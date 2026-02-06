Nagy meglepetésre lecserélte vezérigazgatóját a világ legnagyobb autógyártója

Meglepetésszerű vezetőváltást jelentett be a Toyota, amelynek hátterében egyszerre áll a nyereségesség erősítésének kényszere, egy vitatott privatizációs ügylet és a globális autóipari környezet gyors átalakulása, írja a Bloomberg.

A Toyota Motor április 1-jétől Kenta Kont nevezi ki vezérigazgatónak, aki eddig pénzügyi igazgatóként dolgozott a vállalatnál.

A jelenlegi vezérigazgató, Koji Sato, aki 2023-ban vette át a posztot, alelnök lesz, emellett egy újonnan létrehozott iparági vezetői szerepkört kap. A vállalat indoklása szerint a változtatás célja a döntéshozatal felgyorsítása és a belső és külső környezet gyors változásaihoz való hatékonyabb alkalmazkodás, különös tekintettel a profitabilitás javítására.

A Toyota hangsúlyozta, hogy az új vezetési struktúrát az aktuális kihívások és az egyes vezetők erősségeinek figyelembevételével alakította ki. Sato új szerepében a japán autógyártók szakmai szervezetének élén a teljes iparág irányítására és stratégiai kérdéseire összpontosít majd.

A vezetőcsere időzítése egy érzékeny vállalati tranzakcióval esik egybe. A Toyota-csoport éppen egy nagy figyelmet kapó ajánlaton dolgozik, amelynek célja a Toyota Industries privatizálása. Az ügylet komoly ellenállásba ütközött az Elliott Investment Management részéről, amely szerint az ajánlat alulértékeli a céget, és az eset a japán vállalatirányítási reformok egyik próbakövévé vált.

Kenta Kon jelenleg igazgatósági tagja annak az ingatlanos leányvállalatnak, amely az akvizíciót vezeti, miközben Akio Toyoda változatlanul megtartja elnöki pozícióját mind a Toyota Motornál, mind a tranzakcióban érintett vállalatnál.

A bejelentéssel egy időben a Toyota javította a teljes pénzügyi évre vonatkozó eredményvárakozását. A rekordértékesítések ellensúlyozták az amerikai vámintézkedésekből fakadó többletköltségeket, így a vállalat már 3,8 billió jen üzemi eredményt vár a 2026 márciusában záruló pénzügyi évre, ami jelentős emelés az előző előrejelzéshez képest és közel van az elemzői várakozásokhoz.

Címlapkép forrása: Kevin Carter/Getty Images