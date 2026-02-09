Véget ért a nagy biznisz? Összeomlott a részvényárfolyam, sorsdöntő perre megy a pharmaóriás az olcsó fogyasztószerek ellen

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A Novo azt kéri a bíróságtól, hogy végleg tiltsa el a Hims-et a szabadalmait sértő készítmények értékesítésétől, és emellett kártérítést is követel a társaságtól.
Ez egy átverés, és az is volt, amióta véget ért a gyógyszerhiány
– mondta John Kuckelman, a Novo jogi igazgatója. Hozzátette, hogy a Hims által kínált szerek nem tesztelt készítmények, amelyek veszélyt jelenthetnek a betegekre, mivel biztonságosságukat és hatékonyságukat az amerikai hatóságok nem ellenőrizték.
A Hims még szombaton jelentette be, hogy
leállítja az utánzat tabletták forgalmazását, miután a szövetségi hatóságok vizsgálatot indítottak,
és jogi fenyegetések érkeztek a dán gyógyszergyártótól. A vállalat az első hónapra mindössze 49 dollárért kínálta volna a készítményt, ami nagyjából 100 dollárral kevesebb a Novo engedélyezett Wegovy tablettájának áránál.
A Hims hétfői közleményében úgy fogalmazott, hogy a per "egy dán cég nyílt támadása az amerikai betegek milliói ellen", és azt állította, hogy a nagy gyógyszergyártók ismét "fegyverként használják az amerikai igazságszolgáltatást a fogyasztói választás korlátozására".
A Hims a New York-i tőzsdén forgó papírjai több mint 27 százalékkal estek hétfőn.
A per hátterében az áll, hogy a Novo igyekszik visszaszerezni piaci részesedését a gyorsan növekvő elhízás elleni gyógyszerpiacon, ahol versenytársai, többek között az Eli Lilly és az olcsó másolatok gyártói is komoly nyomást helyeznek rá. Az utóbbiak egy szabályozási kiskaput kihasználva terjedtek el: ha az eredeti márkanevű készítmények hiánycikknek számítanak, a vállalatok legálisan értékesíthetik szabadalommal védett gyógyszerek másolatait.
A szemaglutid – a Novo tablettájának és sikeres injekcióinak hatóanyaga – már nem hiánycikk az Egyesült Államokban,
miután a vállalat jelentősen növelte gyártókapacitását. A Novo becslése szerint azonban még mindig mintegy 1,5 millió amerikai használ ilyen utánzat GLP-1 készítményeket.
A Hims azt állítja, hogy termékei legálisak, mivel "személyre szabott" dózisban készülnek. A Novo viszont azzal vádolja a céget, hogy valójában illegális tömeges gyógyszergyártást folytat.
"Véget akarunk vetni a jogellenes tömeggyártásnak" – mondta Kuckelman. Hangsúlyozta, hogy nem minden ilyen jellegű tevékenységet akarnak betiltani, csak azt, amikor valaki "tömegesen gyárt személyre szabottnak nevezett készítményeket, amelyek valójában csupán eltérő dózisú változatok".
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) még pénteken közölte, hogy jogi lépéseket tervez a Hims ellen. Ennek részeként korlátozhatja a hozzáférést a szükséges alapanyagokhoz, és az Igazságügyi Minisztériumhoz is fordulhat.
A Novo és a Lilly az elmúlt két évben agresszívan fellépett az utánzatokat gyártók ellen. A Novo eddig mintegy 130 pert indított megtévesztő marketingtevékenység és fogyasztói csalás miatt.
