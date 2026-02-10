Kiszállna a Stellantis a Samsunggal közös akkumulátoros cégből

Az elektromosautó-stratégia visszavágásának újabb jeleként a Stellantis NV a Samsunggal közös amerikai akkumulátoros vegyesvállalatából való kivonulást mérlegeli, írja a Bloomberg.

A megbeszélések még folyamatban vannak, végleges döntés nem született, és a helyzet változhat. A források szerint egy esetleges kivonulás költséges és hosszadalmas lehet, az egyik opció pedig az, hogy a Stellantis harmadik félnek adja el részesedését.

A vállalat közleményében azt írta, hogy továbbra is egyeztet a Samsunggal a StarPlus Energy vegyesvállalat jövőjéről. A lépés hátterében az áll, hogy a Stellantis az elektromosjármű- és akkumulátor-projektek veszteségeinek csökkentésén dolgozik, miközben a közelmúltban jelentős, több mint 22 milliárd eurós értékvesztést számolt el.

Antonio Filosa vezérigazgató irányítása alatt a csoport sorra értékeli újra korábbi EV-beruházásait. A Stellantis a múlt héten már bejelentette, hogy kilép egy másik, kanadai akkumulátoros vegyesvállalatból az LG Energy Solutionnel, ahol a partner mindössze 100 dollárért vásárolta ki a cég részesedését, miközben a Stellantis továbbra is vásárol akkumulátorokat az üzemtől.

Elemzők szerint a kanadai kivonulás után kérdésessé vált az Indiana állambeli, Samsunggal közös projekt sorsa is. Európában eközben a Stellantis által támogatott Automotive Cells Company felfüggesztette a németországi és olaszországi gyárépítési terveket, Franciaországban pedig ideiglenes leállásról tárgyal a szakszervezetekkel a gyártás felfutásának nehézségei miatt.

Az elektromosautó-kereslet lassabb növekedése és a kedvezmények visszavágása miatt nemcsak a Stellantis, hanem más nagy autógyártók, köztük a General Motors is újragondolják a Biden-érában indított, milliárd dolláros akkumulátoros beruházásokat. Egyre több projekt esetében merül fel, hogy az EV-cellák helyett energiatárolási és adatközponti felhasználásra szánt akkumulátorokra állnak át.

Címlapkép forrása: Jonathan Weiss via Getty Images