Új korszak jöhet a fogyókúrában: olcsó elhízás elleni csodaszert dobna piacra az AstraZeneca

A brit gyógyszergyártó stratégiája – a könnyebben alkalmazható szerek kifejlesztése és a globálisan nagy volumenek megcélzása – a sikeresen bevezetett Farxiga nevű diabéteszgyógyszer receptjét követi – mondta Pascal Soriot vezérigazgató kedden.
Az alacsony árakra és nagy mennyiségekre építő modell szokatlan megközelítésnek számít a nagy gyógyszergyártók körében. Az éles amerikai verseny és a Trump-kormányzat árleszorító nyomása azonban más cégeket – például a korábbi piacvezető Novo Nordisket – is hasonló irányba terelt. Soriot, aki az AstraZenecát a rákgyógyszerek terén nagyhatalommá tette, most
több új generációs fogyókúrás készítményt szeretne piacra vinni.
"A kereslet hatalmas, nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte. Ha az árak csökkennek, és sikerül alacsonyabb költséggel előállítanunk a termékeket, akkor az egész világot el tudjuk látni" – mondta Soriot a Bloomberg TV-nek.
Az egyik fejlesztés alatt álló szer, az elecoglipron nevű, tabletta formájú GLP-1-készítmény a sikeres vizsgálatok után a klinikai tesztek utolsó szakaszába lép. A vezérigazgató szerint a készítmény "rendkívül versenyképes tulajdonságokkal" rendelkezik. Hozzátette: a vállalat olyan gyógyszereken is dolgozik, amelyek kifejezetten a zsírszövet csökkentését segítik elő, miközben az izomtömeget igyekeznek megőrizni.
Az elhízás elleni szerek piacán jelenleg a Novo Nordisk és az Eli Lilly dominál, amerikai áraikat azonban nyomás alatt tartják az olcsó, úgynevezett gyógyszertári másolatok. Ezeket eredetileg a hiány idejére engedélyezték, de azóta is széles körben elterjedtek.
"Mintegy kétmilliárd túlsúlyos vagy elhízott ember él a világon, és közülük sokan nem a hagyományos fejlett piacokon" – mondta Ruud Dobber, az AstraZeneca gyógyszeripari üzletágának elnöke. Az első lépés természetesen az európai, mindenekelőtt pedig az amerikai piacra lépés lesz. Bár az Egyesült Államok a vállalat legnagyobb piaca, a nemzetközi üzletág gyorsan növekszik: a Kínán kívüli feltörekvő piacok tavaly 22 százalékkal bővültek, szemben az amerikai 10 és az európai 1 százalékos növekedéssel.
