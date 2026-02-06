Nagy meglepetésre lecserélte vezérigazgatóját a világ legnagyobb autógyártója

A Toyota Motor április 1-jétől Kenta Kont nevezi ki vezérigazgatónak, aki eddig pénzügyi igazgatóként dolgozott a vállalatnál.
A jelenlegi vezérigazgató, Koji Sato, aki 2023-ban vette át a posztot, alelnök lesz, emellett egy újonnan létrehozott iparági vezetői szerepkört kap. A vállalat indoklása szerint a változtatás célja a döntéshozatal felgyorsítása és a belső és külső környezet gyors változásaihoz való hatékonyabb alkalmazkodás, különös tekintettel a profitabilitás javítására.
A Toyota hangsúlyozta, hogy az új vezetési struktúrát az aktuális kihívások és az egyes vezetők erősségeinek figyelembevételével alakította ki. Sato új szerepében a japán autógyártók szakmai szervezetének élén a teljes iparág irányítására és stratégiai kérdéseire összpontosít majd.
A vezetőcsere időzítése egy érzékeny vállalati tranzakcióval esik egybe. A Toyota-csoport éppen egy nagy figyelmet kapó ajánlaton dolgozik, amelynek célja a Toyota Industries privatizálása. Az ügylet komoly ellenállásba ütközött az Elliott Investment Management részéről, amely szerint az ajánlat alulértékeli a céget, és az eset a japán vállalatirányítási reformok egyik próbakövévé vált.
Kenta Kon jelenleg igazgatósági tagja annak az ingatlanos leányvállalatnak, amely az akvizíciót vezeti, miközben Akio Toyoda változatlanul megtartja elnöki pozícióját mind a Toyota Motornál, mind a tranzakcióban érintett vállalatnál.
A bejelentéssel egy időben a Toyota javította a teljes pénzügyi évre vonatkozó eredményvárakozását. A rekordértékesítések ellensúlyozták az amerikai vámintézkedésekből fakadó többletköltségeket, így a vállalat már 3,8 billió jen üzemi eredményt vár a 2026 márciusában záruló pénzügyi évre, ami jelentős emelés az előző előrejelzéshez képest és közel van az elemzői várakozásokhoz.
Címlapkép forrása: Kevin Carter/Getty Images
Akkor most itt van a betonfal: nincsen több dolgozó Magyarországon
Demográfiai korláthoz érkeztünk.
Soha nem járt még ilyen közel Amerika kihívója a B-2-es lopakodó bombázókhoz - Azonnal lépett az Egyesült Államok
Ügyesen közelített az ellenséges hírszerzés.
Eldőlni látszik egy fontos katonai támaszpont sorsa
Megtörtént az egyeztetés.
Aggasztó fordulat jöhet a jegybank függetlenségében Trump vicce után
Azért ez meredek lenne.
Olyat lépett az Egyesült Államok, amitől pillanatok alatt összeomlott az orosz offenzíva
Erre azért nem számítottak.
Különös üzemanyagszállítmány indult útnak
150 ezer hordó benzin.
Amerika is belevághat a növényalapú fémbányászatba
Amerikai tudósok azon dolgoznak, hogy növények segítségével nyerjék ki a fémeket a talajból. Ez a fajta agrobányászat egy ökobarát alternatívája a hagyomány
A digitális jegybankpénzek 2026-ban: sok ígéret, kevés eredmény?
A folyamat tétje a globális pénzügyi rendszerek jövőbeni stabilitása és a stratégiai autonómia megőrzése.
Kevesebb dugó, kevesebb kibocsátás, kevesebb frusztráció - AI a közlekedésben
A mesterséges intelligencia alkalmazása azonnal érthető és "látható" a közúti közlekedésben. A dugók, a parkolási nehézségek és a kiszámíthatatlan menetidők mindennapi élmények, így
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapokban, ezért nem mindegy, mennyibe kerül a felvétele. Jó hír a gyakran készpénzt használ
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?