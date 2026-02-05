Lefordulás a tőzsdéken, komoly mínuszban a magyar piac

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Nagy ütést kaptak a Rheinmetall részvényei - Mi történik a 4iG partnerénél?
A Rheinmetall részvényei több mint 6 százalékot estek csütörtök délelőtt, miután a befektetők csalódással fogadták a német fegyvergyártó idei előrejelzését, amely elmarad a piaci várakozásoktól.
Aggasztó jelet találtunk: még csak most jöhet a nagy esés a tőzsdéken?
Nagyobb eladási hullám söpör végig a technológiai szektoron Amerikában, ennek hatására pedig máris egy olyan eseménynek lehetünk szemtanúi, amely könnyen még a mostaninál is nagyobb eséshez vezethet.
Itt vannak a Zwack legfrissebb számai
Közzétette legfrissebb, 2025–2026-os üzleti évének harmadik negyedéves számait a Zwack. Az időszak során a vállalat enyhén csökkenő árbevételről, ugyanakkor stabilan magas eredményről számolt be, miután a költségoldalon érdemi javulás látszik.
Lefordulás
A nyitástól távolodva elromlott a hangulat a tőzsdéken, a Stoxx 600 index már 0,5 százalékos mínuszban van, fontosabb európai indexek pedig szinte kivétel nélkül esnek.
A magyar tőzsdére is megérkezett a hangulatromlás, a BUX 1,5 százalékos mínuszban van. A blue chipek közül az OTP 1,3 százalékot, a Mol 2,7 százalékot, a Richter 1,1 százalékot, a Magyar Telekom pedig 1,2 százalékot esett.
Váratlan bejelentést tett a világ legnagyobb ékszercége: drasztikus lépésre kényszerült a brutális áremelkedés miatt
A világ legnagyobb ékszergyártója, a Pandora árfolyama csütörtök délelőtt egy ponton 7 százalékkal emelkedett, miután a vállalat jelezte, hogy csökkenteni kívánja az ezüsttől való túlzott függőségét - írta a Cnbc.
Történelmi zuhanás a tőzsdén: egyetlen nap alatt veszíti el értékének ötödét az autóipari óriás
A Volvo Cars negyedik negyedéves nyeresége 68 százalékkal zuhant a vámok és a gyenge kereslet miatt – közölte csütörtökön a kínai Geely Holding többségi tulajdonában álló svéd autógyártó. A jelentés után beszakadt a Volvo Cars árfolyama, közel 19 százalékos a mínusz.
Célárcsökkentés érkezett az egyik magyar blue chipre!
Sorra dőlnek a történelmi csúcsok a magyar tőzsdén, bár ma megtorpant némileg a menetelés, eközben az elemzők is aktívak, az egyik hazai blue chipre célárcsökkentés érkezett.
Iránykeresés
Nincs egyértelmű irány az európai tőzsdéken ma reggel, a DAX stagnál, a CAC 0,6 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékot esett. Az olasz piac 0,1 százalékos pluszban van, a spanyol tőzsde pedig 0,7 százalékot esett.
Megtorpant a magyar tőzsde menetelése
A nemzetközi hangulat romlása a magyar tőzsdét sem kerülte el, az európai piacokon ma reggel iránykeresés látszik, és a BUX is csak minimális elmozdulás mutat.
Egy titokzatos milliárdos gigantikus fogadást tett az ezüst összeomlására – máris százmilliókat kaszált
Egy visszahúzódó kínai milliárdos kereskedő, aki az arany rekordokat döntő ralija révén vált ismertté, most az ezüst árfolyamesésére fogad: short pozíciója már közel 300 millió dollárt ér - tudósított a Bloomberg.
Elképesztő pénzköltésbe kezd a világ egyik legértékesebb vállalata, aggódnak a befektetők
Az Alphabet negyedik negyedéves gyorsjelentése bevételben és profitban is felülmúlta az elemzői várakozásokat, ennek ellenére a részvényárfolyam a zárás utáni kereskedésben mégis esett. Ennek egyik oka lehet, hogy a befektetők aggódnak a masszív beruházási terv miatt, amelyet a cég a jelentéssel együtt az idei évre előre vetített, ugyanis a tavalyi - már eleve masszív - kiadások megduplázásával számolnak.
Drámai fordulat a nemesfémek piacán: egyetlen nap alatt eltűnt az ezüst értékének tizede
Az arany árfolyama kisebb mértékben, az ezüst jegyzése viszont meredeken zuhan ma a szélesebb körű piaci eladási hullám közepette. A dollár közel kéthetes csúcsra erősödött, miközben az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek enyhülésének jelei további nyomás alatt tartják a nemesfémeket.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,8 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,69 százalékot esett, a Hang Seng 0,65 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,23 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,41 százalékot emelkedhet, a CAC 0,27 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,21 százalékot eshet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,15 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,11 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai oldalon az MNB a befektetési alapok és biztosítók negyedik negyedéves mérlegét, a KSH pedig a decemberi kiskereskedelmi adatot közli. Külföldön a német ipari rendelésállomány, az euróövezeti kiskereskedelmi adat és az amerikai munkanélküliségi segélykérelmek kerülnek napvilágra.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,4 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 39,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 13,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 14,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 501,3
|0,5%
|1,0%
|2,3%
|3,0%
|11,1%
|59,4%
|S&P 500
|6 882,72
|-0,5%
|-1,4%
|0,4%
|0,5%
|14,0%
|77,8%
|Nasdaq
|24 891,24
|-1,8%
|-4,3%
|-1,2%
|-1,4%
|15,4%
|83,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|54 293,36
|-0,8%
|1,8%
|7,9%
|7,9%
|39,9%
|91,6%
|Hang Seng
|26 847,32
|0,0%
|-3,5%
|1,9%
|4,7%
|29,1%
|-7,8%
|CSI 300
|4 698,68
|0,8%
|-0,4%
|1,5%
|1,5%
|23,1%
|-14,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 603,04
|-0,7%
|-0,9%
|0,3%
|0,5%
|14,4%
|75,0%
|CAC
|8 262,16
|1,0%
|2,4%
|0,8%
|1,4%
|4,5%
|47,3%
|FTSE
|10 402,34
|0,9%
|2,4%
|4,5%
|4,7%
|21,4%
|59,9%
|FTSE MIB
|46 636,43
|0,5%
|3,3%
|2,8%
|3,8%
|27,0%
|103,6%
|IBEX
|18 102,5
|-0,1%
|2,8%
|3,5%
|4,6%
|46,3%
|122,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 311,7
|2,3%
|4,0%
|20,1%
|20,1%
|56,9%
|201,4%
|ATX
|5 748,06
|0,3%
|2,3%
|7,4%
|7,9%
|51,7%
|92,2%
|PX
|2 804,83
|0,7%
|0,4%
|3,9%
|4,4%
|50,4%
|166,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 650
|1,9%
|3,2%
|18,7%
|18,7%
|75,2%
|203,8%
|Mol
|4 110
|4,1%
|6,8%
|39,8%
|39,8%
|42,7%
|81,9%
|Richter
|11 490
|3,5%
|6,3%
|16,5%
|16,5%
|11,1%
|34,9%
|Magyar Telekom
|2 025
|-0,7%
|1,3%
|13,0%
|13,0%
|43,4%
|415,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,56
|3,1%
|2,9%
|12,8%
|12,7%
|-11,6%
|14,9%
|Brent
|69,52
|3,3%
|1,7%
|14,3%
|14,2%
|-8,8%
|18,0%
|Arany
|4 932,1
|-0,3%
|-6,7%
|14,1%
|14,0%
|73,8%
|175,5%
|Devizák
|EURHUF
|379,7500
|-0,1%
|-0,2%
|-1,0%
|-1,1%
|-6,7%
|6,6%
|USDHUF
|321,9312
|0,1%
|1,0%
|-1,4%
|-1,5%
|-17,9%
|8,3%
|GBPHUF
|439,0950
|-0,5%
|0,1%
|-0,2%
|-0,3%
|-10,3%
|8,0%
|EURUSD
|1,1796
|-0,1%
|-1,2%
|0,4%
|0,4%
|13,6%
|-1,5%
|USDJPY
|155,7150
|0,0%
|1,5%
|-0,6%
|-0,7%
|0,7%
|47,7%
|GBPUSD
|1,3665
|-0,3%
|-0,9%
|1,2%
|1,6%
|9,5%
|0,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|73 003
|-3,5%
|-18,1%
|-18,8%
|-17,7%
|-25,3%
|97,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,28
|0,3%
|0,7%
|2,0%
|2,8%
|-5,2%
|275,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,82
|-1,0%
|0,3%
|-2,7%
|-1,4%
|19,3%
|-680,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,52
|-0,6%
|-1,1%
|-5,1%
|-5,1%
|-3,8%
|165,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
