  • Megjelenítés
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Üzlet

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
A befektetői hangulatot elsősorban a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon friss számai és az amerikai kamatpálya alakulásával kapcsolatos várakozások határozhatják meg. Az ázsiai tőzsdéken remek hangulatban telt a nap, Európában is kisebb emelkedéssel indulhat a kereskedés. A nemesfémek piacán folytatódnak a heves kilengések, ma épp felfelé indultak el az árfolyamok.
Megosztás

Emelkedés jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 2,5 százalék pluszban zárt, a S&P 500 2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 2,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 3,65 százalékot emelkedett, a Hang Seng 2,08 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,31 százalékos pluszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,71 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,58 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,2 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,14 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,05 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,01 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai porondon indulnak az események, ahol az NGM délelőtt teszi közzé az államháztartás januári egyenlegét, ami a költségvetési fegyelem és az éves hiánycél tarthatóságának első idei vizsgája lesz a befektetők számára.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 17,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,7 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 34,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 10,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 14,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 115,67 2,5% 2,5% 1,3% 4,3% 12,0% 60,9%
S&P 500 6 932,3 2,0% -0,1% -0,2% 1,3% 14,0% 78,4%
Nasdaq 25 075,77 2,1% -1,9% -2,2% -0,7% 15,2% 84,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 54 253,68 0,8% 1,7% 3,3% 7,8% 38,9% 88,5%
Hang Seng 26 559,95 -1,2% -3,0% -0,6% 3,6% 27,1% -9,3%
CSI 300 4 643,6 -0,6% -1,3% -3,1% 0,3% 20,8% -15,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 721,46 0,9% 0,7% -0,7% 0,9% 12,9% 75,9%
CAC 8 273,84 0,4% 1,8% 0,4% 1,5% 3,3% 46,2%
FTSE 10 369,75 0,6% 1,4% 2,4% 4,4% 18,8% 59,8%
FTSE MIB 45 877,2 0,1% 0,8% 0,3% 2,1% 23,6% 98,7%
IBEX 17 943,3 1,1% 0,3% 1,7% 3,7% 40,9% 118,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 130 030,3 0,2% 0,9% 11,7% 17,1% 49,5% 195,2%
ATX 5 665,53 0,5% 1,1% 4,6% 6,4% 44,5% 87,9%
PX 2 759,4 -0,6% -0,1% 0,6% 2,7% 45,0% 159,7%
Magyar blue chipek              
OTP 40 500 0,3% -0,1% 9,5% 15,4% 62,0% 197,4%
Mol 3 942 -1,0% 0,3% 25,1% 34,1% 35,9% 74,4%
Richter 11 480 1,3% 6,6% 12,2% 16,4% 11,2% 35,9%
Magyar Telekom 1 982 0,3% -0,8% 9,0% 10,6% 40,0% 402,4%
Nyersanyagok              
WTI 63,77 1,4% -1,1% 11,9% 11,4% -10,1% 12,2%
Brent 68,11 0,8% -3,7% 12,1% 11,9% -8,4% 14,5%
Arany 4 941,14 2,5% -1,8% 10,3% 14,3% 73,2% 173,3%
Devizák              
EURHUF 378,0500 -0,2% -0,7% -1,8% -1,5% -6,7% 5,9%
USDHUF 319,8528 -0,5% -0,1% -2,8% -2,2% -18,1% 7,8%
GBPHUF 435,3750 -0,3% -1,1% -2,0% -1,2% -10,2% 7,1%
EURUSD 1,1820 0,2% -0,6% 1,1% 0,6% 14,0% -1,7%
USDJPY 156,8350 0,0% 1,7% 0,2% 0,1% 3,4% 48,7%
GBPUSD 1,3614 0,6% -0,8% 0,8% 1,2% 9,7% -0,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 70 531 12,3% -16,2% -24,7% -20,5% -27,0% 84,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,21 0,2% -1,3% 0,9% 1,0% -5,3% 259,2%
10 éves német állampapírhozam 2,81 0,1% 0,0% -1,4% -1,9% 19,5% -701,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,61 1,1% 0,2% -3,2% -3,8% 0,2% 163,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Óriási dologra készül Trump, örülhetnek a befektetők

Épp most tört ki ez a magyar részvény - És még mindig nagyon olcsó!

Mutatunk egy olcsó magyar részvényt, ami az alapkezelők kedvence lett

Címlapkép forrása: Anton Petrus

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap
Fordulat a meglőtt orosz altábornagy ügyében: új részletek láttak napvilágot
Nem építi meg olasz és német gigaüzemét az autógyártó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility