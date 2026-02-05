  • Megjelenítés
Megtorpant a magyar tőzsde menetelése
Üzlet

Megtorpant a magyar tőzsde menetelése

Portfolio
A nemzetközi hangulat romlása a magyar tőzsdét sem kerülte el, az európai piacokon ma reggel iránykeresés látszik, és a BUX is csak minimális elmozdulás mutat.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,1 százalékos mínuszban áll, így jelenleg 133 225 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol és a Richter árfolyama esik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az AutoWallis és a Gránit Bank teljesít, míg a leggyengébben a PannErgy és az Alteo indítja a napot.

Még több Üzlet

Szenvednek a tech papírok, szakad az ezüst - Mi történik a piacokon?

Közel kétéves mélypontra estek a BYD eladásai

Megdöbbentő számokat közölt az energiaszektor gigásza: ilyen gyenge eredményt évek óta nem produkáltak

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Hálózat, ami elbírja a jövőt: így lesz egyre jobb a mobil és az otthoni internet Magyarországon

Döbbenetes húzás a magyar profiktól: minden pénzt betoltak egyetlen befektetésbe

Bejelentette a Mol: elindult az elmúlt időszak egyik legnagyobb projektjének tesztelése

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Megtörtént az áttörés, lélektani szintre erősödött a forint
Adták a technológiai részvényeket, valósággal szétverték az AMD-t
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility