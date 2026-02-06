  • Megjelenítés
Szépíteni tudtak a tőzsdék a hét végére
Szépíteni tudtak a tőzsdék a hét végére

Világszerte kockázatkerülés és részben likviditási kényszer hajtja a rég nem látott mértékű, több eszközosztályt egyszerre érintő zuhanást, amit az AI-beruházások megtérülésével, a dollárerősödéssel és monetáris szigorítással kapcsolatos félelmek, gyenge gyorsjelentések és fontos technikai szintek törése is felerősített az utóbbi napokban. A nap folyamán fontos adatok érkeztek Amerikából: javult a fogyasztói bizalom, és nagyot estek a rövidtávú inflációs várakozások is.

A hét utolsó kereskedési napjára azonban megérkezett a felpattanás: emelkedtek a tőzsdék Amerikában, a kriptók, valamint az arany és az ezüst is jól teljesítettek. A főbb amerikai indexek pluszban zártak pénteken. A Dow 2,4%-ot erősödött ma, amivel új csúcsot ért el az index. Az S&P 500 1,9, a Nasdaq pedig 2,2 százalékkal került feljebb, a két index azonban ennek ellenére is mínuszban fejezte be a hetet. 
Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Szép pluszban zárt Amerika, új csúcsot ért el a Dow pénteken

A héten, leginkább a technológiai cégek papírjai által vezetett nagy eséseket követően pénteken emelkedni tudtak a főbb részvényindexek. A Dow 2,4%-ot emelkedett és most először lépte át az 50 ezer pontos szintet, amivel az ipari átlag pozitívban fejezte be a hetet.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az S&P 500 árfolyama 1,9%-kal került feljebb pénteken, de így is enyhe, 0,1%-os mínuszban fejezte be a hetet.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Nasdaq részvényindex 2,2%-kal került feljebb a mai nap folyamán, azonban a techrészvények nagy esései miatt még így is 2%-os mínuszban zárta a hetet.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Hasít az Nvidia, az Amazont viszont büntetik a befektetők

A tőzsdéken végigsöprő eheti eladási hullám után pénteken felpattantak a tőzsdék. A nap egyik legnagyobb nyertese a technológiai szektorban az Nvidia, a cég árfolyama a mai nap folyamán mintegy 7,6 százalékkal került feljebb.

nvidia

A negyedéves jelentései után az Amazon eddig mintegy 7 százalékos mínuszt könyvelhet el a nap folyamán. A Jeff Bezos által vezetett vállalat a vártnál jóval nagyobb mesterségesintelligencia-beruházásokat jelentett be 2026-ra, mint a befektetők várták.

amazon
Itt az új csúcs: 50000 pont felett a Dow Jones

Tovább emelkedtek a vezető részvényindexek. A kereskedési idő vége felé közeledve a Dow Jones ipari átlag 2,3%-kos pluszban van és újabb csúcsot döntött: először emelkedett az index 50 ezer pont fölé. Az S&P 500 eddig 1,7 a Nasdaq pedig 1,9%-os pluszban van eddig a mai nap folyamán.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Folytatódik az emelkedés Amerikában

Az elmúlt napok mínuszai után a mai napon pozitív hangulatban folyik a kereskedés az amerikai tőzsdéken. A Dow a mai csúcsdöntés után már 2 százalékos pluszban van. Az S&P 500 árfolyama eddig 1,5, a Nasdaq-é pedig 1,7 százalékkal került feljebb a pénteki kereskedési nap folyamán.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
85 százalékkal többet érhet ez a részvény - Most ritkán látott jó áron megveheted

Az utóbbi években már számtalanszor hallottuk, hogy ráférne egy kiadós korrekció a legnépszerűbb részvényekre, hogy aztán jól bevásárolhassunk. Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel foglalkozunk, amelyet hosszú évek óta nem lehetett ilyen jó áron megvenni, mint most, emellett pedig akár 85 százalékos emelkedés is jöhet a papírban.

85 százalékkal többet érhet ez a részvény - Most ritkán látott jó áron megveheted
Már több mint 13 százalékos pluszban az ezüst

Az arany és az ezüst piacára is megjöttek a vevők. Előbbi 3,5, utóbbi pedig már közel 14 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Pattannak a kriptók

A bitcoin árfoyalma már 10 százalékos pluszban van péntek délután. Eközben az ethereum 9, az ADA 11, az XRP pedig már 25 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Felülteljesít a Richter

Amíg a BUX index stagnál, addig a Richter látványosan felülteljesít. A gyógyszergyártó árfolyama már 1,5 százalékos pluszban van, ezzel pedig a legjobban teljesítő hazai blue chip a pénteki napon.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Új csúcson a Dow!

A Dow Jones index már 1,7, az S&P 500 1,2, a Nasdaq pedig 1,1 százalékos pluszban van péntek délután.

A Dow azonban nem csak, hogy felülteljesít, de új történelmi csúcsra is emelkedett a mostani rotáció közepette:

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Újfajta osztályzás jön a befektetési alapoknál: az alacsony költség szinte már alapkövetelmény

A Morningstar bevezette csillagos értékelési rendszerét az Egyesült Királyságban kezelt portfóliókra, amely független, összehasonlítható minősítést ad a befektetőknek és tanácsadóknak, és kategóriaátlagokkal támogatja a portfóliók közvetlen összevetését - írja a Financial Times. A Morningstar hangsúlyozza, hogy a tartós siker egyik legfőbb kulcsa továbbra is az alacsony költségszint.

Újfajta osztályzás jön a befektetési alapoknál: az alacsony költség szinte már alapkövetelmény
Javult az amerikai fogyasztói bizalom

Javult a fogyasztók megítélése februárban az amerikai gazdaságról a Michigani Egyetem felmérése szerint. Ezzel együtt a rövid távú inflációs várakozások angyot estek, viszont kissé emelkedtek a hosszabb távú inflációs várakozások.

Javult az amerikai fogyasztói bizalom
Zuhan a Stellantis

Közben tovább ütik a Stellantist, az európai és az amerikai tőzsdén jegyeztt részvényei is 25 százalékos mínuszban álnak, miután a vállalat elismerte, hogy túl gyorsan akartak elektromosítani, és emiatt masszív veszteségei lesznek a cégnek.

pU4mwSv3
Emelkedés Amerikában

A nyitás után nem sokkal emelkedésbe lendültek az amerikai részvénypiacok, a Dow Jones, 1,4, az S&P 500 1,1, a Nasdaq pedig 0,5 százalékot emelkedett. Az amerikai nagy tech cégek részvényei egyelőre nem tértek magukhoz, az Nvidia kivételével, amelyik 3 százalékot emelkedett. Az Amazon viszont 9 százalékot zuhant, miután a vállalat a vártnál magasabb beruházási költségekről szóló előrejelzést adott.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Visszajött a magyar piac

Már csak 0,5 százalék mínuszban áll a BUX, az OTP 0,4, a Mol 1,2 százalékot esett, a Richter és a Telekom stagnál.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Stabilizálódnak a kriptók

A nap eleji rángások után 5 százalék körüli pluszban stabilizálódott a bitcoin és az ethereum árfolyama. Ezzel együtt a bitcoin idén 25, az ethereum 35 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Eddig erősek a vezető indexek

A nyugat-európai tőzsdék viszonylag jól tartják magukat, a német DAX stagnál, a francia CAC 0,4 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Durva irányváltás a magyar tőzsdén

A nap eleji pluszok gyorsan elolvadtak, a BUX már 1,1 százalék mínuszban áll, elsősorban a Mol 1,7 és az OTP 1,1 százalékos esése miatt. Gyorsan elromlott a hangulat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Romániában talált aranyat, uránt, rezet egy tőzsdei cég - A részvényeibe mi is beszállhatunk!

Egy cég bejelentette, hogy Romániában több helyszínen is jelentős ércesedést tárt fel. A projekt különösen érdekes lehet a befektetők számára, mert a talált fémek közül több is kulcsfontosságú az elektromos járművek akkumulátorainak gyártásában és más modern technológiákban. Ez a fajta nyersanyaglelőhely Európában stratégiai értékkel bír, mivel csökkenthetné az importfüggőséget és erősíthetné a belső ellátási láncokat. Bár a projekt még kezdeti fázisban áll, az eddigi eredménye ígéretesek. A vállalat részvényei tőzsdén megvásárolhatók, így akár profitálhatunk is a cég esetleges sikereiből. Mutatjuk a részleteket!

Romániában talált aranyat, uránt, rezet egy tőzsdei cég - A részvényeibe mi is beszállhatunk!
Zuhan a Stellantis

19 százalékot zuhant a Stellantis árfolyama az olasz tőzsdén.

A Stellantis 22 milliárd eurós, vagyis közel 26 milliárd dolláros egyszeri veszteséget számol el üzleti modelljének átalakítása során.

A lépés célja az elektromos és hibrid járművek bevezetésének felgyorsítása, ugyanakkor a vállalat elismerte, hogy korábbi stratégiája hibás feltételezéseken alapult. Antonio Filosa vezérigazgató szerint a veszteség nagyrészt annak következménye, hogy

a cég túlbecsülte az elektromos autókra való áttérés tempóját, ami eltávolította a kínálatot a vásárlók mindennapi lehetőségeitől, pénzügyi helyzetétől és preferenciáitól.

D5M4eiWW
Emelkedik a magyar tőzsde

A tegnapi nagyobb esés után ma korrigál a magyar piac, a BUX a nyitás után nem sokkal 0,7 százalék pluszba lendült. Az OTP 0,7, a Mol és a Richter 1-1, a Telekom 0,3 százalék emelkedésben van. Fontos hírek egyelőre nem érkeztek, hangulati alapú a kereskedés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Beruházási sokk rázta meg az Amazont, zuhan az árfolyam

Az Amazon részvényei nagyot estek a gyorsjelentés után, miután a cég vegyes negyedéves számokat közölt, miközben a vártnál jóval nagyobb mesterségesintelligencia beruházásokat jelentett be 2026-ra.

Beruházási sokk rázta meg az Amazont, zuhan az árfolyam
Nagy meglepetésre lecserélte vezérigazgatóját a világ legnagyobb autógyártója

Meglepetésszerű vezetőváltást jelentett be a Toyota, amelynek hátterében egyszerre áll a nyereségesség erősítésének kényszere, egy vitatott privatizációs ügylet és a globális autóipari környezet gyors átalakulása, írja a Bloomberg.

Nagy meglepetésre lecserélte vezérigazgatóját a világ legnagyobb autógyártója
Fordulat a nemesfémeknél

Tegnap még az aranyat és az ezüstöt is ütötték, ma reggel viszont már itt is jött a fordulat. Az aranypiacon ma reggel 4655 dollár volt a mélypont, onnan jött egy 5 százalékos felpattanás.

SkvDfpdS

Az ezüst ma reggel 64 dolláron ütött új lokális mélypontot, de most már 15 százalékkal van feljebb az árfolyam.

lHnWPbjD
Felpattanás a kriptopiacon

Az elmúlt órákban milliméter pontosan 60 ezer dollárig ütötték le a bitcoint, és ott már akkora volt a túladottság, hogy megérkeztek a vevők, most pedig már egy gyors 10 százalékos rali után 66 ezer dollár közelében áll a jegyzés.

0SQUarpy

Az ethereum 1743 dollárig zuhant, majd onnan 11 százalékot pattant fel.

Ac8JDJ00
Nagy mozgások a tőkepiacokon

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,4 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,41 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,27 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,03 százalékos pluszban van.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,28 százalékot eshet, míg a FTSE 0,9 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,29 százalékot eshet, a S&P 500 0,49 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,77 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a KSH a decemberi ipari adatot, az MNB pedig a nemzetközi tartalékok januári alakulását teszi közzé. Nemzetközi szinten a német ipari termelés és folyó fizetési mérleg mellett az amerikai januári munkaerőpiaci jelentés – a nem-mezőgazdasági foglalkoztatottság és a munkanélküliségi ráta – lehet a hét csúcspontja, amelyet a Michigan-index zár a fogyasztói hangulatról szóló beszámolójával.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,8 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 35,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 10,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 11,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 908,72 -1,2% -0,3% -0,1% 1,8% 9,0% 57,0%
S&P 500 6 798,4 -1,2% -2,4% -1,5% -0,7% 12,2% 74,9%
Nasdaq 24 548,69 -1,4% -5,2% -3,4% -2,8% 13,3% 80,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 818,04 -0,9% 0,8% 3,8% 6,9% 38,6% 87,0%
Hang Seng 26 885,24 0,1% -3,9% 2,0% 4,9% 30,5% -8,2%
CSI 300 4 670,42 -0,6% -1,8% -1,0% 0,9% 23,1% -14,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 491,06 -0,5% 0,7% -1,5% 0,0% 13,5% 74,2%
CAC 8 238,17 -0,3% 2,1% 0,3% 1,1% 4,4% 45,6%
FTSE 10 309,22 -0,9% 1,4% 3,0% 3,8% 19,6% 58,9%
FTSE MIB 45 819,57 -1,8% 1,7% -0,1% 1,9% 25,3% 98,5%
IBEX 17 746,3 -2,0% 0,9% 0,7% 2,5% 41,6% 116,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 129 819,1 -2,6% 1,5% 14,7% 16,9% 54,2% 194,7%
ATX 5 637,04 -1,9% 1,0% 4,5% 5,8% 48,7% 87,0%
PX 2 775,94 -1,0% 0,5% 2,3% 3,4% 49,5% 161,2%
Magyar blue chipek              
OTP 40 360 -3,1% 0,3% 11,8% 15,0% 71,4% 196,3%
Mol 3 980 -3,2% 2,0% 33,1% 35,4% 38,8% 76,1%
Richter 11 330 -1,4% 6,8% 14,4% 14,9% 12,0% 34,1%
Magyar Telekom 1 976 -2,4% 0,3% 9,2% 10,3% 39,5% 400,9%
Nyersanyagok              
WTI 62,9 -2,6% -2,9% 8,3% 9,8% -11,9% 10,7%
Brent 67,57 -2,8% -4,4% 9,3% 11,0% -9,5% 13,6%
Arany 4 820,95 -2,3% -8,5% 8,4% 11,5% 68,0% 166,6%
Devizák              
EURHUF 378,9500 -0,2% -0,8% -1,2% -1,3% -6,7% 6,2%
USDHUF 321,3483 -0,2% 0,4% -2,0% -1,7% -17,5% 8,3%
GBPHUF 436,5349 -0,6% -0,5% -1,6% -0,9% -10,6% 7,4%
EURUSD 1,1793 0,0% -1,1% 0,8% 0,4% 13,2% -1,9%
USDJPY 156,6550 0,0% 2,5% 0,1% -0,1% 3,0% 48,5%
GBPUSD 1,3527 -1,0% -1,7% 0,2% 0,6% 8,1% -1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 62 795 -14,0% -25,7% -33,1% -29,2% -35,0% 63,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,2 -1,9% -0,9% 0,9% 0,8% -5,2% 258,5%
10 éves német állampapírhozam 2,8 -0,6% 0,4% -2,5% -2,0% 20,2% -700,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,54 0,3% -1,2% -4,5% -4,8% -2,1% 160,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
