Paradigmaváltás történik a világ legértékesebb cégeinél - Ez a te befektetéseidet is érintheti

Még van mit a tejbe aprítani
A technológiai óriáscégeket sokáig egyszerű képlet írta le: szoftverfejlesztés, platformépítés, magas marzsok és minimális tőkelekötés. Ez a könnyű eszközállományra (asset-light) épülő modell most gyökeresen átalakul. Az átalakulás motorja egyértelmű:
a mesterséges intelligencia nem pusztán egy újabb szoftverfunkció, hanem óriási fizikai erőforrásokat igénylő technológia.
Hatalmas mennyiségben kell hozzá GPU, hálózati infrastruktúra, adattárolás, adatközpont, hűtési rendszer, és mindenekelőtt elektromos áram. Ebben az új környezetben a versenyképesség már nemcsak a kódminőségen és az ökoszisztémán múlik, hanem azon is, ki tud gyorsabban és nagyobb léptékben beruházni és építkezni.
