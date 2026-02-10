Kivételt tettek Brüsszelben: megúszta a Cupra a kínai vámokat

A kedden közzétett határozat értelmében a Volkswagen anhuji, kínai gyárában készülő

Cupra Tavascan a jövőben nem esik a Kínából importált elektromos autókra vonatkozó pótlólagos védővámok hatálya alá.

A Bizottság megállapodást kötött a Volkswagen leányvállalatával, a Seattal, amely minimális importárat és maximális behozatali mennyiséget rögzít a modellre. A Cupra a Seat sportmárkája. A vállalat szóvivője üdvözölte a döntést, kiemelve, hogy a Tavascan európai projekt: a modellt Európában fejlesztették, míg a gyártás egy többségi Volkswagen-tulajdonban lévő kínai üzemben zajlik.

A Volkswagen már hosszabb ideje tárgyal az Európai Bizottsággal a vámokról. Eddig a Tavascan után 20,7 százalékos védővámot kellett fizetni, az összes külföldi járműre érvényes általános 10 százalékos importvám mellett. Januárban a Bizottság minimálárak bevezetését javasolta, amelyek ellensúlyoznák a kínai állami támogatások hatását, és megakadályoznák a vámok kijátszását, például hibrid járművek behozatalán keresztül.

A dömpingellenes vámok 2024 végétől vannak érvényben, és mértékük akár a 35,3 százalékot is elérheti. Az intézkedések célja, hogy megvédjék az európai autóipart a kínai gyártók, különösen a BYD, a Geely és az SAIC olcsó elektromos modelljeitől.

A Volkswagen mellett a BMW is importál Kínában gyártott elektromos autókat az Európai Unióba, a Mercedes pedig a Geelyvel közösen fejleszti a Smart márkát. Több gyártó, köztük a BMW, keresetet nyújtott be az uniós védővámok ellen az Európai Unió Bíróságán.

Címlapkép forrása: Sjoerd van der Wal/Getty Images