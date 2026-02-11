Mielőtt a digitalizációtól várnánk karbonkibocsátás probléma megoldását, kezdjük el mérni!

Hol és hogyan keletkezik a digitális karbonlábnyom?
A digitális eszközök használatához szükséges energia karbonlábnyomáról beszélünk. Ezt az energiaigényt az határozza meg, hogy használat közben mennyi adat mozog a szerver, a hálózat és a felhasználó eszköze (például laptopja vagy okostelefonja) között. Karbonlábnyomát pedig az, hogy mekkora CO2-kibocsátással jár az energia előállítása.
A méreteket jól leírja,
hogy mára a digitális karbonlábnyom közel kétszerese a globális légközlekedésének,
pedig 2019-ben még nagyjából pariban voltak, a világ ÜHG-kibocsátásának nagyságrendileg 4%-át adva. A jó hír, hogy a digitális karbonlábnyom csökkentésére van lehetőség, ráadásul volumenét tekintve nem is kis mértékben.
Magyarország egyik legnagyobb állami logisztikai cége 45 gépjárművet cserélt elektromosra a flottájában, amivel 164 tonna CO2e-vel csökkentette kibocsátását éves szinten. Ugyanez digitális oldalon is értelmezhető hasonló nagyságrendben: a legnagyobb hazai hírportál, ha kizárólag a főoldalán optimalizálná a képeket - felhasználó számára nem okozva észlelhető különbséget a képminőségben - közel kétszer akkora, 290 tonna CO2e megtakarítást érhetne el a méréseink alapján.
A legalacsonyabban függő gyümölcs: a képek optimalizálázása
A weboldalak jellemzően legnagyobb méretű elemei a képek, melyek kilobájtban vagy megabájtban meghatározott mérete ma már jelentősen csökkenthető. A legújabb fileformátumok - pl. webp, awif - használata és a pixelek információtartalmának optimalizálása együttesen akár 80-90%-os csökkentést is jelenthet a fájlméretben és ezzel arányosan a tároláshoz, adattranszformációhoz, megjelenítéshez szükséges energiaigényben és annak karbonlábnyomában.
A weboldalak mellett fontos szerep jut a közösségi médiának is, melyen a statisztikák szerint a közel 7 millió hazai felhasználó napi átlagban 1 óra 48 percet tölt.
Ha csak egy perccel kevesebbet töltenének naponta ezeken a felületeken, több mint kétezer négyfős magyar háztartás éves energiaigényét spórolnánk meg.
A Z generációs közönségnek tartott előadásokon a közel kétórás napi használaton természetesen csak mosolyognak a fiatalok.
Egy másik kritikus terület a mesterséges intelligencia, mely csak a chatGPT esetében heti 700 millió felhasználót és napi 2,5 milliárd promptot jelent. Ehhez érdemes tudni, hogy, ha egy keresést végeztetünk a mesterséges intelligenciával, akkor nagyságrendileg tíz Google keresésnyi kibocsátást generálunk, de jelentős különbség van az ember általi és a mesterséges intelligencia weboldal böngészése között is, az utóbbi nagyságrendekkel több energiát igényel.
Mi a Scope 1,2,3 kibocsátás?
A GHG Protocol három kibocsátási kategóriát különböztet meg: a Scope 1 a vállalat saját, közvetlen kibocsátásait jelenti (például a vállalati flotta üzemanyag felhasználása), a Scope 2 a vásárolt energia felhasználásából eredő közvetett kibocsátásokat foglalja magában, míg a Scope 3 a teljes értékláncban keletkező egyéb közvetett kibocsátásokat írja le, a beszállítóktól egészen a termékek és szolgáltatások használatáig és életciklusuk végéig.
Már nem a mennyiség dönt arról, hogy foglalkozni kell-e a kibocsátással
Ebben a kontextusban válik érthetővé a Science Based Targets initiative (SBTi) szemléletváltása. Az SBTi Net‑Zero Standard v2.0‑ja nem kizárólag a kibocsátások volumenére koncentrál, hanem arra is, hogy egy adott tevékenység üzletileg mennyire kritikus.
Az SBTi logikája szerint, ha egy tevékenység az üzleti modell alapját képezi – függetlenül attól, hogy önmagában mekkora kibocsátással jár –, akkor azt a Scope 3‑ban értékelni, mérni és kezelni kell. Digitális bankok, e‑kereskedelmi szereplők, médiavállalatok vagy SaaS‑szolgáltatók esetében a weboldalak, alkalmazások és digitális platformok ilyen üzletileg kritikus elemek, tehát a továbbiakban nem hagyhatók figyelmen kívül.
Az SBTi ICT Sector Guidance és a Net‑Zero Standard v2.0 konzultációs anyagai egyértelműen jelzik a várható irányt: a szolgáltatások teljes életciklusának, így a használati fázisnak az integrálását a jelentéstételbe. Ez nem egyszeri megfelelési kérdés, hanem a jövőbeni elvárások előképe.
Mi az SBTi?
A Science Based Targets initiative (SBTi) egy nemzetközi, tudományos alapú klímakeretrendszer, amelyhez ma már több ezer nagyvállalat – köztük a világ legnagyobb szereplői – csatlakozott. Az SBTi bár nem jogszabály, de facto iránytűként szolgál a vállalati kibocsátáscsökkentési elvárások számára, és gyakran megelőlegezi a későbbi szabályozói és jelentéstételi követelményeket.
Kétszer spórolunk, vagy kétszer költünk?
A jelentés persze nem önmagáért történik, a cél többek között a minél kisebb karbonlábnyom elérése. A mitigációs vállalásokat teljesítendő a vállalatok előtt két út állhat: vagy csökkentenek, vagy karbon krediteket vásárolnak. Amit sikerül csökkenteni, azt már nem kell ellentételezni, így megtakarítható a fel nem használt energiamennyiség költsége. Ellenkező esetben kétszeresen kell fizetni: egyszer a feleslegesen fogyasztott áramért - hiszen kevesebb is elég lett volna -, egyszer pedig azért, hogy ezt a feleslegesen keletkezett kibocsátást kreditekkel váltsák meg.
Csökkentési potenciál pedig van
A magyarországi mérések alapján a Gemius által auditált TOP 100 weboldal esetében 30 százalék feletti optimalizálás azonosítható kizárólag a képanyag karcsúsításával. Ez éves szinten több ezer tonna kibocsátás megelőzését jelentené, és ennek megfelelő energiamennyiség fel nem használását, aminek - ennélfogva - a költsége sem jelentkezik. Azt gondolhatnánk, hogy a hatékony megelőzés nem jó hír az eltávolításos kreditek előállítóinak, de nekik sincs okuk aggodalomra. A Jevons paradoxon szerint a hatékonyságnövelés sok esetben extra használatot teremt - és ez már jól látszik felhasználói számok exponenciális növekedésén -, ezért a légkörből való visszanyerés esetében a nap végén nem feltételenül lesz volumenvesztés.
A Jevons paradoxon
A közgazdasági jelenség lényege, hogy amikor egy erőforrás‑felhasználás hatékonyabbá válik, az összfogyasztás nem feltétlenül csökken, hanem gyakran nő. A digitális világban ez úgy érhető tetten, hogy miközben az adatátvitel és a számítás egyre hatékonyabb lett, ennek eredményeként nem kevesebb adatforgalom, hanem több videó, több kép, több automatizmus és egyre intenzívebb AI‑használat következett be.
A fenntarthatóság a digitális esetében valójában jobb működési hatékonyságot jelent
Az SBTi v2.0 megjelenése nem csupán egy újabb adminisztrációs teher, hanem szemléletváltás. A szabvány legfontosabb újítása, hogy a puszta volumenről a hangsúlyt áthelyezi az üzleti kritikusságra. Ez azt jelenti, hogy a digitális felületekre építő üzleti modellek esetében ezek a rendszerek – mint a működés alapjai – automatikusan a szigorú jelentési és dekarbonizációs körbe kerülnek. Fontos azonban, hogy tovább lássunk a kötelezettségeknél, hogy észrevegyük a lehetőségeket. A digitális lábnyom csökkentése ugyanis kéz a kézben jár az adatforgalom optimalizálásával. A "karbonkönnyű" weboldal gyorsabb betöltést, jobb felhasználói élményt és alacsonyabb hosting- és energiaköltségeket jelent. Egy olyan időszakban, amikor a digitális szolgáltatások további robbanásszerű felfutása várható, ez az "áramvonalasítás" nemcsak a bolygónak jó, hanem versenyelőnyt is biztosíthat. A halogatás itt sem jó taktika, attól nem lesz hatékonyabb a digitális eszközparkunk, ha nem tudjuk, hogy mennyire nem az.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
