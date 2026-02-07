  • Megjelenítés
Lemásolták a világhírű fogyasztószert, két nap után leállítják az értékesítését
Üzlet

Lemásolták a világhírű fogyasztószert, két nap után leállítják az értékesítését

Portfolio
Néhány nappal a piacra lépés után leállítja új fogyókúrás készítményének értékesítését a Hims & Hers Health Inc. telemedicinás vállalat, miután vizsgálatot indított ellene az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) - közölte a Bloomberg.

A vállalat szombaton az X közösségi platformon közölte, hogy az iparági szereplőkkel folytatott egyeztetések után úgy döntött, megszünteti a készítmény elérhetőségét, és leállítja annak forgalmazását.

Az FDA február 6-án jelentette be, hogy fellép az "utánzat fogyókúrás szerek" ellen, amelyek között a Hims által kínált termékek is szerepelnek. A cég csütörtökön még arról tájékoztatott, hogy a Novo Nordisk új, Wegovy nevű fogyókúrás tablettájának olcsóbb változatát tervezi elérhetővé tenni vásárlói számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború
Zelenszkij megkongatta a vészharangot: titokban, az ukránok nélkül születhet meg a megállapodás
Szépíteni tudtak a tőzsdék a hét végére
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility