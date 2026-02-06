  • Megjelenítés
FONTOS Megmozdult Európa legerősebb országa: itt a meglepő fordulat – Váratlan helyen sorakoztak fel a szövetségesek
Nagy meglepetésre lecserélte vezérigazgatóját a világ legnagyobb autógyártója
Üzlet

Nagy meglepetésre lecserélte vezérigazgatóját a világ legnagyobb autógyártója

Portfolio
Meglepetésszerű vezetőváltást jelentett be a Toyota, amelynek hátterében egyszerre áll a nyereségesség erősítésének kényszere, egy vitatott privatizációs ügylet és a globális autóipari környezet gyors átalakulása, írja a Bloomberg.

A Toyota Motor április 1-jétől Kenta Kont nevezi ki vezérigazgatónak, aki eddig pénzügyi igazgatóként dolgozott a vállalatnál.

A jelenlegi vezérigazgató, Koji Sato, aki 2023-ban vette át a posztot, alelnök lesz, emellett egy újonnan létrehozott iparági vezetői szerepkört kap. A vállalat indoklása szerint a változtatás célja a döntéshozatal felgyorsítása és a belső és külső környezet gyors változásaihoz való hatékonyabb alkalmazkodás, különös tekintettel a profitabilitás javítására.

A Toyota hangsúlyozta, hogy az új vezetési struktúrát az aktuális kihívások és az egyes vezetők erősségeinek figyelembevételével alakította ki. Sato új szerepében a japán autógyártók szakmai szervezetének élén a teljes iparág irányítására és stratégiai kérdéseire összpontosít majd.

A vezetőcsere időzítése egy érzékeny vállalati tranzakcióval esik egybe. A Toyota-csoport éppen egy nagy figyelmet kapó ajánlaton dolgozik, amelynek célja a Toyota Industries privatizálása. Az ügylet komoly ellenállásba ütközött az Elliott Investment Management részéről, amely szerint az ajánlat alulértékeli a céget, és az eset a japán vállalatirányítási reformok egyik próbakövévé vált.

Még több Üzlet

Tisztítótűz söpör végig a tőzsdéken

Egyre nagyobb az esés a tőzsdéken, nincs hova menekülni

Kiderült: ilyen változásokra kell számítani az új KRESZ-ben

Kenta Kon jelenleg igazgatósági tagja annak az ingatlanos leányvállalatnak, amely az akvizíciót vezeti, miközben Akio Toyoda változatlanul megtartja elnöki pozícióját mind a Toyota Motornál, mind a tranzakcióban érintett vállalatnál.

A bejelentéssel egy időben a Toyota javította a teljes pénzügyi évre vonatkozó eredményvárakozását. A rekordértékesítések ellensúlyozták az amerikai vámintézkedésekből fakadó többletköltségeket, így a vállalat már 3,8 billió jen üzemi eredményt vár a 2026 márciusában záruló pénzügyi évre, ami jelentős emelés az előző előrejelzéshez képest és közel van az elemzői várakozásokhoz.

Címlapkép forrása: Kevin Carter/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Egyre nagyobb az esés a tőzsdéken, nincs hova menekülni
Elképesztő az érdeklődés, nagy bejelentés jött a napelemeseknek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility