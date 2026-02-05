Újabb ikonikus német vállalat van válságban - Kivonulnak Németországból

Hiába beszél trendfordulóról a vezetés, a Playmobil súlyos válsága tovább mélyül, a játékgyártó bezárja utolsó németországi üzemét, miközben bevételei zsugorodnak, veszteségei nőnek, és a vállalatirányítás körüli konfliktusok is egyre élesebbek, írja a WirtschaftsWoche.

A Playmobil hivatalosan bejelentette, hogy 2026 június végén bezárja németországi gyártását.

A bajorországi Dietenhofenben működő üzem, amely 350 embernek ad munkát, végleg leáll. A cég döntését egy átfogó gazdasági elemzéssel indokolta, amely szerint az elmúlt években jelentősen megemelkedtek a németországi termelési költségek, ami veszélyezteti a versenyképességet és a pénzügyi stabilitást. A gyártást és a berendezéseket más országokba helyezik át, miközben a termelés jelentős része már régóta Máltán zajlik.

A bezárás heves reakciókat váltott ki. Az IGBCE szakszervezet szerint a vállalat megszegte korábbi ígéreteit, és a vezetés évek óta tartó rossz döntéseinek árát most ismét a dolgozókkal fizetteti meg. A szakszervezet különösen felháborítónak tartja, hogy az érintett munkavállalók és a helyi vezetés csak közvetlenül egy dolgozói gyűlés előtt értesültek a döntésről, miközben a cég hónapokon át elzárkózott a kérdések elől.

A gyártás leállítása egy mélyebb pénzügyi válság része. A Playmobil az elmúlt években több mint harmadával csökkentette árbevételét, és folyamatosan feléli azokat a jelentős készpénztartalékokat, amelyeket az alapító Horst Brandstätter halmozott fel. A 2024–25-ös üzleti évben a vállalat mintegy 100 millió eurós veszteséget termelt. Németországban 2025-ben közel 104 millió eurós forgalmat ért el, ami éves szinten nyolc százalékos visszaesés, miközben a teljes német játékpiac ugyanebben az évben növekedni tudott.

A problémák gyökere sokak szerint az alapító 2015-ös halála utáni időszakra nyúlik vissza. A cégvezetés instabillá vált, nőtt a menedzsmentfluktuáció, romlott a belső hangulat, és a stratégiai iránykeresés elhúzódott. Az alapító fia, Conny Brandstätter élesen bírálja a jelenlegi struktúrát, amelyben a vállalat két alapítvány irányítása alá került, tényleges döntési hatalommal az alapító egykori titkáránál. Ez a konstrukció szerinte hosszú távon bénította meg a cég megújulását.

Mindez különösen ellentmondásos annak fényében, hogy a Playmobil vezetése nemrég még trendfordulóról beszélt. A vezérigazgató szerint a karácsonyi időszak biztató volt, új partnerségek indultak, és technológiai újításokat is terveznek, például hanggal és több nyelven megszólaló figurákat. A németországi gyár bezárása azonban azt mutatja, hogy a strukturális problémák továbbra sem oldódtak meg, és a vállalat túlélése érdekében fájdalmas lépésekre kényszerül.

Címlapkép forrása: Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images