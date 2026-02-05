  • Megjelenítés
Nagy fordulat az elektromos autók piacán: letaszították a Teslát Európa trónjáról
Portfolio
2025-ben a Volkswagen megelőzte a Teslát a tisztán elektromos autók európai értékesítésében a JATO Dynamics csütörtökön közzétett adatai szerint. Ez újabb visszaesést jelent az amerikai gyártónak, miután tavaly a kínai BYD globális szinten is letaszította a trónról.

A JATO adatai alapján a Volkswagen márka elektromos autóinak eladásai 56 százalékkal nőttek Európában az előző évhez képest, elsősorban az új ID.7 modell sikerének köszönhetően. Ezzel szemben a Tesla újonnan forgalomba helyezett autóinak száma 27 százalékkal esett vissza.

A Volkswagen 274 278, a Tesla pedig 236 357 tisztán elektromos autót értékesített a kontinensen.

A Tesla szűkös és elöregedő modellkínálata egyre élesebb versennyel találja szemben magát Európában: a hagyományos európai gyártók mellett egyre több kínai rivális jelenik meg a piacon. Az amerikai céget emellett fogyasztói bojkott is sújtotta, miután Elon Musk vezérigazgató nyíltan támogatni kezdte a szélsőjobboldali pártokat a kontinensen.

Az elektromos autók piaca összességében jelentősen erősödött Európában 2025-ben: a tisztán elektromos modellek forgalomba helyezése 29 százalékkal ugrott meg az előző évhez képest, miközben az összesített autóeladások mindössze 2,3 százalékkal emelkedtek.

A JATO jelentése 28 európai ország adatait dolgozta fel, köztük az Európai Unión kívüli Norvégiáét, Svájcét és Nagy-Britanniáét is.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

