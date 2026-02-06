Szépíteni tudtak a tőzsdék a hét végére

A héten, leginkább a technológiai cégek papírjai által vezetett nagy eséseket követően pénteken emelkedni tudtak a főbb részvényindexek. A Dow 2,4%-ot emelkedett és most először lépte át az 50 ezer pontos szintet, amivel az ipari átlag pozitívban fejezte be a hetet.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az S&P 500 árfolyama 1,9%-kal került feljebb pénteken, de így is enyhe, 0,1%-os mínuszban fejezte be a hetet.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Nasdaq részvényindex 2,2%-kal került feljebb a mai nap folyamán, azonban a techrészvények nagy esései miatt még így is 2%-os mínuszban zárta a hetet.