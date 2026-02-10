Céláremelés érkezett: jóval többet érhet ez a magyar részvény!

Sorra dőlnek idén a történelmi csúcsok a magyar tőzsdén, így nem meglepő, hogy az elemzők is módosítják céláraikat, ma egy hazai blue chipre érkezett jelentős céláremelés. Mutatjuk, hogy mit gondolnak az elemzők a papírról és hogy mi áll az optimistább vélemény mögött.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Mérsékelt mozgásokkal zajlik a kereskedés ma mind az európai tőzsdéken, mind a hazai részvénypiacon, a BUX kis pluszban áll, miközben a blue chipek vegyes elmozdulásokat mutatnak. De ez nem jelenti azt, hogy nincsenek izgalmak.

Van egy részvény, amire friss ma célár érkezett, ez pedig a