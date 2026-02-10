  • Megjelenítés
Új korszak jöhet a fogyókúrában: olcsó elhízás elleni csodaszert dobna piacra az AstraZeneca
Üzlet

Új korszak jöhet a fogyókúrában: olcsó elhízás elleni csodaszert dobna piacra az AstraZeneca

Portfolio
Betörne az elhízás elleni gyógyszerek gyorsan növekvő piacára az AstraZeneca, a cég meglévő készítményei továbbfejlesztésére, versenyképes árakra és a feltörekvő piacokon szerzett tapasztalataira támaszkodna - írja a Bloomberg.

A brit gyógyszergyártó stratégiája – a könnyebben alkalmazható szerek kifejlesztése és a globálisan nagy volumenek megcélzása – a sikeresen bevezetett Farxiga nevű diabéteszgyógyszer receptjét követi – mondta Pascal Soriot vezérigazgató kedden.

Az alacsony árakra és nagy mennyiségekre építő modell szokatlan megközelítésnek számít a nagy gyógyszergyártók körében. Az éles amerikai verseny és a Trump-kormányzat árleszorító nyomása azonban más cégeket – például a korábbi piacvezető Novo Nordisket – is hasonló irányba terelt. Soriot, aki az AstraZenecát a rákgyógyszerek terén nagyhatalommá tette, most

több új generációs fogyókúrás készítményt szeretne piacra vinni.

"A kereslet hatalmas, nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte. Ha az árak csökkennek, és sikerül alacsonyabb költséggel előállítanunk a termékeket, akkor az egész világot el tudjuk látni" – mondta Soriot a Bloomberg TV-nek.

Még több Üzlet

Kivételt tettek Brüsszelben: megúszta a Cupra a kínai vámokat

Történelmi döntés született: díjat fizet a Meta a Deutsche Telekomnak a hálózat használata miatt

Felvásárlást jelentett be a Delta Group

Az egyik fejlesztés alatt álló szer, az elecoglipron nevű, tabletta formájú GLP-1-készítmény a sikeres vizsgálatok után a klinikai tesztek utolsó szakaszába lép. A vezérigazgató szerint a készítmény "rendkívül versenyképes tulajdonságokkal" rendelkezik. Hozzátette: a vállalat olyan gyógyszereken is dolgozik, amelyek kifejezetten a zsírszövet csökkentését segítik elő, miközben az izomtömeget igyekeznek megőrizni.

Az elhízás elleni szerek piacán jelenleg a Novo Nordisk és az Eli Lilly dominál, amerikai áraikat azonban nyomás alatt tartják az olcsó, úgynevezett gyógyszertári másolatok. Ezeket eredetileg a hiány idejére engedélyezték, de azóta is széles körben elterjedtek.

"Mintegy kétmilliárd túlsúlyos vagy elhízott ember él a világon, és közülük sokan nem a hagyományos fejlett piacokon" – mondta Ruud Dobber, az AstraZeneca gyógyszeripari üzletágának elnöke. Az első lépés természetesen az európai, mindenekelőtt pedig az amerikai piacra lépés lesz. Bár az Egyesült Államok a vállalat legnagyobb piaca, a nemzetközi üzletág gyorsan növekszik: a Kínán kívüli feltörekvő piacok tavaly 22 százalékkal bővültek, szemben az amerikai 10 és az európai 1 százalékos növekedéssel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Katonai csapást hajtott végre az amerikai hadsereg: videón a Déli Lándzsa támadása – Halálos áldozatok is vannak
Emelkedett a Nasdaq és az amerikai technológiai cégek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility