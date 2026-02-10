  • Megjelenítés
Keresik az irányt a tőzsdék - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat
Keresik az irányt a tőzsdék - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Portfolio
Emelkedéssel zárták a hétfői kereskedést az irányadó amerikai indexek, ma viszont inkább iránykeresés jellemzi a piacokat: a japán tőzsde jelentős emelkedéssel zárt a hétvégi japán választok eredménye után, az európai indexeket pedig hol kis pluszban, hol mérsékelt mínuszban vannak. Az amerikai tőzsdéken újabb csúcsdöntéssel indul a nap: új történelmi rekordot állított fel a Dow index, de a kép nem teljesen egyértelmű, a Nasdaq lefelé vette az irányt a nyitást követő percekben. Makrofronton ma főként az Egyesült Államokból érkező adatokra figyeltek a befektetők délután, de nagyobb mozgásokat a részvényárfolyamokban a negyedéves vállalati eredmények hoztak inkább.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
Új csúcson indítja a napot a Dow

Újabb történelmi csúccsal kezdte a kereskedést a Dow, az amerikai blue chip-index 0,4 százalékos pluszban áll. Esik viszont az S&P 500 és a Nasdaq, a technológia-túlsúlyos index 0,2 százalékkal került lejjebb.

Új korszak jöhet a fogyókúrában: olcsó elhízás elleni csodaszert dobna piacra az AtraZeneca

Betörne az elhízás elleni gyógyszerek gyorsan növekvő piacára az AstraZeneca, a cég meglévő készítményei továbbfejlesztésére, versenyképes árakra és a feltörekvő piacokon szerzett tapasztalataira támaszkodna - írja a Bloomberg.

Drámai fordulat: menekülni kell a korábbi sztárpapírokból?

A UBS óvatosabb hangnemre váltott az amerikai technológiai szektorral kapcsolatban: a korábban vonzónak tartott ágazatot semlegesre minősítette le. A bank szerint a befektetők egyre válogatósabbak a technológiai részvényekkel szemben, látható a szektorból való tőkekiáramlás, és erősödnek azok a félelmek, hogy a mesterséges intelligencia fokozatosan kiszorítja a hagyományos szoftvermegoldásokat - írja a CNBC.

A pénz már mozgásban van - Itt vannak a legforróbb részvények, amik még mindig nagyon olcsók!

Idén is jó befektetés a részvény, de nagyon nem mindegy, melyiket választjuk, egyre nagyobb a különbség a sztárok és a lemaradók között. Most olyan részvényeket mutatunk, amikért két kézzel kapkodnak a befektetők, és amik még mindig nagyon olcsók!

Többet esznek otthon az emberek és ezt már a Coca-Cola is megérzi

A Coca-Cola kedden vegyes negyedéves eredményeket közölt, amire esik a részvények árfolyama, ugyanakkor Észak- és Latin-Amerikában már a kereslet élénkülésének jelei látszanak és jól fogynak a sportitalok, valmaint a kávé- és teaszegmens is növekedést ért el - számolt be a Cnbc.

Elárulta nyereségét a Commerzbank, örül a részvénypiac

Költséges szerkezetátalakítási programja ellenére 2,63 milliárd eurós nettó eredményt ért el a Commerzbank a 2025-ös pénzügyi évben – közölte a társaság egy nappal a részletes számai közzététele előtt. A hírre 1,7%-os pluszba lendült a bank részvényárfolyama.

Az Alteo fogja ellátni melegvízzel a magyarországi Heinekent

Nagy megrendelésre kötött szerződést az Alteo: a cég leányvállalata, az Alteo‑Therm Kft. meghosszabbította hosszú távú hőszolgáltatási megállapodását a Heineken Hungária Zrt.-vel.

Céláremelés érkezett: jóval többet érhet ez a magyar részvény!

Sorra dőlnek idén a történelmi csúcsok a magyar tőzsdén, így nem meglepő, hogy az elemzők is módosítják céláraikat, ma egy hazai blue chipre érkezett jelentős céláremelés. Mutatjuk, hogy mit gondolnak az elemzők a papírról és hogy mi áll az optimistább vélemény mögött.

Vállalati eredményekre mozdulnak az európai részvények

Vegyesen állnak a vezető európai indexek a délelőtti kereskedésben,

a Stoxx 600 és a DAX lényegében stagnál, az FTSE-100 0,3 százalékot esett, míg a CAC-40 0,3 százalékot emelkedett.

daxindex

Főként vállalati eredmények hoztak ma nagyobb mozgásokat az egyedi papírokban:

  • a Philips 6,7 százalékot emelkedett, miután újra nyereséges lett a vállalat az egy évvel korábbi veszteség után és közölte, hogy 6 százalékkal nőttek a megrendelései. A befektetőket az sem kedvetlenítette el, hogy idei bevételvárakozásait kissé lefelé módosította a menedzsment
  • a BP árfolyama 5,5 százalékot esett, miután az olajipari óriás negyedéves gyorsjelentésével együtt közölte, hogy felfüggeszti sajátrészvény-vásárlásait
  • a Gucci tulajdonosa, a Kering árfolyama viszont 10,5 százalékkal ugrott meg azt követően, hogy a menedzsment optimista nyilatkozatokat tett: az idei évben visszatérhet a növekedés. A vállalat gyorsjelentését követően emelkednek az európai luxuscégek: a Burberry 3, a Hermes pedig 2 százalék feletti pluszban áll, a svájci Richemont pedig 1,4 százalékot erősödött
Csúnyán visszaestek a Gucci értékesítései - Mi folyik itt?

A Gucci tulajdonosa, a Kering luxuscsoport 2026-ra már növekedést vár, noha a negyedik negyedévben továbbra is csökkenő bevételekről számolt be - közölte a Cnbc.

Botrány a tőzsdén: hazugság volt a súlyos vád, ami egy techcéget ért

Bocsánatot kért korábbi állításai miatt a neves shortos cég, amely korábban azzal gyanúsította meg az AppLovin egyik nagyrészvényesét, hogy bűnszervezetekhez kötődik. A hírt követően az AppLovin részvényei kilőttek, 14 százalékot száguldott az árfolyam a tegnapi kereskedésben - írta meg a Cnbc.

Leállás az MBH banknál: az MNB máris felügyeleti lépéseket emleget

Az MNB folyamatosan egyeztet az MBH Bank Nyrt.-vel az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai probléma mielőbbi megoldása érdekében - közölte az MNB.

Csökkenéssel kezdik a napot a hazai blue chipek

Alig mozdulnak az európai tőzsdék ma reggel a nyitást követően, a BUX kis eséssel kezdi a kereskedést.

Hiába dől a pénz a fegyvergyártóhoz, mégis megütötték a részvényt

Dél-Korea legnagyobb védelmi vállalata, a Hanwha Aerospace részvényei kedden több mint hat százalékot estek, miután a cég a várakozásoknál gyengébb negyedéves eredményeket tett közzé - számolt be a Cnbc.

Tovább vette saját részvényeit az Opus

Tovább vette a tegnapi kereskedésben saját részvényeit az Opus Global, 64 952 darab részvényt vásárolt a BÉT-en 549,69 forintos átlagáron, összesen 35,7 millió forint értékben. A tranzakciót  követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 49 669 708 darab, csoport szinten összesen 169 184 363 darab (24,23%).

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Itt a mesterségesintelligencia-mánia újabb nyertese!

A SoftBank Group részvényei több mint 10 százalékkal emelkedtek a mai kereskedésben, miután távközlési leányvállalata megemelte éves előrejelzését, és további jó hír, hogy a mesterségesintelligencia-érdekeltségei jelentősen felértékelődtek - írta a Cnbc.

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel főként emelkedés látszik, a japán tőzsde szárnyal, a Nikkei 2,2 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,4 százalékot emelkedett, míg a Shanghai Composite 0,1 százalékot erősödött.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE minimálisan emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 szintén 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a tengerentúlra szegeződik a tekintet: az Egyesült Államokból érkező délutáni kiskereskedelmi forgalmi adatok adnak képet az amerikai fogyasztók erejéről és a gazdasági növekedés motorjáról, emellett a bérköltségek, valamint az export-import árak alakulása is érkezik, ami az inflációs kilátások szempontjából lehet meghatározó.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 17,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,1 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 31,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 10,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 17,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 135,87 0,0% 1,5% 1,3% 4,3% 13,2% 59,8%
S&P 500 6 964,82 0,5% -0,2% 0,0% 1,7% 15,6% 78,1%
Nasdaq 25 268,14 0,8% -1,8% -1,9% 0,1% 17,6% 84,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 56 363,94 3,9% 7,0% 8,5% 12,0% 45,3% 91,0%
Hang Seng 27 027,16 1,8% 0,9% 3,0% 5,4% 27,9% -8,3%
CSI 300 4 719,06 1,6% 2,5% -0,8% 1,9% 21,2% -17,0%
Európai részvényindexek              
DAX 25 014,87 1,2% 0,9% -1,0% 2,1% 14,8% 78,5%
CAC 8 323,28 0,6% 1,7% -0,5% 2,1% 4,4% 46,2%
FTSE 10 386,23 0,2% 0,4% 2,6% 4,6% 19,4% 59,0%
FTSE MIB 46 822,81 2,1% 1,8% 2,4% 4,2% 26,4% 101,0%
IBEX 18 195,1 1,4% 0,4% 3,1% 5,1% 43,4% 124,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 129 854,1 -0,1% 1,1% 11,5% 17,0% 49,7% 191,7%
ATX 5 753,52 1,6% 1,7% 6,5% 8,0% 48,3% 91,8%
PX 2 772,57 0,5% -0,1% 0,8% 3,2% 44,7% 161,8%
Magyar blue chipek              
OTP 40 410 -0,2% 0,0% 10,4% 15,1% 62,9% 198,9%
Mol 3 876 -1,7% 0,5% 21,1% 31,8% 34,4% 66,2%
Richter 11 670 1,7% 7,3% 13,5% 18,3% 11,7% 35,7%
Magyar Telekom 1 986 0,2% -2,6% 6,7% 10,8% 42,1% 396,5%
Nyersanyagok              
WTI 64,53 1,2% 4,8% 9,4% 12,7% -9,5% 10,6%
Brent 69,06 1,4% 4,0% 9,0% 13,5% -7,5% 12,9%
Arany 5 063,88 2,5% 7,8% 12,4% 17,1% 76,3% 175,5%
Devizák              
EURHUF 376,5250 -0,4% -1,3% -2,4% -1,9% -7,2% 5,1%
USDHUF 316,0756 -1,2% -2,3% -4,6% -3,3% -19,4% 6,8%
GBPHUF 432,9399 -0,6% -2,0% -2,6% -1,7% -11,1% 6,1%
EURUSD 1,1913 0,8% 1,0% 2,3% 1,4% 15,2% -1,5%
USDJPY 156,8400 0,0% 0,8% -0,7% 0,1% 3,6% 50,0%
GBPUSD 1,3680 0,5% 0,4% 1,9% 1,7% 10,2% -0,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 70 094 -0,6% -10,9% -22,6% -21,0% -27,4% 50,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,2 -0,1% -1,8% 0,8% 0,9% -6,4% 263,1%
10 éves német állampapírhozam 2,8 -0,2% -1,0% -1,0% -2,2% 19,0% -683,3%
10 éves magyar állampapírhozam 6,6 -0,2% 0,2% -2,4% -3,9% 0,3% 169,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images

Paradigmaváltás történik a világ legértékesebb cégeinél - Ez a te befektetéseidet is érintheti

A mesterséges intelligencia forradalma alapjaiban alakítja át a világ legnagyobb technológiai vállalatainak működési modelljét: az eddig jellemző, alacsony tőkeigényű szoftverüzleti modell helyét egyre inkább a tőkeintenzív, infrastruktúra-építő működés veszi át, ami a befektetői megítélést is gyökeresen átalakítja. A piaci tanulságok alapján könnyen meghatározható mintákat tudunk rajzolni, amelyek borús képet festenek a világ legértékesebb vállalatai számára, ami így számos befektetőt (akár szimpla indexkövető ETF-et birtokló) érinthet.

