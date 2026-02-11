Súlyos hiba a kriptotőzsdén: így omlott össze a bitcoin egyetlen kínos tévedés miatt

Súlyos belső rendszerhibát ismert el a dél-koreai Bithumb kriptotőzsde, miután egy promóciós akció során több mint 40 milliárd dollár értékben utalt ki tévesen bitcoint ügyfeleinek, átmeneti árfolyamzuhanást okozva a piacon.

A Bithumb, Dél-Korea második legnagyobb, virtuális eszközökkel kereskedő tőzsdéje szerdán közölte, hogy

súlyos hiányosságok miatt rendszere sebezhetővé vált, és nem tudta megakadályozni a múlt héten történt, több mint 40 milliárd dollár értékű téves átutalást.

A társaság egy promóciós akció keretében véletlenül mintegy 620 ezer bitcoint utalt át ügyfeleinek a tervezett 620 ezer won (nagyjából 150 ezer forint) helyett. A hiba rövid időre mintegy

17 százalékos zuhanást okozott a bitcoin árfolyamában.

Li Dzsevon vezérigazgató a pénteki parlamenti meghallgatáson elmondta, hogy a hibásan kiutalt összeg mintegy tizenötszöröse volt a tőzsde 42 ezer bitcoinos készletének. A probléma fő okának a tranzakciófeldolgozás körülbelül 24 órás késését nevezte, ami megakadályozta az egyenlegek időben történő frissítését.

A vezérigazgató elismerte, hogy a tőzsde ellenőrzési rendszere teljesen csődöt mondott: az átutalandó összegeket nem vetették össze a tényleges készletekkel, és nem különítették el külön számlán az eszközöket a tranzakciók biztonságának garantálására.

A kibocsátott bitcoinok túlnyomó részét sikerült visszaszerezni, ám 1786 darabot az érintett ügyfelek perceken belül értékesítettek, még azelőtt, hogy a tőzsde befagyasztotta volna számláikat. A szabályozó hatóságok szerint az eladóknak jogilag kötelességük visszaszolgáltatni a jogosulatlanul szerzett összeget.

A parlamenti képviselők élesen bírálták a kormányzati és vállalati felügyelet elégtelenségét az ország virtuális eszközpiacán, amely forgalma alapján a világ legaktívabbjai közé tartozik.

Li Csandzsin, a Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat vezetője személyes véleményeként hangsúlyozta, hogy a kriptopiacnak a bankokhoz és más pénzügyi intézményekhez hasonló szigorú szabályozás alá kellene tartoznia, ám a jelenlegi törvények ezt egyelőre nem teszik lehetővé.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ