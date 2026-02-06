Különleges évforduló a hazai környezetvédelemben: három kategóriában osztanak díjakat

A 2001-ben alapított, így idén jubiláló Környezet Védelméért díj széles körben kívánja felhívni a figyelmet az elért eredményekre a környezetvédelem és a környezetipar területén. A Szövetség a jubileumi évben is kiemelten fontosnak tartja, hogy a díj teret adjon a jó gyakorlatok megosztásának, ösztönözze az innovációt és a szakmai együttműködéseket, valamint inspirációt nyújtson a környezetvédelem és a környezetipar területén dolgozók számára.

A szakmai zsűri a döntésével olyan tevékenységeket díjaz, amelyeket a társadalom érdekében, a környezet terhelésének csökkentése, a környezetszennyezések megszüntetése, a fenntarthatóság és a körforgásos gazdasági modell érvényesítése érdekében végeznek.

A díjra 3 díjkategóriában (vállalkozás, egyéni, ifjúsági) lehet pályázni a linken. A pályázási határidő: 2026. február 6.

A díjak átadására a KSZGYSZ által szervezett 25. Országos Környezetvédelmi Találkozó és Környezet Védelméért Díjátadó Gálán, 2026. március 7-én kerül sor.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio