Romániában talált aranyat, uránt, rezet egy tőzsdei cég - A részvényeibe mi is beszállhatunk!

Egy cég bejelentette, hogy Romániában több helyszínen is jelentős ércesedést tárt fel. A projekt különösen érdekes lehet a befektetők számára, mert a talált fémek közül több is kulcsfontosságú az elektromos járművek akkumulátorainak gyártásában és más modern technológiákban. Ez a fajta nyersanyaglelőhely Európában stratégiai értékkel bír, mivel csökkenthetné az importfüggőséget és erősíthetné a belső ellátási láncokat. Bár a projekt még kezdeti fázisban áll, az eddigi eredménye ígéretesek. A vállalat részvényei tőzsdén megvásárolhatók, így akár profitálhatunk is a cég esetleges sikereiből. Mutatjuk a részleteket! Az ipati és nemesfémekkel kiemelten foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról.
Információ és jelentkezés

Nagyot emelkedett az elmúlt hónapokban az ipai és nemesfémek árfolyama, a jegybankoktól kezdve, az intézményi szereplőkön át a lakosságig mindenki vette a fémeket.

Több sztori is összekapcsolódott az emelkedésben, mint a geopolitikai bizonytalanság és safe haven kereslet, a gyengébb amerikai dollár és a lazábbnak várt monetáris politika, a befektetői spekuláció és a tőkeáttételes pozíciók kiépülése, vagy az ipari kereslet és a beruházások elmaradása miatti kínálati szűk keresztmetszet.

Emiatt kerültek a befektetők fókuszába a fémek, most pedig itt egy cég, amelyik Romániában végez kutatásokat, ráadásul a tőzsdén jegyzett részvényein keresztül profitálhatunk is az esetleges sikereiből.

