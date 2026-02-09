OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell

Február 24-én jön a Portfolio Investment Day 2026, az év meghatározó lakossági befektetési eseménye, ahol többek között alapkezelők, elemzők, állampapír-, ingatlan-, kripto- és műtárgypiaci szakértők beszélnek a sokakat érdeklő kérdésről:
mibe érdemes most befektetni?
Előadóinkkal sok más között az alábbi kérdésekre keressük a választ:
- Áprilisban jönnek a választások Magyarországon – Hogy érinti ez a befektetéseinket?
- AI-boom 2.0 - Hol lesz még nagy pénz a mesterséges intelligenciában 2026-ban?
- Fantasztikus Hetes után - Lesz új tech-szupersztárcsapat?
- Új Fed-elnök, új korszak? - Hogyan pozícionáljuk portfóliónkat az amerikai monetáris fordulatra?
- Visszatér az infláció? Hogyan védekezzünk ellene?
- Kína visszatérése vagy tartós lassulás? - Feltörekvő piaci sztorik 2026-ra
- Lengyel, török és görög részvények - Boom után korrekció vagy új csúcsok?
- Ukrajnai újjáépítés: hogyan profitálhatunk abból, ha jön a béke?
- Állampapír-mix 2026-ra: FixMÁP után hol a legjobb a hozam?
- Meddig tarthat az arany és az ezüst szárnyalása?
Miért érdemes eljönni?
Befektetési konferenciánkon profi befektetőkkel, alapkezelőkkel, iparági szakértőkkel, elemzőkkel arra keressük a választ, hogy hogyan érdemes átrendezni a portfóliókat 2026-ra ráfordulva, milyen eszközök teljesíthetnek jól a magasabb vámokkal és deglobalizációval jellemezhető új világban, milyen hullámokat vethetnek a jegybankok kamatcsökkentései, mik lesznek a nyertesei és a vesztesei a mesterséges intelligencia hódításának, mibe fektessünk, ha jön az ukrajnai béke, mik a legjobb befektetések a hazai állampapírpiacon, meddig tarthat az OTP vezetésével a magyar tőzsde szárnyalása.
A februári eseményen is végig vesszük a fontosabb tőzsdei eszközökben rejlő lehetőségeket és kockázatokat, lesz szó hazai és külföldi részvényekről, kötvényekről, nyersanyagokról, kriptoeszközökről. A Portfolio Investment Day 2026-ban is az a lakossági befektetési rendezvény, amin mindenki részt akar venni, itt első kézből szakértőktől szerezhetsz pontos képet a hazai és globális gazdasági folyamatokról, cégvezetőktől ismerhetsz meg vállalati sikersztorikat, és profi portfóliómenedzserektől, elemzőktől kaphatsz befektetési ötleteket. Célunk az, hogy a jelenlévők hasznos tudással, praktikus befektetési ötletekkel felvértezve távozzanak az eseményről.
Kinek javasoljuk?
A Portfolio Investment Day 2026 rendezvényre olyan lakossági befektetőket várunk, akik nagyobb befektetendő vagyonnal rendelkeznek, elsősorban a prémium és privátbanki szegmensből, akiknek a legsikeresebb pénz- és hozamszerzési lehetőségeket mutatjuk be a befektetési nagyágyúk, vagyonkezelők, elemzők, tőzsdei sikercégek, aukciósházak, ingatlanvállalatok vezetőinek segítségével. Itt a helyed, ha érdekelnek a hazai és globális makrogazdasági aktualitások, népszerű vagy éppen pont elfeledett tőkepiaci termékek, ha szeretnéd megtudni, merre halad a részvény-, kötvény-, nyersanyag- vagy kriptovaluta piac, ha magas hozamot szeretnél elérni, vagy csak biztonságban szeretnéd tudni a pénzedet, netán újfajta befektetési lehetőségekkel ismerkednél meg.
