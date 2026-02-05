  • Megjelenítés
Elképesztő az érdeklődés, nagy bejelentés jött a napelemeseknek

Hétfőn 10 órakor elindult az otthoni napelemekhez kapcsolódó energiatárolók támogatási pályázata (Otthoni Energiatároló Program), és már az első reakciók alapján érezhető volt, hogy hatalmas az érdeklődés. A csütörtök délelőtti Kormányinfón kiderült, hogy a kormány dönteni fog a 100 milliárd forintos eredeti keret megemeléséről.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondása szerint

75 ezren nyújtottak be pályázatot energiatároló programra.

A kormány ezért várhatóan megemeli az eredeti 100 milliárd forintos keretösszeget - hangzott el.

Az egyedi pályázati támogatási összeg 2,5 millió forint lehet. Ha abból indulunk ki, hogy mindenki a legmagasabb összeget hozza el a pályázatból, akkor az eredeti 100 milliárd forintos keretösszegbe 40 ezer pályázat megvalósítása fér bele.

A 75 ezer benyújtott pályázat, ha a beruházás meg is valósul a későbbiekben és kihasználják az érintettek a pályázatonként igényelhető 2,5 millió forintot, akkor az

összesen 187,5 milliárd forintba kerülhet a magyar államnak.

Vagyis ez azt is jelenti, hogy néhány hét leforgása alatt idén a kormány már a sokadik olyan programot indítja el vagy emeli meg annak keretösszegét (+87,5 milliárd forint), amely egy rétegnek javítja a jövedelmi helyzetét, és ezáltal a kormány reményei szerint az érintettek hangulatát az április 12-i parlamenti választások előtt. Mindezt a 2026-os költségvetés terhére, amely már eleve kifeszített volt. A kormány bejelentette a rezsistopot (aminek a fedezete a Robin Hood adó növelése lesz és a tartalékok egy részének felélése), emellett 180 milliárd forint lesz a kerete az Otthontámogatási programnak (közalkalmazottaknak), és 100 milliárd forintos adókiesést okoz az éttermeket támogató kormányzati csomag.

A pályázat előzményei

Ahogy korábban megírtuk, január közepén jelent meg a pályázati felhívás. Nem sokkal később piaci körképünkben jeleztük, hogy a 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nagy érdeklődés övezi, és akár órák alatt elkapkodhatják.

A pályázatot kiíró az utolsó pillanatban még kétszer módosította a pályázati előírásokat:

  • Január 28-án tisztázódott, hogy a pályázatban való részvétel és az energiatároló telepítése nem jelenti automatikusan a kedvező szaldó elszámolásból való kiesést – ez sokakat visszatartott volna a jelentkezéstől.

  • Alig két nappal ezelőtt ismét belenyúltak a szabályokba, pontosítva a műszaki feltételeket, például az invertercserékre vonatkozó kW-korlátokat vagy éppen az egyéni vállalkozók helyzetét.

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

