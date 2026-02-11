Elmagyarázza a szakértő, mi az egyik legnagyobb baj a mesterséges intelligenciával

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Khare úgy érzi, a programozói munka jellege gyökeresen megváltozott.

Régen mérnöknek hívtuk magunkat, most inkább ellenőrök vagyunk.Olyan érzés, mintha egy véget nem érő futószalag mellett ülnél, és csak pecsételnéd egymás után a kódokat

– mondta a Business Insidernek.

Khare hosszú esszében írta le, hogy az MI-fáradtság nagyon is valós jelenség, mégis alig beszél róla valaki. Olyan kimerültséget tapasztal, amelyet semmilyen eszközzel vagy munkafolyamat-optimalizálással nem lehet helyrehozni.

Az elmúlt negyedévben több kódot szállítottam le, mint karrierem bármely más időszakában. Ugyanakkor fáradtabbnak is éreztem magam, mint valaha

– fogalmazott.

Khare, az ONA szoftverfejlesztője maga is MI-eszközöket készít. Nem a technológia ellen küzd, inkább fenntarthatóbb, emberközpontú használati módot szeretne találni.

Szerinte a probléma gyökere, hogy a mesterséges intelligencia egyfajta produktivitási paradoxont teremt. Csökkenti a termelés közvetlen költségét, ugyanakkor növeli a koordináció, az ellenőrzés és a döntéshozatal terheit. Ezeket a plusz terheket pedig szinte teljes egészében a felhasználóknak kell viselniük.

Khare napjai már nem egyetlen tervezési probléma mély, megszakítatlan végiggondolásáról szólnak. Ehelyett akár hat különböző feladat között ugrál. "Mindegyik csak egy órát vesz igénybe az MI-vel. De a hat probléma közötti váltogatás brutálisan megterhelő az emberi agy számára. A mesterséges intelligencia nem fárad el a feladatok között. Én igen."

A korai reakciók alapján Khare nincs egyedül. Fejlesztőtársai az X-en, a Hacker Newsen és más platformokon osztották meg hasonló tapasztalataikat.

"Viccelődöm, hogy mostanában a "Claude Code edzésterven" vagyok" – írta egy felhasználó. "Állóasztal mellett dolgozom, és amíg fut a kód, csinálok pár guggolást vagy fekvőtámaszt, vagy csak sétálok egyet. Sokkal élvezetesebb, mint egész nap a billentyűzeten tartani a kezem."

Mások úgy írják le a napjukat, mint végtelen várakozást arra, hogy a kódoló ügynök válaszoljon – amit aztán úgyis szerkeszteniük és finomítaniuk kell.

Régen órákra el tudtam merülni a koncentrált munkában. Ez megváltozott. Most állandóan kizökkenek: elküldök egy promptot, várom a választ, és közben böngészgetni kezdek.

A Harvard Business Review hétfőn publikált egy tanulmányt, amelyet egy 200 fős amerikai technológiai cégnél végeztek nyolc héten át. Azt találták, hogy az MI-eszközök nem csökkentették a munkamennyiséget, hanem következetesen intenzívebbé tették.

Amikor elül a kísérletezés izgalma, a dolgozók rájöhetnek, hogy a munkaterhelésük észrevétlenül megnőtt. Ez kognitív kimerültséghez, kiégéshez és gyengébb döntéshozatalhoz vezethet.

áll a jelentésben.

Khare szerint külön kihívás lépést tartani az OpenAI, az Anthropic és más cégek folyamatos frissítéseivel. "Amint kinyitod a laptopod vagy a telefonod – Slack, Twitter, LinkedIn, GitHub –, minden azt kiabálja: nézz rám!" A cégeknek muszáj innoválniuk, hogy versenyképesek maradjanak, de a programozókban ez pánikot kelt: mi lesz, ha lemaradnak a következő nagy dologról?

A hétvégéimet új eszközök kipróbálásával töltöttem. Minden változásnaplót elolvastam. Minden bemutatót megnéztem. Az élen akartam maradni, mert rettegtem a lemaradástól

– írta.

Khare szerint a legijesztőbb mégis az, ahogyan a mesterséges intelligencia őt magát változtatja meg. Nehézségei támadtak, amikor valaki arra kérte, hogy laptop és MI nélkül, egy fehér táblán gondoljon végig egy párhuzamossági problémát.

Olyan ez, mint a GPS és a navigáció. A GPS előtt mentális térképeket építettél. Ismerted a városod. Tudtál útvonalakban gondolkodni. Évek GPS-használat után már képtelen vagy nélküle tájékozódni. A készség elsorvadt, mert nem használtad.

Andrej Karpathy, a Tesla korábbi MI-vezetője, aki tavaly megalkotta a "vibe coding" kifejezést, nemrég szintén arról írt, hogy az egyre lenyűgözőbb MI-kódolóeszközök mellett saját magán is érzi a készségek sorvadását.

Már érzem, hogy lassan elveszítem a képességem a kézi kódírásra

– fogalmazott.

Úgy véli, az MI-cégeknek is lenne felelősségük. Az érzést, hogy már csak egyetlen prompt választ el a tökéletes választól, a függőséget okozó játékok mechanizmusaihoz hasonlítja.

Szükség van valamilyen korlátokra az emberek számára, hogy ne pusztítsák el magukat.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images