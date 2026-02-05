Egyre nagyobb az esés a tőzsdéken, nincs hova menekülni

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Aggasztó jelet találtunk: még csak most jöhet a nagy esés a tőzsdéken?
Nagyobb eladási hullám söpör végig a technológiai szektoron Amerikában, ennek hatására pedig máris egy olyan eseménynek lehetünk szemtanúi, amely könnyen még a mostaninál is nagyobb eséshez vezethet.
Zuhan a Qualcomm
A Qualcomm árfolyama több mint 10 százalékot esett, ezzel tavaly április óta nem látott szintre zuhant az árfolyam.
Jelenleg mintegy 7 százalékos az esés mértéke. Az eladási hullámot az váltotta ki, hogy a chipgyártó csalódást keltő előrejelzést adott ki: a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok iránt hatalmas kereslet egyre inkább elszívja a memórialapkák kínálatát a fogyasztói elektronikai eszközök elől.
Szakad tovább a bitcoin
A bitcoin már 7 százalékos mínuszban van, rövid időre pedig már 67 000 dollár alá is benézett az árfolyam, amire 2024 novembere óta nem volt példa.
Egyre nagyobb mínuszok Amerikában
A Nasdaq már 1,4, az S&P 500 1,2, a Dow pedig 1,1 százalékos mínuszban van.
Eközben a befektetői félelemindexként ismert volatilitás index (VIX) már 23 százalékot ugrott ma, és november óta nem látott szintekre emelkedett.
16 százalékot zuhant az ezüst
Egyre csúnyább az esés az ezüst piacán, már közel 16 százalékos mínuszban van a jegyzés. Az arany ehhez képest relatíve jól tartja magát, de így is 3 százalékos mínuszban van.
Esnek az amerikai tőzsdék
Folytatódik az esés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,5 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 1 százalékot esett, a Nasdaq pedig 1,5 százalékos mínuszban van. A „Magnificent Seven” vállalatok közül legutoljára az Alphabet jelentett, a vállalat a mesterséges intelligencia terén jelentős kiadásnövekedést prognosztizált, ami megijesztett egyes befektetőket - cég részvényei 7 százalékot estek. Az Alphabet mellett a Qualcomm is nyomás alá került, 9 százalékot esett, miután a globális memóriahiány miatt a vártnál gyengébb előrejelzést tett közzé.
Meddig eshet most a bitcoin?
Egyre feszültebb a hangulat a piacokon: a befektetők a mostani bizonytalanságok közepette egyre inkább menedéket keresnek, a kockázatosabb eszközöktől pedig látványosan elfordulnak. Sorra esnek el a legfontosabb támaszok a bitcoinban, az árfolyam pedig már azokon a szinteken mozog, ahol Donald Trump megválasztása előtt volt 2024 novemberében.
Letépik a fejed, ha rosszkor lépsz: ijesztő jóslat érkezett a tőzsdéről
Carson Block, az aktivista shortolás úttörője és a Muddy Waters Capital vezérigazgatója a Monetary Matters podcastben arról beszélt, miért nem hajlandó szembemenni a technológiai szektorral, amely az elmúlt időszakban nyomás alá került - tudósított a MarketWatch.
Nem javul a hangulat
Továbbra is negatív hangulat uralkodik az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 index 0,9 százalékos mínuszban van. A fontosabb indexek közül a DAX 0,9 százalékos, a CAC 0,3 százalékos, a FTSE 100 pedig 0,5 százalékos mínuszban van.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa- Interaktív, díjmentes online előadás
Az elmúlt évek egyik leggyorsabban terjedő befektetési trendje az ETF-ek térhódítása. Egyre többen fordulnak ezekhez az eszközökhöz, mert egyszerű, átlátható és költséghatékony módját kínálják a hosszú távú vagyonépítésnek. De valóban megalapozott stratégia húzódik a háttérben, vagy csupán egy újabb divathullámról van szó?
Folytatódik a vérengzés a kriptopiacon, kritikus szint alatt a bitcoin
A bitcoin áttörte a kritikus 70 000 dolláros szintet, miután a világ legnagyobb kriptovalutájának árfolyamesése továbbra sem mutat lassulást.
70 000 dollár alá esett a bitcoin!
A bitcoin árfolyama 2024 novembere után először esett 70 000 dollár alá, ezzel a legnépszerűbb kriptoeszköz értéke visszaesett azokra a szintekre, ahol Donald Trump megválasztása előtt tartózkodott.
Nagy ütést kaptak a Rheinmetall részvényei - Mi történik a 4iG partnerénél?
A Rheinmetall részvényei több mint 6 százalékot estek csütörtök délelőtt, miután a befektetők csalódással fogadták a német fegyvergyártó idei előrejelzését, amely elmarad a piaci várakozásoktól.
Aggasztó jelet találtunk: még csak most jöhet a nagy esés a tőzsdéken?
Itt vannak a Zwack legfrissebb számai
Közzétette legfrissebb, 2025–2026-os üzleti évének harmadik negyedéves számait a Zwack. Az időszak során a vállalat enyhén csökkenő árbevételről, ugyanakkor stabilan magas eredményről számolt be, miután a költségoldalon érdemi javulás látszik.
Lefordulás
A nyitástól távolodva elromlott a hangulat a tőzsdéken, a Stoxx 600 index már 0,5 százalékos mínuszban van, fontosabb európai indexek pedig szinte kivétel nélkül esnek.
A magyar tőzsdére is megérkezett a hangulatromlás, a BUX 1,5 százalékos mínuszban van. A blue chipek közül az OTP 1,3 százalékot, a Mol 2,7 százalékot, a Richter 1,1 százalékot, a Magyar Telekom pedig 1,2 százalékot esett.
Váratlan bejelentést tett a világ legnagyobb ékszercége: drasztikus lépésre kényszerült a brutális áremelkedés miatt
A világ legnagyobb ékszergyártója, a Pandora árfolyama csütörtök délelőtt egy ponton 7 százalékkal emelkedett, miután a vállalat jelezte, hogy csökkenteni kívánja az ezüsttől való túlzott függőségét - írta a Cnbc.
Történelmi zuhanás a tőzsdén: egyetlen nap alatt veszíti el értékének ötödét az autóipari óriás
A Volvo Cars negyedik negyedéves nyeresége 68 százalékkal zuhant a vámok és a gyenge kereslet miatt – közölte csütörtökön a kínai Geely Holding többségi tulajdonában álló svéd autógyártó. A jelentés után beszakadt a Volvo Cars árfolyama, közel 19 százalékos a mínusz.
Célárcsökkentés érkezett az egyik magyar blue chipre!
Sorra dőlnek a történelmi csúcsok a magyar tőzsdén, bár ma megtorpant némileg a menetelés, eközben az elemzők is aktívak, az egyik hazai blue chipre célárcsökkentés érkezett.
Iránykeresés
Nincs egyértelmű irány az európai tőzsdéken ma reggel, a DAX stagnál, a CAC 0,6 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékot esett. Az olasz piac 0,1 százalékos pluszban van, a spanyol tőzsde pedig 0,7 százalékot esett.
Megtorpant a magyar tőzsde menetelése
A nemzetközi hangulat romlása a magyar tőzsdét sem kerülte el, az európai piacokon ma reggel iránykeresés látszik, és a BUX is csak minimális elmozdulás mutat.
Egy titokzatos milliárdos gigantikus fogadást tett az ezüst összeomlására – máris százmilliókat kaszált
Egy visszahúzódó kínai milliárdos kereskedő, aki az arany rekordokat döntő ralija révén vált ismertté, most az ezüst árfolyamesésére fogad: short pozíciója már közel 300 millió dollárt ér - tudósított a Bloomberg.
Elképesztő pénzköltésbe kezd a világ egyik legértékesebb vállalata, aggódnak a befektetők
Az Alphabet negyedik negyedéves gyorsjelentése bevételben és profitban is felülmúlta az elemzői várakozásokat, ennek ellenére a részvényárfolyam a zárás utáni kereskedésben mégis esett. Ennek egyik oka lehet, hogy a befektetők aggódnak a masszív beruházási terv miatt, amelyet a cég a jelentéssel együtt az idei évre előre vetített, ugyanis a tavalyi - már eleve masszív - kiadások megduplázásával számolnak.
Drámai fordulat a nemesfémek piacán: egyetlen nap alatt eltűnt az ezüst értékének tizede
Az arany árfolyama kisebb mértékben, az ezüst jegyzése viszont meredeken zuhan ma a szélesebb körű piaci eladási hullám közepette. A dollár közel kéthetes csúcsra erősödött, miközben az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek enyhülésének jelei további nyomás alatt tartják a nemesfémeket.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,8 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,69 százalékot esett, a Hang Seng 0,65 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,23 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,41 százalékot emelkedhet, a CAC 0,27 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,21 százalékot eshet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,15 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,11 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai oldalon az MNB a befektetési alapok és biztosítók negyedik negyedéves mérlegét, a KSH pedig a decemberi kiskereskedelmi adatot közli. Külföldön a német ipari rendelésállomány, az euróövezeti kiskereskedelmi adat és az amerikai munkanélküliségi segélykérelmek kerülnek napvilágra.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,4 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 39,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 13,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 14,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 501,3
|0,5%
|1,0%
|2,3%
|3,0%
|11,1%
|59,4%
|S&P 500
|6 882,72
|-0,5%
|-1,4%
|0,4%
|0,5%
|14,0%
|77,8%
|Nasdaq
|24 891,24
|-1,8%
|-4,3%
|-1,2%
|-1,4%
|15,4%
|83,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|54 293,36
|-0,8%
|1,8%
|7,9%
|7,9%
|39,9%
|91,6%
|Hang Seng
|26 847,32
|0,0%
|-3,5%
|1,9%
|4,7%
|29,1%
|-7,8%
|CSI 300
|4 698,68
|0,8%
|-0,4%
|1,5%
|1,5%
|23,1%
|-14,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 603,04
|-0,7%
|-0,9%
|0,3%
|0,5%
|14,4%
|75,0%
|CAC
|8 262,16
|1,0%
|2,4%
|0,8%
|1,4%
|4,5%
|47,3%
|FTSE
|10 402,34
|0,9%
|2,4%
|4,5%
|4,7%
|21,4%
|59,9%
|FTSE MIB
|46 636,43
|0,5%
|3,3%
|2,8%
|3,8%
|27,0%
|103,6%
|IBEX
|18 102,5
|-0,1%
|2,8%
|3,5%
|4,6%
|46,3%
|122,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 311,7
|2,3%
|4,0%
|20,1%
|20,1%
|56,9%
|201,4%
|ATX
|5 748,06
|0,3%
|2,3%
|7,4%
|7,9%
|51,7%
|92,2%
|PX
|2 804,83
|0,7%
|0,4%
|3,9%
|4,4%
|50,4%
|166,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 650
|1,9%
|3,2%
|18,7%
|18,7%
|75,2%
|203,8%
|Mol
|4 110
|4,1%
|6,8%
|39,8%
|39,8%
|42,7%
|81,9%
|Richter
|11 490
|3,5%
|6,3%
|16,5%
|16,5%
|11,1%
|34,9%
|Magyar Telekom
|2 025
|-0,7%
|1,3%
|13,0%
|13,0%
|43,4%
|415,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,56
|3,1%
|2,9%
|12,8%
|12,7%
|-11,6%
|14,9%
|Brent
|69,52
|3,3%
|1,7%
|14,3%
|14,2%
|-8,8%
|18,0%
|Arany
|4 932,1
|-0,3%
|-6,7%
|14,1%
|14,0%
|73,8%
|175,5%
|Devizák
|EURHUF
|379,7500
|-0,1%
|-0,2%
|-1,0%
|-1,1%
|-6,7%
|6,6%
|USDHUF
|321,9312
|0,1%
|1,0%
|-1,4%
|-1,5%
|-17,9%
|8,3%
|GBPHUF
|439,0950
|-0,5%
|0,1%
|-0,2%
|-0,3%
|-10,3%
|8,0%
|EURUSD
|1,1796
|-0,1%
|-1,2%
|0,4%
|0,4%
|13,6%
|-1,5%
|USDJPY
|155,7150
|0,0%
|1,5%
|-0,6%
|-0,7%
|0,7%
|47,7%
|GBPUSD
|1,3665
|-0,3%
|-0,9%
|1,2%
|1,6%
|9,5%
|0,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|73 003
|-3,5%
|-18,1%
|-18,8%
|-17,7%
|-25,3%
|97,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,28
|0,3%
|0,7%
|2,0%
|2,8%
|-5,2%
|275,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,82
|-1,0%
|0,3%
|-2,7%
|-1,4%
|19,3%
|-680,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,52
|-0,6%
|-1,1%
|-5,1%
|-5,1%
|-3,8%
|165,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
