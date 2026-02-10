Paradigmaváltás történik a világ legértékesebb cégeinél - Ez a te befektetéseidet is érintheti

A mesterséges intelligencia forradalma alapjaiban alakítja át a világ legnagyobb technológiai vállalatainak működési modelljét: az eddig jellemző, alacsony tőkeigényű szoftverüzleti modell helyét egyre inkább a tőkeintenzív, infrastruktúra-építő működés veszi át, ami a befektetői megítélést is gyökeresen átalakítja. A piaci tanulságok alapján könnyen meghatározható mintákat tudunk rajzolni, amelyek borús képet festenek a világ legértékesebb vállalatai számára, ami így számos befektetőt (akár szimpla indexkövető ETF-et birtokló) érinthet. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Még van mit a tejbe aprítani

A technológiai óriáscégeket sokáig egyszerű képlet írta le: szoftverfejlesztés, platformépítés, magas marzsok és minimális tőkelekötés. Ez a könnyű eszközállományra (asset-light) épülő modell most gyökeresen átalakul. Az átalakulás motorja egyértelmű:

a mesterséges intelligencia nem pusztán egy újabb szoftverfunkció, hanem óriási fizikai erőforrásokat igénylő technológia.

Hatalmas mennyiségben kell hozzá GPU, hálózati infrastruktúra, adattárolás, adatközpont, hűtési rendszer, és mindenekelőtt elektromos áram. Ebben az új környezetben a versenyképesség már nemcsak a kódminőségen és az ökoszisztémán múlik, hanem azon is, ki tud gyorsabban és nagyobb léptékben beruházni és építkezni.