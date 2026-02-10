Csúnyán visszaestek a Gucci értékesítései - Mi folyik itt?

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta és Balenciaga márkákat is birtokló vállalat árbevétele összehasonlítható alapon 3 százalékkal csökkent a negyedik negyedévben, a zászlóshajónak számító Gucci forgalma 10 százalékkal esett vissza, míg a többi márka stagnált vagy mérsékelt növekedést ért el.

2025 nem az az év volt, amelyet szerettünk volna

– mondta Luca de Meo vezérigazgató a befektetői tájékoztatón. Az egész évet tekintve az eladások 10 százalékkal estek, a működési eredmény pedig 33 százalékkal csökkent.

A részvények ennek ellenére több mint 11 százalékkal emelkedtek a mai kereskedésben,

a pozitív hangulat pedig átterjedt a versenytársakra is: a Burberry, a Hermès és a Brunello Cucinelli papírjai egyaránt erősödtek.

A Kering – más luxusmárkákhoz hasonlóan – a pandémia alatti fellendülést követően nehéz időszakot él át. Az akkori keresletnövekedés áremelésekhez vezetett, ami elidegenítette a vásárlók egy részét. Ehhez társult a kínai piac gyengélkedése és több stratégiai hiba.

A fordulat érdekében tavaly Demna grúz divattervezőt nevezték ki a Gucci művészeti igazgatójává, aki azóta bemutatta első, "La Famiglia" című kollekcióját. A cég első, külsős vezérigazgatójaként peidg megérkezett De Meo, aki korábban az autóiparban dolgozott és sikeresen stabilizálta a Renault-t.

A cégvezető elmondta, hogy az év második felében határozottan haladtak a helyes irányba, ugyanakkor elismerte: még messze vannak a céljaiktól. De Meo bejelentette azt is, hogy a vállalat a wellness és az egészségtudatos életmód piacára is be kíván lépni. Áprilisban részletesebben ismertetik majd az ékszerüzletággal kapcsolatos stratégiát is, a befektetők pedig a szintén áprilisra tervezett tőkepiaci napon kaphatnak átfogóbb képet a cég hosszú távú terveiről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ