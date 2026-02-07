  • Megjelenítés
Magyarország-pótdíjat kezdett szedni az Alibaba – Titkos alku történt a kormánnyal?
Magyarország-pótdíjat kezdett szedni az Alibaba – Titkos alku történt a kormánnyal?

Portfolio
Új, 4,5%-os pótdíjat vetett ki a magyarországi szállításokra az Alibaba – írja a Telex. A lap szerint a kínai cég azzal indokolja a díjat, hogy van valamilyen megállapodásuk a kormányról, azonban annak részleteiről semmit nem tudni.
Egyfajta adóként szed be 4,5%-ot minden magyarországi szállítás után az Alibaba. A cég honlapján található magyarázat szerint van valamilyen megállapodásuk a magyar kormánnyal, ez alapján szedik be a pótdíjat. Az érdekesség, hogy ilyen megállapodásról korábban semmit nem kommunikáltak a felek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

