  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Céláremelés érkezett: jóval többet érhet ez a magyar részvény!

Portfolio
Sorra dőlnek idén a történelmi csúcsok a magyar tőzsdén, így nem meglepő, hogy az elemzők is módosítják céláraikat, ma egy hazai blue chipre érkezett jelentős céláremelés. Mutatjuk, hogy mit gondolnak az elemzők a papírról és hogy mi áll az optimistább vélemény mögött.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Mérsékelt mozgásokkal zajlik a kereskedés ma mind az európai tőzsdéken, mind a hazai részvénypiacon, a BUX kis pluszban áll, miközben a blue chipek vegyes elmozdulásokat mutatnak. De ez nem jelenti azt, hogy nincsenek izgalmak.

Van egy részvény, amire friss ma célár érkezett, ez pedig a

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility