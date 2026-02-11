  • Megjelenítés
Kína helyett Európában gyárthatja új modelljét a Volkswagen
Kína helyett Európában gyárthatja új modelljét a Volkswagen

A Volkswagen konszern mérlegeli, hogy a Cupra Tavascan következő generációját a jövőben Európában gyártsa Kína helyett. A döntés hátterében az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámok, valamint az ezek alól frissen megadott mentesség áll, írja a Handelsblatt.

A Handelsblatt értesülései szerint a Volkswagen fontolóra vette, hogy

a Cupra márka Tavascan elektromos SUV kupéjának következő modellváltozatát Európában gyártsa a jövőben a jelenlegi kínai gyártás helyett.

A lap vállalati forrásokra és belső gyártási tervekre hivatkozik.

A teljesen elektromos Cupra Tavascan jelenleg Kínában készül. A modell az Európai Unió 2024-ben bevezetett új intézkedései miatt jelentős vámteher alá került. Az EU a kínai gyártású elektromos járművekre további 20,7 százalékos vámot vetett ki a már korábban is érvényben lévő 10 százalékos importvám mellé. Ez összességében komoly versenyhátrányt jelentett a kínai gyártásból érkező modellek számára az európai piacon.

Az Európai Bizottság azonban a héten felmentést adott a Tavascan modellre az importvám alól. A mentesség feltétele egy minimumár alkalmazása és egy kvótamodellel szabályozott értékesítési keret. A döntés hónapokon át tartó intenzív egyeztetések eredménye volt az uniós hatóságok és a gyártó között.

A lépés új helyzetet teremt a Volkswagen számára. Noha a vámmentesség rövid távon enyhíti a költségnyomást, a vállalat hosszabb távon mérlegelheti a gyártás áthelyezését Európába. Egy ilyen döntés csökkentené a geopolitikai és kereskedelmi kockázatokat, valamint stabilabb hozzáférést biztosíthatna az uniós piachoz.

A Cupra márka a spanyol SEAT sportos almárkája, amely a Volkswagen csoporthoz tartozik. A Tavascan kulcsmodell a márka villanyautós stratégiájában, ezért gyártási helyszíne stratégiai jelentőségű kérdés.

Címlapkép forrása: Thomas Fuller/NurPhoto via Getty Images

