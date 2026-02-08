Rejtélyes sarcot vetett ki a magyarokra a kínai óriás – Megszólalt a Nemzetgazdasági Minisztérium

A Nemzetgazdasági Minisztérium vasárnapi cáfolata szerint a magyar állam és a platform között nem jött létre olyan egyezség, amely felhatalmazná a céget a pótdíj felszámítására, illetve annak állami teherként való feltüntetésére.

A minisztérium felszólította az Alibabát, hogy azonnal szüntesse meg az érintett díj beszedését.

Emellett arra kérte a céget, hogy tegye egyértelművé a vásárlóknak szóló tájékoztatást. A kormány különösen kifogásolja, hogy a pótdíj azt a látszatot kelti, mintha annak beszedése állami felhatalmazáson vagy kormányzati megállapodáson alapulna.

Az ügyben a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a fogyasztók tájékoztatása megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak.

A hatóság azt is ellenőrzi, hogy a közzétett információk nem minősülnek-e megtévesztőnek. Az NGM felidézi:

A magyar fogyasztók megtévesztésére alkalmas minden olyan kereskedelmi gyakorlat, amely egy vállalkozás által egyoldalúan meghatározott többletköltséget hatósági előírásként, «kötelező állami teherként», vagy kormányzati megállapodás következményeként tüntet fel.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezzel párhuzamosan a számlázási gyakorlatot és a díj feltüntetésének módját vizsgálja, különös tekintettel annak jogszerűségére.

A tárca közleménye kitér arra is, hogy a pótdíj még abban az esetben sem elfogadható, ha az a 2025-ben a platformokra is kiterjesztett kiskereskedelmi különadóval függ össze, ugyanis

Magyarország az adóalanyok körének rendezésével az egyenlő versenyfeltételeket erősítette.

Az NGM szerint egy piaci szereplő nem tüntetheti fel ezt állami pótdíjként, és nem keltheti azt a benyomást, hogy azt egy kormányzati megállapodás nyomán szedi be.

