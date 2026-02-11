Elmagyarázza a szakértő, mi az egyik legnagyobb baj a mesterséges intelligenciával

Khare úgy érzi, a programozói munka jellege gyökeresen megváltozott.
Régen mérnöknek hívtuk magunkat, most inkább ellenőrök vagyunk.Olyan érzés, mintha egy véget nem érő futószalag mellett ülnél, és csak pecsételnéd egymás után a kódokat
– mondta a Business Insidernek.
Khare hosszú esszében írta le, hogy az MI-fáradtság nagyon is valós jelenség, mégis alig beszél róla valaki. Olyan kimerültséget tapasztal, amelyet semmilyen eszközzel vagy munkafolyamat-optimalizálással nem lehet helyrehozni.
Az elmúlt negyedévben több kódot szállítottam le, mint karrierem bármely más időszakában. Ugyanakkor fáradtabbnak is éreztem magam, mint valaha
– fogalmazott.
Khare, az ONA szoftverfejlesztője maga is MI-eszközöket készít. Nem a technológia ellen küzd, inkább fenntarthatóbb, emberközpontú használati módot szeretne találni.
Szerinte a probléma gyökere, hogy a mesterséges intelligencia egyfajta produktivitási paradoxont teremt. Csökkenti a termelés közvetlen költségét, ugyanakkor növeli a koordináció, az ellenőrzés és a döntéshozatal terheit. Ezeket a plusz terheket pedig szinte teljes egészében a felhasználóknak kell viselniük.
Khare napjai már nem egyetlen tervezési probléma mély, megszakítatlan végiggondolásáról szólnak. Ehelyett akár hat különböző feladat között ugrál. "Mindegyik csak egy órát vesz igénybe az MI-vel. De a hat probléma közötti váltogatás brutálisan megterhelő az emberi agy számára. A mesterséges intelligencia nem fárad el a feladatok között. Én igen."
A korai reakciók alapján Khare nincs egyedül. Fejlesztőtársai az X-en, a Hacker Newsen és más platformokon osztották meg hasonló tapasztalataikat.
"Viccelődöm, hogy mostanában a "Claude Code edzésterven" vagyok" – írta egy felhasználó. "Állóasztal mellett dolgozom, és amíg fut a kód, csinálok pár guggolást vagy fekvőtámaszt, vagy csak sétálok egyet. Sokkal élvezetesebb, mint egész nap a billentyűzeten tartani a kezem."
Mások úgy írják le a napjukat, mint végtelen várakozást arra, hogy a kódoló ügynök válaszoljon – amit aztán úgyis szerkeszteniük és finomítaniuk kell.
Régen órákra el tudtam merülni a koncentrált munkában. Ez megváltozott. Most állandóan kizökkenek: elküldök egy promptot, várom a választ, és közben böngészgetni kezdek.
A Harvard Business Review hétfőn publikált egy tanulmányt, amelyet egy 200 fős amerikai technológiai cégnél végeztek nyolc héten át. Azt találták, hogy az MI-eszközök nem csökkentették a munkamennyiséget, hanem következetesen intenzívebbé tették.
Amikor elül a kísérletezés izgalma, a dolgozók rájöhetnek, hogy a munkaterhelésük észrevétlenül megnőtt. Ez kognitív kimerültséghez, kiégéshez és gyengébb döntéshozatalhoz vezethet.
áll a jelentésben.
Khare szerint külön kihívás lépést tartani az OpenAI, az Anthropic és más cégek folyamatos frissítéseivel. "Amint kinyitod a laptopod vagy a telefonod – Slack, Twitter, LinkedIn, GitHub –, minden azt kiabálja: nézz rám!" A cégeknek muszáj innoválniuk, hogy versenyképesek maradjanak, de a programozókban ez pánikot kelt: mi lesz, ha lemaradnak a következő nagy dologról?
A hétvégéimet új eszközök kipróbálásával töltöttem. Minden változásnaplót elolvastam. Minden bemutatót megnéztem. Az élen akartam maradni, mert rettegtem a lemaradástól
– írta.
Khare szerint a legijesztőbb mégis az, ahogyan a mesterséges intelligencia őt magát változtatja meg. Nehézségei támadtak, amikor valaki arra kérte, hogy laptop és MI nélkül, egy fehér táblán gondoljon végig egy párhuzamossági problémát.
Olyan ez, mint a GPS és a navigáció. A GPS előtt mentális térképeket építettél. Ismerted a városod. Tudtál útvonalakban gondolkodni. Évek GPS-használat után már képtelen vagy nélküle tájékozódni. A készség elsorvadt, mert nem használtad.
Andrej Karpathy, a Tesla korábbi MI-vezetője, aki tavaly megalkotta a "vibe coding" kifejezést, nemrég szintén arról írt, hogy az egyre lenyűgözőbb MI-kódolóeszközök mellett saját magán is érzi a készségek sorvadását.
Már érzem, hogy lassan elveszítem a képességem a kézi kódírásra
– fogalmazott.
Úgy véli, az MI-cégeknek is lenne felelősségük. Az érzést, hogy már csak egyetlen prompt választ el a tökéletes választól, a függőséget okozó játékok mechanizmusaihoz hasonlítja.
Szükség van valamilyen korlátokra az emberek számára, hogy ne pusztítsák el magukat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Brüsszel szép csöndben kerítést épít a beáramló befolyás ellen
Az EU aktívabb lépésekre készül hatalmi státuszának megőrzéséhez.
Riasztó bejelentést tett a NATO-parancsnok: Oroszország tényleg bármikor támadhat - Ez lenne az invázió célja
Nem területet akarnak az oroszok - Más itt a cél.
Súlyos hiba a kriptotőzsdén: így omlott össze a bitcoin egyetlen kínos tévedés miatt
Véletlenül utaltak el 40 milliárd dollárnyi kriptót.
Eljött az igazság pillanata: most kiderül, mennyire lehet bátor az MNB
Csütörtök reggel jön a kulcsfontosságú adat.
Egyetlen AI-bejelentés mélybe küldte a legnagyobb pénzügyi tanácsadókat
Egyre jobban látszik a mesterséges intelligencia felforgató ereje.
Kiderült: hatalmas bejelentésre készül Zelenszkij elnök - Hamarosan végleg eldől Ukrajna sorsa
Hamarosan eldől, sikerül-e békét kötni az oroszokkal és az is, hogy milyen áron.
Kiderült: tovább ömlenek az amerikai fegyverek Ukrajnába - Ez pedig három rejtélyes szereplőnek köszönhető
Részletek jöttek a NATO-tól.
Szabadságharc az Nvidia ellen: már a TikTok is saját AI-chipet fejleszt
Még idén 100 ezer darabot akarnak legyártani.
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.