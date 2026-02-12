11 500 négyzetméteres logisztikai csarnokot adtak át Kelet-Magyarországon

A Ghibli Cégcsoport és a Weerts Logistics Parks (WLP) közös projektjeként átadott, 11 500 négyzetméteres létesítménnyel a Ghibli debreceni és ebesi telephelyeinek együttes fedett és szabadtéri tárolókapacitása 55 ezer négyzetméternél is nagyobb. Ez a volumen jelentősen megerősíti a vállalat vezető szerepét a regionális logisztikai piacon. A helyszínen további, akár 16 500 négyzetméteres bővítési lehetőség is rendelkezésre áll.
A csarnok kivitelezése során a legkorszerűbb iparági követelményeket vették figyelembe. A raktártér mellett irodai és szociális funkciókat kiszolgáló helyiségeket is kialakítottak. A beépített soros nehézállványrendszer lehetővé teszi mind a raklapos, mind a tömbös áruelhelyezést. A négyzetméterenként 5 tonnás terhelhetőségű ipari padlózat biztosítja, hogy a létesítményben a nagy tömegű termékek is biztonságosan mozgathatók és tárolhatók legyenek.
A logisztikai központ földrajzi elhelyezkedése kiváló lehetőségeket teremt a multimodális szállítási megoldások alkalmazására. Az épület közvetlen kapcsolatban áll az M35-ös autópályával, valamint a 4-es és 47-es számú főutakkal, és a debreceni repülőtér is gyorsan elérhető. A Xanga Rail Terminal közelsége és az iparvágány-kapcsolat révén a vasúti áruszállítás könnyen beilleszthető a logisztikai folyamatokba, ami hozzájárul a környezettudatosabb működéshez. A helyben intézhető export-, import- és tranzitvám-eljárások pedig felgyorsítják a határon átnyúló kereskedelmi tevékenységeket.
"Debrecen és térsége olyan disztribúciós logisztikai központtá fejlődik, amely nemcsak a várost, hanem a környező országokat is képes kiszolgálni. A régió logisztikai szempontból kiemelkedő potenciállal rendelkezik, és célunk, hogy ennek aktív alakítói legyünk" – fogalmazott Szabó Zoltán, a Ghibli Cégcsoport ügyvezető igazgatója.
A Weerts Logistics Park HUR One Kft. 2022 nyarán szerezte meg az ebesi önkormányzattól a 12 hektárt meghaladó fejlesztési területet, azzal a vállalással, hogy 2026 végéig legalább 50 ezer négyzetméteres épületegyüttest hoz létre. Az ebesi projekt különleges jelentőséggel bír, hiszen Kelet-Magyarország első olyan logisztikai beruházásának tekinthető, amelyet külföldi befektető előzetes bérlői megállapodások nélkül, teljes egészében saját finanszírozásban és kockázatvállalással valósított meg. A több mint 122 ezer négyzetméteres telken létrejött fejlesztés kiváló lokációban, a debreceni repülőtér, a BMW-üzem és az M35-ös gyorsforgalmi út közvetlen közelében helyezkedik el.
