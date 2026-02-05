Egyre nagyobb az esés a tőzsdéken, nincs hova menekülni

A Qualcomm árfolyama több mint 10 százalékot esett, ezzel tavaly április óta nem látott szintre zuhant az árfolyam.

Jelenleg mintegy 7 százalékos az esés mértéke. Az eladási hullámot az váltotta ki, hogy a chipgyártó csalódást keltő előrejelzést adott ki: a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok iránt hatalmas kereslet egyre inkább elszívja a memórialapkák kínálatát a fogyasztói elektronikai eszközök elől.