Kiszállna a Stellantis a Samsunggal közös akkumulátoros cégből

A Stellantis a Bloomberg értesülései szerint vizsgálja a kilépés lehetőségét Samsung SDI társasággal működtetett amerikai akkumulátoros vegyesvállalatból.
A megbeszélések még folyamatban vannak, végleges döntés nem született, és a helyzet változhat. A források szerint egy esetleges kivonulás költséges és hosszadalmas lehet, az egyik opció pedig az, hogy a Stellantis harmadik félnek adja el részesedését.
A vállalat közleményében azt írta, hogy továbbra is egyeztet a Samsunggal a StarPlus Energy vegyesvállalat jövőjéről. A lépés hátterében az áll, hogy a Stellantis az elektromosjármű- és akkumulátor-projektek veszteségeinek csökkentésén dolgozik, miközben a közelmúltban jelentős, több mint 22 milliárd eurós értékvesztést számolt el.
Antonio Filosa vezérigazgató irányítása alatt a csoport sorra értékeli újra korábbi EV-beruházásait. A Stellantis a múlt héten már bejelentette, hogy kilép egy másik, kanadai akkumulátoros vegyesvállalatból az LG Energy Solutionnel, ahol a partner mindössze 100 dollárért vásárolta ki a cég részesedését, miközben a Stellantis továbbra is vásárol akkumulátorokat az üzemtől.
Elemzők szerint a kanadai kivonulás után kérdésessé vált az Indiana állambeli, Samsunggal közös projekt sorsa is. Európában eközben a Stellantis által támogatott Automotive Cells Company felfüggesztette a németországi és olaszországi gyárépítési terveket, Franciaországban pedig ideiglenes leállásról tárgyal a szakszervezetekkel a gyártás felfutásának nehézségei miatt.
Az elektromosautó-kereslet lassabb növekedése és a kedvezmények visszavágása miatt nemcsak a Stellantis, hanem más nagy autógyártók, köztük a General Motors is újragondolják a Biden-érában indított, milliárd dolláros akkumulátoros beruházásokat. Egyre több projekt esetében merül fel, hogy az EV-cellák helyett energiatárolási és adatközponti felhasználásra szánt akkumulátorokra állnak át.
Címlapkép forrása: Jonathan Weiss via Getty Images
Máris a következő háborújára készülhet Putyin
Annyi lőszert gyártanak, hogy a hírszerzők szerint nehéz másra gondolni.
Sztrájkkal fenyegetnek a Lufthansa pilótái, földön maradhat több száz járat
Komoly fennakadások jöhetnek.
Komoly lazítások mellett mehetett csak át a brüsszeli zöldalku
A tagállamok több időt kértek az átállásra, és ezt meg is kapták.
Kiderült, mi okozta az MBH Bank rendszereinek mai leállását
Újraindultak a rendszerek.
Csatasorba állították von der Leyen hátországát, rövidesen aktiválhatják az új paktumot
A magyar frakcióknak ezúttal nem osztottak lapot.
Itt a figyelmeztetés, újra támad az ónos eső!
Érdemes figyelni az időjárási frissítéseket.
Berobbant a világformáló megatrend – Így kereshetsz rajta nagyon sok pénzt
Konkrét részvényeket mutatunk.
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?