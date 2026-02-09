Epstein legfőbb bizalmasa elnöki kegyelem fejében vallomást tenne, de egyelőre hallgat Ghislaine Maxwell

Jeffrey Epstein szexuális bűnügyében elítélt egykori társa, Ghislaine Maxwell elnöki kegyelemre számít, ha vallomást tehet az ügyben. A képviselőházi felügyeleti bizottság hétfői meghallgatásán azonban alkotmányos jogaira hivatkozva megtagadta a nyilatkozatot.

A texasi szövetségi börtönben raboskodó Maxwell videókapcsolaton keresztül jelent meg hétfőn az amerikai Kongresszus alsóházának felügyeleti bizottsága előtt. Az Epstein-ügy tisztázását célzó kérdésekre azonban

az ötödik alkotmánykiegészítésre hivatkozva nem adott választ, és minden lényegi kérdést elutasított.

Davis Oscar Markus, Maxwell jogi képviselője a meghallgatás után kiadott közleményében ismertette védence álláspontját. Az ügyvéd szerint "Donald Trump volt elnök és Bill Clinton volt elnök is ártatlan bármiféle bűncselekményben, és egyedül Maxwell asszony tudja elmondani, miért; a közvéleménynek joga van ezt megtudni".

Markus hangsúlyozta, hogy védence kész együttműködni a hatóságokkal.

"Ha a bizottság és az amerikai közvélemény valóban tudni akarja a kendőzetlen igazságot a történtekről, erre van egy teljesen egyenes út: Ms. Maxwell kész mindenről őszintén beszélni, ha Trump elnök kegyelemben részesíti" – fogalmazott.

Maxwell, aki brit állampolgár, 2021 óta tölti húszéves börtönbüntetését. A bíróság Epstein bűnsegédeként ítélte el szexuális célú emberkereskedelemben való részvétele miatt, valamint kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális visszaélésekben játszott szerepéért.

James Comer republikánus képviselő, a felügyeleti bizottság elnöke bejelentette, hogy az Epstein-botrány kongresszusi vizsgálata során a következő hetekben beidézés alapján további öt tanút hallgatnak meg, köztük Bill Clinton volt elnököt és feleségét, Hillary Clintont is, akik február 26-án és 27-én jelennek meg a bizottság előtt. Vallomást tesz majd Les Wexner, a Victoria's Secret fehérneműmárka egykori vezetője, továbbá Epstein korábbi könyvelője és jogi tanácsadója is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images