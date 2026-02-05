  • Megjelenítés
Újabb ikonikus német vállalat van válságban - Kivonulnak Németországból
Üzlet

Újabb ikonikus német vállalat van válságban - Kivonulnak Németországból

Portfolio
Hiába beszél trendfordulóról a vezetés, a Playmobil súlyos válsága tovább mélyül, a játékgyártó bezárja utolsó németországi üzemét, miközben bevételei zsugorodnak, veszteségei nőnek, és a vállalatirányítás körüli konfliktusok is egyre élesebbek, írja a WirtschaftsWoche.

A Playmobil hivatalosan bejelentette, hogy 2026 június végén bezárja németországi gyártását.

A bajorországi Dietenhofenben működő üzem, amely 350 embernek ad munkát, végleg leáll. A cég döntését egy átfogó gazdasági elemzéssel indokolta, amely szerint az elmúlt években jelentősen megemelkedtek a németországi termelési költségek, ami veszélyezteti a versenyképességet és a pénzügyi stabilitást. A gyártást és a berendezéseket más országokba helyezik át, miközben a termelés jelentős része már régóta Máltán zajlik.

A bezárás heves reakciókat váltott ki. Az IGBCE szakszervezet szerint a vállalat megszegte korábbi ígéreteit, és a vezetés évek óta tartó rossz döntéseinek árát most ismét a dolgozókkal fizetteti meg. A szakszervezet különösen felháborítónak tartja, hogy az érintett munkavállalók és a helyi vezetés csak közvetlenül egy dolgozói gyűlés előtt értesültek a döntésről, miközben a cég hónapokon át elzárkózott a kérdések elől.

A gyártás leállítása egy mélyebb pénzügyi válság része. A Playmobil az elmúlt években több mint harmadával csökkentette árbevételét, és folyamatosan feléli azokat a jelentős készpénztartalékokat, amelyeket az alapító Horst Brandstätter halmozott fel. A 2024–25-ös üzleti évben a vállalat mintegy 100 millió eurós veszteséget termelt. Németországban 2025-ben közel 104 millió eurós forgalmat ért el, ami éves szinten nyolc százalékos visszaesés, miközben a teljes német játékpiac ugyanebben az évben növekedni tudott.

Még több Üzlet

Célárcsökkentés érkezett az egyik magyar blue chipre!

Szenvednek a tech papírok, szakad az ezüst - Mi történik a piacokon?

Közel kétéves mélypontra estek a BYD eladásai

A problémák gyökere sokak szerint az alapító 2015-ös halála utáni időszakra nyúlik vissza. A cégvezetés instabillá vált, nőtt a menedzsmentfluktuáció, romlott a belső hangulat, és a stratégiai iránykeresés elhúzódott. Az alapító fia, Conny Brandstätter élesen bírálja a jelenlegi struktúrát, amelyben a vállalat két alapítvány irányítása alá került, tényleges döntési hatalommal az alapító egykori titkáránál. Ez a konstrukció szerinte hosszú távon bénította meg a cég megújulását.

Mindez különösen ellentmondásos annak fényében, hogy a Playmobil vezetése nemrég még trendfordulóról beszélt. A vezérigazgató szerint a karácsonyi időszak biztató volt, új partnerségek indultak, és technológiai újításokat is terveznek, például hanggal és több nyelven megszólaló figurákat. A németországi gyár bezárása azonban azt mutatja, hogy a strukturális problémák továbbra sem oldódtak meg, és a vállalat túlélése érdekében fájdalmas lépésekre kényszerül.

Címlapkép forrása: Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Megtörtént az áttörés, lélektani szintre erősödött a forint
Adták a technológiai részvényeket, valósággal szétverték az AMD-t
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility