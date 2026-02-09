Mutatunk egy részvényt, ami épp ma ment történelmi csúcsra és még így is nagyon olcsó

Sorra dőlnek a történelmi csúcsok az elmúlt hetekben a magyar tőzsdén, ma délelőtt újabb papír állította fel az eddigi valaha volt legmagasabb értékét. Megnéztük, hogy mi a fundamentális sztori az emelkedés mögött, van-e még potenciál a részvényekben, mit gondolnak az elemzők és mit jelez a technika. Választ kerestünk arra is, hogy az árazási szorzók alapján olcsó vagy drága-e még a részvény és mit mutat az értékeltség a nagy szektortársakhoz képest.

Jó a hangulat ma az európai tőzsdéken és a BUX index is pluszban tartózkodik délelőtt, az elmúlt napokban szinte megszokottá vált csúcsdöntés tovább folytatódott.

A mai kereskedésben újabb magyar részvény ment történelmi csúcsra: