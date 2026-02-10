Felfordulás a biztosítási piacon: kiiktatnák az alkuszokat az állami szervezeteknél

A lap birtokába jutott levél egy kormányhatározatra hivatkozik, és szerinte
a költségracionalizálás és a verseny miatt van szükség az alkuszok mellőzésére,
ezzel ellentétes jogszabály hiányában. A levélhez csatolt Excel-táblázatba fel kell tölteniük az állami szervezeteknek a meglévő biztosításaik célját, típusát, összegét, díját, a kockázatviselés kezdetét, a biztosítót, illetve a közvetítő alkusz nevét.
A független alkuszoknak épp az a dolguk, hogy ár/érték arányban a legjobb terméket ajánlják az ügyfeleknek, ezért erősen kérdéses, hogy a lépés ténylegesen a költséghatékonyságot szolgálja. A biztosítási szektorban is csak találgatják, pontosan mi célt szolgál a kormányzati lépés a választásokhoz közeledve, az érintett vállalatok ugyanis hallgatnak.
Az intézkedés talán legnagyobb vesztese piacvezetőként a Hungarikum Biztosítási Alkusz lehet, ám a cég a hvg.hu megkeresésére azt írta, Keszthelyi Erik elnök-vezérigazgató
a megkeresés tárgyát képező kormányzati határozattal kapcsolatban nem rendelkezik információval,
és „a társaság továbbra is minden nap azon dolgozik, hogy ügyfeleit a lehető legnagyobb odafigyeléssel és szakmai elköteleződéssel szolgálja.” Az alkuszi piaci szereplőinek a sorrendjéről itt írtunk legutóbb:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
