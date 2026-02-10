  • Megjelenítés
Felfordulás a biztosítási piacon: kiiktatnák az alkuszokat az állami szervezeteknél
Üzlet

Felfordulás a biztosítási piacon: kiiktatnák az alkuszokat az állami szervezeteknél

Portfolio
Állami fenntartó intézmények arról küldtek ki levelet az alájuk tartozó szervezeteknek, hogy a jövőben „mellőzzék” a független biztosításközvetítők alkalmazását. A Portfolio értesüléseivel egybevágó információról a hvg.hu számolt be először.
Biztosítás 2026
Hasonló témákkal foglalkozunk március 17-én a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen a biztosítási és a közvetítői szektor kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!
Információ és jelentkezés

A lap birtokába jutott levél egy kormányhatározatra hivatkozik, és szerinte

a költségracionalizálás és a verseny miatt van szükség az alkuszok mellőzésére,

ezzel ellentétes jogszabály hiányában. A levélhez csatolt Excel-táblázatba fel kell tölteniük az állami szervezeteknek a meglévő biztosításaik célját, típusát, összegét, díját, a kockázatviselés kezdetét, a biztosítót, illetve a közvetítő alkusz nevét.

A független alkuszoknak épp az a dolguk, hogy ár/érték arányban a legjobb terméket ajánlják az ügyfeleknek, ezért erősen kérdéses, hogy a lépés ténylegesen a költséghatékonyságot szolgálja. A biztosítási szektorban is csak találgatják, pontosan mi célt szolgál a kormányzati lépés a választásokhoz közeledve, az érintett vállalatok ugyanis hallgatnak.

Az intézkedés talán legnagyobb vesztese piacvezetőként a Hungarikum Biztosítási Alkusz lehet, ám a cég a hvg.hu megkeresésére azt írta, Keszthelyi Erik elnök-vezérigazgató

a megkeresés tárgyát képező kormányzati határozattal kapcsolatban nem rendelkezik információval,

és „a társaság továbbra is minden nap azon dolgozik, hogy ügyfeleit a lehető legnagyobb odafigyeléssel és szakmai elköteleződéssel szolgálja.” Az alkuszi piaci szereplőinek a sorrendjéről itt írtunk legutóbb:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

