Kiderült, mennyire hasít a Microsoft AI-asszisztense

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A vállalat legutóbbi gyorsjelentésében elhangzott, hogy a Microsoft 365 Copilot jelenleg

15 millió fizető előfizetővel rendelkezik, ami 160 százalékos éves bővülést jelent.

A vállalati ügyfelek havonta felhasználónként 30 dollárt fizetnek a szolgáltatásért.

A Copilot egy olyan mesterséges intelligencia-alapú asszisztens, amely segít prezentációk és jelentések készítésében, adatelemzésben, diagramok létrehozásában, valamint e-mailek összefoglalásában és megírásában. Számos nagyvállalatnál kifejezetten népszerűnek bizonyult: a Fiserv, az ING, a Kentucky Egyetem és az amerikai belügyminisztérium is több mint 35 ezer felhasználói licencet vásárolt.

A számok első ránézésre imponálónak tűnnek, de tágabb kontextusban már visszafogottabb képet mutatnak. A 15 millió fizető előfizető a Microsoft 365 teljes, mintegy 450 milliós felhasználói bázisának mindössze 3,3 százalékát adja. A fejlesztőknek szánt GitHub Copilot 4,7 milliós előfizetői köre pedig a GitHub 150 millió regisztrált fejlesztőjének csupán 3,1 százalékát jelenti.

Karl Keirstead, a UBS elemzője a gyorsjelentést követően rámutatott, hogy a Microsoft 365 bevételnövekedése egyelőre nem gyorsul látványosan a Copilotnak köszönhetően, és az általuk végzett piackutatások sem jeleznek erőteljes használatbővülést. Hozzátette: a Microsoftnak még bizonyítania kell, hogy a mesterséges intelligenciába fektetett, összességében több százmilliárd dollárra rúgó beruházásai valóban megtérülnek.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images