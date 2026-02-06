  • Megjelenítés
Órákon belül zárul a kormány népszerű ingyenpénzes programja
Órákon belül zárul a kormány népszerű ingyenpénzes programja

Portfolio
A Demján Sándor Program keretében megvalósuló „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” program második üteme a rendelkezésre álló források kimerülése miatt 2026. február 6-án 18 órakor lezárul - közölte az NGM.
A program első, 9 milliárd forintos ütemét 2025. február 3-án indította el a kormány, amely iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, így

6.000 egyéni vállalkozó és kis cég részesült támogatásban.

2026. február 3-án nyílt meg a második ütem, 1,2 milliárd forintos keretösszeggel, amelyre ismét pályázhattak a hazai mikro- és kisvállalkozások.

Az utalványrendszerű támogatás célja a vállalkozások digitális fejlődésének elősegítése: a korszerű webes jelenlét kialakítása, a közösségi média megjelenés fejlesztése, valamint új elemként a mesterséges intelligencia alapú online szolgáltatások bevezetése.

A pályázat megnyitását követő négy napon belül több mint 1.000 pályázat érkezett be, így a teljes keretösszeg rendkívül rövid idő alatt kimerült.

