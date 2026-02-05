Lefordulás a tőzsdéken, komoly mínuszban a magyar piac

A nyitástól távolodva elromlott a hangulat a tőzsdéken, a Stoxx 600 index már 0,5 százalékos mínuszban van, fontosabb európai indexek pedig szinte kivétel nélkül esnek.

A magyar tőzsdére is megérkezett a hangulatromlás, a BUX 1,5 százalékos mínuszban van. A blue chipek közül az OTP 1,3 százalékot, a Mol 2,7 százalékot, a Richter 1,1 százalékot, a Magyar Telekom pedig 1,2 százalékot esett.