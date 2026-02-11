  • Megjelenítés
Gyengélkedett ma a magyar tőzsde, estek a blue chipek
Gyengélkedett ma a magyar tőzsde, estek a blue chipek

Portfolio
Felemás volt a hangulat ma a világ tőzsdéin, a magyar piacon pedig folytatódott a korrekció, a blue chipek szinte kivétel nélkül mínuszban zártak.
Ma a BUX-index 0,7 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, 3 hazai blue chip árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a BIF árfolyama 4,9 százalékot esett, az Akko árfolyama pedig 2,5 százalékkal esett. A legjobban ma a Masterplast részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 2,8 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 10,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
