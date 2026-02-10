Itt a lista: ezek most a legnépszerűbb appok Európában

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Az alkalmazáspiac dinamikusan változik, folyamatos átrendeződések jellemzik. A korábban meghatározó Facebook számos régióban háttérbe szorult, helyét új szereplők veszik át. Közülük az

OpenAI ChatGPT alkalmazása emelkedik ki, amely jelenleg az európai letöltési listák élén áll.

Az AppFigures az Euronews Next számára készített elemzése szerint az Európai Unióban 2025-ben a ChatGPT érte el a legtöbb letöltést, több mint 64 millióval. Jelentős lemaradással, közel 44 millió letöltéssel a Temu vásárlási platform végzett a második helyen. A harmadik helytől kezdve meredeken csökkennek a számok:

a Threads 27,3 millió,

a TikTok 26,8 millió,

a CapCut 25,5 millió,

a Google Gemini pedig 25,2 millió letöltést könyvelhetett el.

Az első tízben található még a WhatsApp Messenger 24,4 millió, a Revolut 23,9 millió, a Vinted 23,3 millió és a Lidl Plus 22,9 millió letöltéssel. A húszas lista további szereplői között ott van a Duolingo, a SHEIN, az Instagram és a Telegram is, mindegyikük átlépte a 21 milliós küszöböt. A mezőny végén a Klarna, az Uber, a Microsoft Teams, a Canva, a Pinterest és a Snapchat áll 16,4 és 17,9 millió közötti számokkal.

A mesterséges intelligenciára épülő alkalmazások térnyerése különösen látványos a produktivitási kategóriában. A ChatGPT kiemelkedő szereplője ennek a szegmensnek, de a Google Gemini is gyorsan az élmezőnybe került. Ez egyértelműen jelzi, hogy az ilyen eszközök már nem csupán szűk, szakmai felhasználói körökben népszerűek: az európai felhasználók a munkájukhoz, tanulmányaikhoz és mindennapi teendőikhez is egyre gyakrabban veszik igénybe a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket.

A letöltési ranglista élmezőnyében a vásárlási alkalmazások alkotják a legnépesebb kategóriát. A Temu, a SHEIN, a Vinted, a Lidl Plus és a Klarna egyaránt bekerült a húsz legkeresettebb alkalmazás közé. Szintén meghatározó a fotó- és videószerkesztő programok jelenléte, ami jól mutatja a tartalomkészítés és a vizuális kommunikáció felértékelődését.

A bevételi rangsor ugyanakkor egészen más képet mutat. Bár a TikTok a letöltések alapján csak a negyedik helyen áll, bevétel szempontjából toronymagasan vezet, mintegy 740 millió eurós összeggel. A ChatGPT 448 millió euróval a második helyre került, ami azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia alapú szolgáltatások előfizetéses modellje rendkívül sikeres üzleti stratégiának bizonyul.

A randialkalmazások teljesítménye szintén figyelemre méltó. A Tinder 429 millió eurós bevétellel a harmadik helyen áll, jóllehet a letöltési toplistán nem szerepel. Hasonló a helyzet a Bumble (125 millió euró) és a Badoo Dating (81 millió euró) esetében is: jelentős bevételt termelnek, miközben egyikük sem jutott be a húsz legtöbbet letöltött alkalmazás közé.

A streaming szolgáltatások is kiemelkedő bevételi forrást jelentenek. A Disney+ 351 millió, az Amazon Prime Video 323 millió eurós bevétellel járult hozzá a digitális gazdasághoz. A Google One 283 millió, a YouTube pedig 243 millió euró bevételt ért el.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 10. Paradigmaváltás történik a világ legértékesebb cégeinél - Ez a te befektetéseidet is érintheti

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images