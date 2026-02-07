Lemásolták a világhírű fogyasztószert, két nap után leállítják az értékesítését

A vállalat szombaton az X közösségi platformon közölte, hogy az iparági szereplőkkel folytatott egyeztetések után úgy döntött, megszünteti a készítmény elérhetőségét, és leállítja annak forgalmazását.

Az FDA február 6-án jelentette be, hogy fellép az "utánzat fogyókúrás szerek" ellen, amelyek között a Hims által kínált termékek is szerepelnek. A cég csütörtökön még arról tájékoztatott, hogy a Novo Nordisk új, Wegovy nevű fogyókúrás tablettájának olcsóbb változatát tervezi elérhetővé tenni vásárlói számára.

