A világ legnagyobb munkavállalói juttatási hálózatát hozza létre a Generali

A nemzetközi Generali Csoport és a Swiss Life Global Solutions hosszú távú üzleti megállapodást kötött, amelynek részeként a Generali Employee Benefits felvásárolja a Swiss Life Networköt. Az ügylet révén a Generali a világ legnagyobb munkavállalói juttatási hálózatává válik több mint 3 milliárd eurós díjbevétellel - közölte a biztosítócsoport.

Az egyesített hálózatot Ludovic Bayard, a Generali Employee Benefits (GEB) jelenlegi vezérigazgatója irányítja majd. Az új egység a Generali Care részeként működik, amely a csoport globális B2B2C/E partnerségi üzletága.

A szinergiák a termékportfólióra, a földrajzi lefedettségre, az ügyfélszegmensekre, valamint a kereskedelmi és technikai képességekre is kiterjednek. A cél, hogy az ügyfélélmény, az innováció és a fenntartható növekedés terén új iparági mércét állítsanak fel a globális piacon - tették hozzá.

Az üzleti területet Frederik Van Den Eede, a GEB kereskedelmi igazgatója, valamint Michael Hansen, a Swiss Life Network vezérigazgatója közösen vezeti majd, így kívánják biztosítani a zökkenőmentes átmenetet és a szolgáltatásminőséget. A tranzakció lezárását követően a Swiss Life Network munkatársai csatlakoznak a GEB csapatához.