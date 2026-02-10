Újabb helyen lesz elérhető a digitális aláírás a magyaroknak

Már asztali számítógépről vagy laptopról is elindíthatjuk a digitális aláírás folyamatát: a Digitális Állampolgár weboldalon hitelesíthetjük digitálisan a hivatalos dokumentumainkat - dírja a Digitális Magyarország Ügynökség.

A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás és a Digitális Állampolgár weboldal a Digitális Állampolgárság Program két fő pillére, utóbbi most új funkcióval bővült: a digitális állampolgárok már nem csak a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban, hanem

a webes felületen isaláírhatják szerződéseiket, meghatalmazásaikat és egyéb hivatalos dokumentumaikat.

A webes digitális aláírás használatához továbbra is szükség van a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásra, aktív digitális állampolgárságra és érvényes aláírótanúsítványra:

Első lépésben a felhasználónak azonosítania kell magát, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással beolvasva a weboldalon megjelenő QR-kódot.

Ezt követően fel kell tölteni és ellenőrizni az aláírni tervezett dokumentumokat.

A következő lépésben az aláíráshoz szükséges QR-kódot kell beolvasni a DÁP mobilalkalmazással.

Az alkalmazásban meg kell adni az aláírásjelszót, ezzel megtörténik a dokumentum digitális aláírása.

Ekkor a felhasználónak le kell töltenie a számítógépére a dokumentumokat – az aláírt dokumentumokat nem tárolja sem a weboldal, sem a tárhelyre nem kerül fel –, erre a weboldal is emlékeztet.

A felhasználó az aláírt dokumentumot tárolhatja, továbbíthatja saját igényei szerint, a digitálisan aláírt dokumentumot ugyanis mások is aláírhatják digitálisan. Fontos azonban, hogy a felhasználók ne nyomtassák ki az így aláírt dokumentumokat – kinyomtatva a digitális aláírás elveszíti a hitelességét.

A Digitális Állampolgár mobilalkalmazást már több mint 2,7 millióan töltötték le. Az alkalmazás digitális aláírását minden magyar állampolgár ingyenesen használhatja magánszemélyként, így nem szükséges a hivatalos dokumentumokat kinyomtatni és kézzel aláírni, az aláíráshoz személyesen megjelenni. Az alkalmazásban létrehozott digitális aláírással ellátott dokumentumok ugyanolyan teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülnek, mint a kinyomtatott és kézzel aláírt dokumentumok, így Magyarországon és az Európai Unióban minden államigazgatási szereplőnek, cégnek és magánszemélynek el kell fogadnia.

Címlapkép forrása: Portfolio