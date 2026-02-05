A világ egyik legfontosabb üzleti lapjának tartalmai érkeznek a Portfolio-ra

A Portfolio szindikációs partnerségre lépett a The Economist brit magazinnal: a világ egyik legelismertebb gazdasági–közéleti lapjának tartalmai 2026 januárjától kezdődően rendszeresen megjelennek a Portfolio felületein. A Portfolio hetente több írást vesz át, melynek köszönhetően éves szinten több mint száz egyedi cikkel gazdagodnak a magyar hírportál olvasói. A tartalomlicenc-megállapodás célja, hogy a hazai közönség még közvetlenebbül férjen hozzá a nemzetközi sajtó élvonalának gondolataihoz és adatalapú nézőpontjaihoz.

A Portfolio olvasói így az Economist változatos tartalmaihoz – elemzésekhez, kutatásokhoz, infografikákhoz, háttértudáshoz – juthatnak hozzá. A szindikációs partnerség a magyar piacon szinte egyedülálló, amely

új mércét állít a minőségi, nemzetközi kitekintésű gazdasági újságírásban.

Az Economist 1843-as alapítása óta a tények iránti tisztelet és az intellektuális függetlenség mellett köteleződött el. Szerkesztőségi függetlenségét egyedülálló tulajdonosi struktúrája garantálja; a cikkek többségében név nélkül jelennek meg, hogy a lap következetes, kollektív hangja érvényesüljön. Hetilapként és napi digitális frissítésekkel működik; története során külön Amerikai Egyesült Államok-rovatot indított 1942-ben, Kína-rovatuk 2012-ben indult, miközben az Economist Intelligence Unit a nemzetközi országkockázati és előrejelzési elemzések egyik vezető szereplőjévé vált. A digitális korszakban a lap podcastokkal, filmekkel, interaktív infografikákkal, az Economist Education online vezetőképző kurzusaival és az Economist Impact kezdeményezéseivel bővítette platformjait – ezt a sokrétű tudást hozza most közelebb a magyar olvasókhoz a Portfolio.

„Az új tartalmak tökéletesen illeszkednek a Portfolio sokszínű kínálatába. Továbbra is kiemelt hangsúlyt kapnak a saját elemzéseink, máshol nem elérhető interjúink és felméréseink a magyar gazdaságról, a kamatokról, az inflációról, a GDP-ről, a befektetési trendekről, a forintárfolyamról, a tőzsdei teljesítményekről. Folyamatosan követjük és azonnal értelmezzük a piacokat meghatározó makrogazdasági, geopolitikai és vállalati fejleményeket, az árfolyammozgásokat pedig real time elemezzük. Mindezt több formátumban nyújtjuk – cikkekben, videókban, podcastokban, online klubokban és személyes rendezvényeken –, kiegészítve egyedi Signature mélyelemzéseinkkel, hazai műhelyekkel való kooperációinkkal, valamint a Project Syndicate-tel folytatott együttműködésünkkel” – mondta el Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatója, aki arról is beszélt, hogy az olvasóknak, valamint az előfizetőknek szóló digitális és tartalmi fejlesztések a következő hónapokban tovább folytatódnak. Az olvasók már most többfajta előfizetői csomag közül választhatnak (Basic, Pro, Ultra), ha a Signature szolgáltatáshoz csatlakoznának.

A Portfolio Signature előfizetési szolgáltatásának különböző csomagajánlatai.

Az első The Economist-cikkekkel már a január utolsó napjaitól kezdődően találkozhatnak a Portfolio olvasói a címlapon, magyar verzióban.

Címlapkép forrása: Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images