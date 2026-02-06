Szépíteni tudtak a tőzsdék a hét végére

A hét utolsó kereskedési napjára azonban megérkezett a felpattanás: emelkedtek a tőzsdék Amerikában, a kriptók, valamint az arany és az ezüst is jól teljesítettek. A főbb amerikai indexek pluszban zártak pénteken. A Dow 2,4%-ot erősödött ma, amivel új csúcsot ért el az index. Az S&P 500 1,9, a Nasdaq pedig 2,2 százalékkal került feljebb, a két index azonban ennek ellenére is mínuszban fejezte be a hetet.
Szép pluszban zárt Amerika, új csúcsot ért el a Dow pénteken
A héten, leginkább a technológiai cégek papírjai által vezetett nagy eséseket követően pénteken emelkedni tudtak a főbb részvényindexek. A Dow 2,4%-ot emelkedett és most először lépte át az 50 ezer pontos szintet, amivel az ipari átlag pozitívban fejezte be a hetet.
Az S&P 500 árfolyama 1,9%-kal került feljebb pénteken, de így is enyhe, 0,1%-os mínuszban fejezte be a hetet.
A Nasdaq részvényindex 2,2%-kal került feljebb a mai nap folyamán, azonban a techrészvények nagy esései miatt még így is 2%-os mínuszban zárta a hetet.
Hasít az Nvidia, az Amazont viszont büntetik a befektetők
A tőzsdéken végigsöprő eheti eladási hullám után pénteken felpattantak a tőzsdék. A nap egyik legnagyobb nyertese a technológiai szektorban az Nvidia, a cég árfolyama a mai nap folyamán mintegy 7,6 százalékkal került feljebb.
A negyedéves jelentései után az Amazon eddig mintegy 7 százalékos mínuszt könyvelhet el a nap folyamán. A Jeff Bezos által vezetett vállalat a vártnál jóval nagyobb mesterségesintelligencia-beruházásokat jelentett be 2026-ra, mint a befektetők várták.
Itt az új csúcs: 50000 pont felett a Dow Jones
Tovább emelkedtek a vezető részvényindexek. A kereskedési idő vége felé közeledve a Dow Jones ipari átlag 2,3%-kos pluszban van és újabb csúcsot döntött: először emelkedett az index 50 ezer pont fölé. Az S&P 500 eddig 1,7 a Nasdaq pedig 1,9%-os pluszban van eddig a mai nap folyamán.
Folytatódik az emelkedés Amerikában
Az elmúlt napok mínuszai után a mai napon pozitív hangulatban folyik a kereskedés az amerikai tőzsdéken. A Dow a mai csúcsdöntés után már 2 százalékos pluszban van. Az S&P 500 árfolyama eddig 1,5, a Nasdaq-é pedig 1,7 százalékkal került feljebb a pénteki kereskedési nap folyamán.
Már több mint 13 százalékos pluszban az ezüst
Az arany és az ezüst piacára is megjöttek a vevők. Előbbi 3,5, utóbbi pedig már közel 14 százalékos pluszban van.
Pattannak a kriptók
A bitcoin árfoyalma már 10 százalékos pluszban van péntek délután. Eközben az ethereum 9, az ADA 11, az XRP pedig már 25 százalékos pluszban van.
Felülteljesít a Richter
Amíg a BUX index stagnál, addig a Richter látványosan felülteljesít. A gyógyszergyártó árfolyama már 1,5 százalékos pluszban van, ezzel pedig a legjobban teljesítő hazai blue chip a pénteki napon.
Új csúcson a Dow!
A Dow Jones index már 1,7, az S&P 500 1,2, a Nasdaq pedig 1,1 százalékos pluszban van péntek délután.
A Dow azonban nem csak, hogy felülteljesít, de új történelmi csúcsra is emelkedett a mostani rotáció közepette:
Javult az amerikai fogyasztói bizalom
Javult a fogyasztók megítélése februárban az amerikai gazdaságról a Michigani Egyetem felmérése szerint. Ezzel együtt a rövid távú inflációs várakozások angyot estek, viszont kissé emelkedtek a hosszabb távú inflációs várakozások.
Zuhan a Stellantis
Közben tovább ütik a Stellantist, az európai és az amerikai tőzsdén jegyeztt részvényei is 25 százalékos mínuszban álnak, miután a vállalat elismerte, hogy túl gyorsan akartak elektromosítani, és emiatt masszív veszteségei lesznek a cégnek.
Emelkedés Amerikában
A nyitás után nem sokkal emelkedésbe lendültek az amerikai részvénypiacok, a Dow Jones, 1,4, az S&P 500 1,1, a Nasdaq pedig 0,5 százalékot emelkedett. Az amerikai nagy tech cégek részvényei egyelőre nem tértek magukhoz, az Nvidia kivételével, amelyik 3 százalékot emelkedett. Az Amazon viszont 9 százalékot zuhant, miután a vállalat a vártnál magasabb beruházási költségekről szóló előrejelzést adott.
Visszajött a magyar piac
Már csak 0,5 százalék mínuszban áll a BUX, az OTP 0,4, a Mol 1,2 százalékot esett, a Richter és a Telekom stagnál.
Stabilizálódnak a kriptók
A nap eleji rángások után 5 százalék körüli pluszban stabilizálódott a bitcoin és az ethereum árfolyama. Ezzel együtt a bitcoin idén 25, az ethereum 35 százalékot esett.
Eddig erősek a vezető indexek
A nyugat-európai tőzsdék viszonylag jól tartják magukat, a német DAX stagnál, a francia CAC 0,4 százalékot esett.
Durva irányváltás a magyar tőzsdén
A nap eleji pluszok gyorsan elolvadtak, a BUX már 1,1 százalék mínuszban áll, elsősorban a Mol 1,7 és az OTP 1,1 százalékos esése miatt. Gyorsan elromlott a hangulat.
Zuhan a Stellantis
19 százalékot zuhant a Stellantis árfolyama az olasz tőzsdén.
A Stellantis 22 milliárd eurós, vagyis közel 26 milliárd dolláros egyszeri veszteséget számol el üzleti modelljének átalakítása során.
A lépés célja az elektromos és hibrid járművek bevezetésének felgyorsítása, ugyanakkor a vállalat elismerte, hogy korábbi stratégiája hibás feltételezéseken alapult. Antonio Filosa vezérigazgató szerint a veszteség nagyrészt annak következménye, hogy
a cég túlbecsülte az elektromos autókra való áttérés tempóját, ami eltávolította a kínálatot a vásárlók mindennapi lehetőségeitől, pénzügyi helyzetétől és preferenciáitól.
Emelkedik a magyar tőzsde
A tegnapi nagyobb esés után ma korrigál a magyar piac, a BUX a nyitás után nem sokkal 0,7 százalék pluszba lendült. Az OTP 0,7, a Mol és a Richter 1-1, a Telekom 0,3 százalék emelkedésben van. Fontos hírek egyelőre nem érkeztek, hangulati alapú a kereskedés.
Beruházási sokk rázta meg az Amazont, zuhan az árfolyam
Az Amazon részvényei nagyot estek a gyorsjelentés után, miután a cég vegyes negyedéves számokat közölt, miközben a vártnál jóval nagyobb mesterségesintelligencia beruházásokat jelentett be 2026-ra.
Fordulat a nemesfémeknél
Tegnap még az aranyat és az ezüstöt is ütötték, ma reggel viszont már itt is jött a fordulat. Az aranypiacon ma reggel 4655 dollár volt a mélypont, onnan jött egy 5 százalékos felpattanás.
Az ezüst ma reggel 64 dolláron ütött új lokális mélypontot, de most már 15 százalékkal van feljebb az árfolyam.
Felpattanás a kriptopiacon
Az elmúlt órákban milliméter pontosan 60 ezer dollárig ütötték le a bitcoint, és ott már akkora volt a túladottság, hogy megérkeztek a vevők, most pedig már egy gyors 10 százalékos rali után 66 ezer dollár közelében áll a jegyzés.
Az ethereum 1743 dollárig zuhant, majd onnan 11 százalékot pattant fel.
Nagy mozgások a tőkepiacokon
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,4 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,41 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,27 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,03 százalékos pluszban van.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,28 százalékot eshet, míg a FTSE 0,9 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,29 százalékot eshet, a S&P 500 0,49 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,77 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH a decemberi ipari adatot, az MNB pedig a nemzetközi tartalékok januári alakulását teszi közzé. Nemzetközi szinten a német ipari termelés és folyó fizetési mérleg mellett az amerikai januári munkaerőpiaci jelentés – a nem-mezőgazdasági foglalkoztatottság és a munkanélküliségi ráta – lehet a hét csúcspontja, amelyet a Michigan-index zár a fogyasztói hangulatról szóló beszámolójával.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,8 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 35,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 10,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 11,5 százalékot emelkedett.
