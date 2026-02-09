Véget ért a nagy biznisz? Összeomlott a részvényárfolyam, sorsdöntő perre megy a pharmaóriás az olcsó fogyasztószerek ellen

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Novo azt kéri a bíróságtól, hogy végleg tiltsa el a Hims-et a szabadalmait sértő készítmények értékesítésétől, és emellett kártérítést is követel a társaságtól.

Ez egy átverés, és az is volt, amióta véget ért a gyógyszerhiány

– mondta John Kuckelman, a Novo jogi igazgatója. Hozzátette, hogy a Hims által kínált szerek nem tesztelt készítmények, amelyek veszélyt jelenthetnek a betegekre, mivel biztonságosságukat és hatékonyságukat az amerikai hatóságok nem ellenőrizték.

A Hims még szombaton jelentette be, hogy

leállítja az utánzat tabletták forgalmazását, miután a szövetségi hatóságok vizsgálatot indítottak,

és jogi fenyegetések érkeztek a dán gyógyszergyártótól. A vállalat az első hónapra mindössze 49 dollárért kínálta volna a készítményt, ami nagyjából 100 dollárral kevesebb a Novo engedélyezett Wegovy tablettájának áránál.

A Hims hétfői közleményében úgy fogalmazott, hogy a per "egy dán cég nyílt támadása az amerikai betegek milliói ellen", és azt állította, hogy a nagy gyógyszergyártók ismét "fegyverként használják az amerikai igazságszolgáltatást a fogyasztói választás korlátozására".

A Hims a New York-i tőzsdén forgó papírjai több mint 27 százalékkal estek hétfőn.

A per hátterében az áll, hogy a Novo igyekszik visszaszerezni piaci részesedését a gyorsan növekvő elhízás elleni gyógyszerpiacon, ahol versenytársai, többek között az Eli Lilly és az olcsó másolatok gyártói is komoly nyomást helyeznek rá. Az utóbbiak egy szabályozási kiskaput kihasználva terjedtek el: ha az eredeti márkanevű készítmények hiánycikknek számítanak, a vállalatok legálisan értékesíthetik szabadalommal védett gyógyszerek másolatait.

A szemaglutid – a Novo tablettájának és sikeres injekcióinak hatóanyaga – már nem hiánycikk az Egyesült Államokban,

miután a vállalat jelentősen növelte gyártókapacitását. A Novo becslése szerint azonban még mindig mintegy 1,5 millió amerikai használ ilyen utánzat GLP-1 készítményeket.

A Hims azt állítja, hogy termékei legálisak, mivel "személyre szabott" dózisban készülnek. A Novo viszont azzal vádolja a céget, hogy valójában illegális tömeges gyógyszergyártást folytat.

"Véget akarunk vetni a jogellenes tömeggyártásnak" – mondta Kuckelman. Hangsúlyozta, hogy nem minden ilyen jellegű tevékenységet akarnak betiltani, csak azt, amikor valaki "tömegesen gyárt személyre szabottnak nevezett készítményeket, amelyek valójában csupán eltérő dózisú változatok".

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) még pénteken közölte, hogy jogi lépéseket tervez a Hims ellen. Ennek részeként korlátozhatja a hozzáférést a szükséges alapanyagokhoz, és az Igazságügyi Minisztériumhoz is fordulhat.

A Novo és a Lilly az elmúlt két évben agresszívan fellépett az utánzatokat gyártók ellen. A Novo eddig mintegy 130 pert indított megtévesztő marketingtevékenység és fogyasztói csalás miatt.

