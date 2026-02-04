Óriási csapkodás a piacokon!

Iránykereséssel indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,4 százalékot emelkedett, míg az S&P 500 stagnál, a Nasdaq pedig 0,4 százalékot esett. Az AMD részvényei 9 százalékot estek, miután az első negyedéves előrejelzésük néhány elemzőt csalódással töltött el, ami tovább növelte a technológiai szektorra nehezedő nyomást. Más cégek, mint például a Broadcom és a Micron Technology is esnek. A szoftvercégek részvényei továbbra is nyomás alatt vannak, többek között az Oracle és a CrowdStrike részvényei tovább növelték az előző kereskedési napon elszenvedett veszteségeiket.