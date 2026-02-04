Világszintű alkatrészhiány fenyeget a gáztüzelésnél, meglepő fordulatot idézhet elő

Az amerikai közműcégek és technológiai óriásvállalatok sorra vásárolják fel a gázturbinákat a belföldi energiatermelés növelésére. Ez világszintű hiányt idéz elő a gáztüzelésű erőművi berendezésekből, és más országokat a tisztább energiamegoldások felé terelhet.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A Global Energy Monitor adatai szerint az épülő amerikai gáztüzelésű kapacitás egy év alatt több mint a duplájára nőtt, miközben

az előkészítési szakaszban lévő projektek volumene 2025 elejéhez képest több mint az ötszörösére ugrott.

Ez az Egyesült Államok vezette kapacitásbővítési hullám az új gázturbinák szállítási idejét már a 2030-as évekre tolja ki, miközben az akkumulátoros energiatárolóval kombinált, közművi méretű naperőművek költségei folyamatosan csökkennek.

A gázellátási lánc növekvő bizonytalansága, valamint a tiszta energiaforrások egyre könnyebb elérhetősége arra ösztönzi más országok vállalatait, hogy bővítési terveikben a gáz helyett más, alacsonyabb kibocsátású forrásokat részesítsenek előnyben.

Az új gáztüzelésű termelőkapacitás iránti amerikai igény az elmúlt évben meredeken emelkedett. Az épülő kapacitás 2025 elejéhez képest több mint a duplájára, mintegy 30 gigawattra nőtt. Az előkészítési szakaszban – ahol az engedélyezés és a helyszínválasztás zajlik – lévő projektek kapacitása 420 százalékkal bővült, és már meghaladja a 159 gigawattot. Ez a mennyiség a globális gázkapacitás-fejlesztések körülbelül egyharmadát adja, vagyis az Egyesült Államok rekordrészesedéssel bír a világ gázerőmű-építési projektjeiben.

Az új kapacitások fő megrendelői a közműszolgáltatók, de több úgynevezett "hyperscaler" technológiai vállalat – köztük a Meta és a Microsoft – is saját gázerőművekből kívánja közvetlenül ellátni adatközpontjait és egyéb létesítményeit. A washingtoni kormányzat erős támogatása a gáztüzelésű energiatermelés iránt, valamint a rekordszintű hazai földgázkitermelés az elmúlt években jelentősen növelte a gázenergia vonzerejét az Egyesült Államokban. A szövetségi területeken folytatott gázkitermelés korlátozásainak enyhítésére tett ígéretek tovább erősítették azt a várakozást, hogy az amerikai gázkínálat bővülni fog, és a gáz hosszú távon is az egyik legbőségesebben rendelkezésre álló energiaforrás marad.

Miközben az Egyesült Államokban a gázenergia politikai és piaci támogatottsága új csúcsokat dönt, a világ más részein a lelkesedés lankadni látszik. A berendezésekre való hosszú várakozási idők mellett a gázenergia vonzerejét a magas és erősen ingadozó gázárak is aláássák. Az amerikai gázár az elmúlt hónapban hároméves csúcsra emelkedett, Európában pedig idén már majdnem megduplázódott.

A gázimportőr országok ráadásul tartanak attól, hogy potenciálisan ellenséges kereskedelmi partnerek szállításaitól váljanak függővé. Az energiaszuverenitás Ázsiában és Afrikában is egyre fontosabb politikai és gazdasági kérdéssé válik. Az energiaátmenethez kapcsolódó technológiák – például a napelemek és az akkumulátoros energiatároló rendszerek – helyi gyártása munkahelyeket teremt, ipart fejleszt, és segít mérsékelni az energiaimport-függőséget.

Mindazonáltal a világ gázerőművi projektjeinek előkészítési szakaszban lévő kapacitásának 52 százaléka továbbra is Ázsiában és Afrikában található. Ázsiában mintegy 234 gigawattnyi, Afrikában további 19,3 gigawattnyi új gáztüzelésű kapacitás van tervben. Egyedül Kínában körülbelül 61 gigawattnyi gázerőmű áll előkészítés alatt, a jelenleg épülő mintegy 31 gigawattnyi kapacitás mellett, így az ország folyamatosan növeli gáztüzelésű erőművi bázisát.

A világ legnagyobb megújulóenergia-termelőjeként és tisztaenergia-alkatrész-gyártójaként Kína közműcégei és hatóságai a helyi forrásból származó energiát részesítik előnyben az importált fosszilis üzemanyagokkal szemben.

Kína egyúttal messze a világ legnagyobb tisztaenergia-alkatrész- és -rendszerexportőre is. Ide tartoznak a napelemmodulok és az akkumulátoros energiatároló rendszerek, amelyek világszerte egyre népszerűbbek a közművállalatok körében. E gyártó- és exportorientált ágazatok támogatása Peking számára továbbra is stratégiai prioritás, így Kína tisztaenergia-komponensekben nyújtott szállításai várhatóan robusztusak maradnak még akkor is, ha a gázturbinák globális piacán fokozódik a hiány.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock