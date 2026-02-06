Romániában talált aranyat, uránt, rezet egy tőzsdei cég - A részvényeibe mi is beszállhatunk!

Nagyot emelkedett az elmúlt hónapokban az ipai és nemesfémek árfolyama, a jegybankoktól kezdve, az intézményi szereplőkön át a lakosságig mindenki vette a fémeket.
Több sztori is összekapcsolódott az emelkedésben, mint a geopolitikai bizonytalanság és safe haven kereslet, a gyengébb amerikai dollár és a lazábbnak várt monetáris politika, a befektetői spekuláció és a tőkeáttételes pozíciók kiépülése, vagy az ipari kereslet és a beruházások elmaradása miatti kínálati szűk keresztmetszet.
Emiatt kerültek a befektetők fókuszába a fémek, most pedig itt egy cég, amelyik Romániában végez kutatásokat, ráadásul a tőzsdén jegyzett részvényein keresztül profitálhatunk is az esetleges sikereiből.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés