56 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, és jóval felülmúlja a társaság által összegyűjtött elemzői várakozásokból álló, 919 millió dolláros elemzői konszenzust.

Alaposan meglepte az elemzőket a UBS
Európában is iránykeresés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,6 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,54 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,28 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,14 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,33 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,31 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,19 százalék mínuszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,18 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,14 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,04 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma az euróövezet januári inflációs száma lehet a legfontosabb európai adat, míg az Egyesült Államokban a jelzáloghitel-igénylések, az ADP-féle foglalkoztatottsági adat és az ISM szolgáltatóipari index adhat képet az amerikai gazdaság lendületéről. A legfontosabb esemény azonban az Európai Központi Bank kamatdöntése lesz, ahol ugyan a piac nem áraz változtatást a rátán, de Christine Lagarde kommunikációja a jövőre vonatkozóan nagyon fontos iránymutatást adhat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 17,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,4 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 34,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 12,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 14,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 240,99 -0,3% 0,5% 1,8% 2,5% 10,8% 60,3%
S&P 500 6 917,81 -0,8% -0,9% 0,9% 1,1% 15,4% 80,6%
Nasdaq 25 338,62 -1,6% -2,3% 0,5% 0,4% 19,0% 89,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 54 720,66 3,9% 2,6% 8,7% 8,7% 42,1% 91,0%
Hang Seng 26 834,77 0,2% -1,1% 1,9% 4,7% 32,7% -8,4%
CSI 300 4 660,11 1,2% -1,0% 0,7% 0,7% 22,1% -15,0%
Európai részvényindexek              
DAX 24 780,79 -0,1% -0,5% 1,0% 1,2% 15,6% 77,8%
CAC 8 179,5 0,0% 0,3% -0,2% 0,4% 4,1% 47,0%
FTSE 10 314,59 -0,3% 1,0% 3,7% 3,9% 20,2% 58,5%
FTSE MIB 46 420,52 0,9% 2,2% 2,3% 3,3% 28,2% 106,1%
IBEX 18 119,2 0,0% 1,8% 3,6% 4,7% 48,4% 126,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 130 284,3 1,5% 2,2% 17,3% 17,3% 53,8% 196,0%
ATX 5 732,93 1,3% 2,0% 7,1% 7,6% 51,2% 92,8%
PX 2 785,72 0,3% 0,1% 3,2% 3,7% 51,6% 165,3%
Magyar blue chipek              
OTP 40 870 1,2% 2,4% 16,4% 16,4% 71,4% 196,8%
Mol 3 950 2,4% 1,0% 34,4% 34,4% 37,8% 77,1%
Richter 11 100 2,0% 4,3% 12,5% 12,5% 8,0% 32,1%
Magyar Telekom 2 040 0,0% 3,0% 13,8% 13,8% 46,3% 420,4%
Nyersanyagok              
WTI 62,62 1,7% 0,9% 9,5% 9,4% -14,8% 12,5%
Brent 67,3 1,4% -0,4% 10,6% 10,6% -11,4% 14,9%
Arany 4 944,47 5,3% -3,1% 14,4% 14,3% 75,4% 169,5%
Devizák              
EURHUF 379,9500 -0,4% 0,0% -0,9% -1,0% -7,0% 7,0%
USDHUF 321,6372 -0,6% 1,2% -1,5% -1,6% -18,8% 8,8%
GBPHUF 441,2251 -0,1% 1,0% 0,3% 0,1% -10,2% 9,5%
EURUSD 1,1813 0,2% -1,2% 0,5% 0,6% 14,5% -1,7%
USDJPY 155,6650 0,0% 1,6% -0,6% -0,7% 0,6% 48,1%
GBPUSD 1,3704 0,6% -0,3% 1,5% 1,9% 10,4% 0,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 75 662 -3,8% -15,1% -15,9% -14,7% -25,4% 100,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,27 -0,3% 0,8% 1,8% 2,5% -5,9% 277,4%
10 éves német állampapírhozam 2,85 0,8% 0,7% -1,7% -0,4% 20,8% -671,3%
10 éves magyar állampapírhozam 6,56 -0,5% -1,2% -4,5% -4,5% -3,7% 161,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
