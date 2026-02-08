Rejtélyes sarcot vetett ki a magyarokra a kínai óriás – Megszólalt a Nemzetgazdasági Minisztérium

A Nemzetgazdasági Minisztérium vasárnapi cáfolata szerint a magyar állam és a platform között nem jött létre olyan egyezség, amely felhatalmazná a céget a pótdíj felszámítására, illetve annak állami teherként való feltüntetésére.
A minisztérium felszólította az Alibabát, hogy azonnal szüntesse meg az érintett díj beszedését.
Emellett arra kérte a céget, hogy tegye egyértelművé a vásárlóknak szóló tájékoztatást. A kormány különösen kifogásolja, hogy a pótdíj azt a látszatot kelti, mintha annak beszedése állami felhatalmazáson vagy kormányzati megállapodáson alapulna.
Az ügyben a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a fogyasztók tájékoztatása megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak.
A hatóság azt is ellenőrzi, hogy a közzétett információk nem minősülnek-e megtévesztőnek. Az NGM felidézi:
A magyar fogyasztók megtévesztésére alkalmas minden olyan kereskedelmi gyakorlat, amely egy vállalkozás által egyoldalúan meghatározott többletköltséget hatósági előírásként, «kötelező állami teherként», vagy kormányzati megállapodás következményeként tüntet fel.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezzel párhuzamosan a számlázási gyakorlatot és a díj feltüntetésének módját vizsgálja, különös tekintettel annak jogszerűségére.
A tárca közleménye kitér arra is, hogy a pótdíj még abban az esetben sem elfogadható, ha az a 2025-ben a platformokra is kiterjesztett kiskereskedelmi különadóval függ össze, ugyanis
Magyarország az adóalanyok körének rendezésével az egyenlő versenyfeltételeket erősítette.
Az NGM szerint egy piaci szereplő nem tüntetheti fel ezt állami pótdíjként, és nem keltheti azt a benyomást, hogy azt egy kormányzati megállapodás nyomán szedi be.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Akár 150 százalékkal is többet érhet ez a részvény - És most kevesebb mint féláron megveheted!
Elkezdődött a szemezgetés a leértékelt papírok között.
Megmozdult a föld Kubában, sokan pánikba estek
Földrengés volt a karibi térségben.
Mennyibe kerül egy rövid kényszerszünet? A munkahelyi távollét hatása a bérekre
Egy rövid betegállomány még két év múlva is ronthatja a fizetést.
Zelenszkij új célpontokat jelölt meg a háborúban, először fogalmazott ilyen egyértelműen
Nem tesznek különbséget.
Orosz rulett tele tárral: a japán kötvénypiac lázadása most mindent vihet
Mi jöhet a választások után?
Méteres hótorlaszok tornyosulnak Magyarország szomszédságában – Túl korán örültünk a tavasznak?
Mutatjuk mire kell készülni.
Elsöprő győzelmet aratott Japánban a kormánypárt az előzetes mérések alapján
Jó hír a részvényeseknek.
Megszólalt a japán miniszter: jöhet a devizapiaci intervenció a jen védelmében?
Hétfő fontos nap lesz.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.